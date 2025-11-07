Apa yang dimaksud dengan LINEA (LINEA)

Linea adalah platform Layer 2 yang dibangun berdasarkan prinsip dasar untuk memperkuat Ethereum dan seluruh perekonomian ETH. Setiap aspek desainnya—mulai dari mekanisme pembakaran ETH yang produktif, dan imbal hasil asli yang efisien modal, hingga teknologi zk yang setara dengan Ethereum—meningkatkan nilai dan utilitas Ethereum Mainnet. Semua ini didukung oleh dana ekosistem terbesar di dunia, yang dikelola oleh para pengembang Ethereum paling tepercaya. Dengan infrastruktur berkelas institusional dan integrasi mendalam di seluruh DeFi, Linea adalah rantai terbaik untuk modal ETH, di mana setiap transaksi dan setiap blok memperkuat Ethereum. Linea adalah platform Layer 2 yang dibangun berdasarkan prinsip dasar untuk memperkuat Ethereum dan seluruh perekonomian ETH. Setiap aspek desainnya—mulai dari mekanisme pembakaran ETH yang produktif, dan imbal hasil asli yang efisien modal, hingga teknologi zk yang setara dengan Ethereum—meningkatkan nilai dan utilitas Ethereum Mainnet. Semua ini didukung oleh dana ekosistem terbesar di dunia, yang dikelola oleh para pengembang Ethereum paling tepercaya. Dengan infrastruktur berkelas institusional dan integrasi mendalam di seluruh DeFi, Linea adalah rantai terbaik untuk modal ETH, di mana setiap transaksi dan setiap blok memperkuat Ethereum.

LINEA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LINEA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa LINEA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang LINEA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LINEA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LINEA (USD)

Berapa nilai LINEA (LINEA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LINEA (LINEA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LINEA.

Cek prediksi harga LINEA sekarang!

Tokenomi LINEA (LINEA)

Memahami tokenomi LINEA (LINEA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LINEA sekarang!

Cara membeli LINEA (LINEA)

Ingin mengetahui cara membeli LINEA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LINEA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LINEA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya LINEA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LINEA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LINEA Berapa nilai LINEA (LINEA) hari ini? Harga live LINEA dalam USD adalah 0.01128 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga LINEA ke USD saat ini? $ 0.01128 . Cobalah Harga LINEA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LINEA? Kapitalisasi pasar LINEA adalah $ 174.64M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar LINEA? Suplai beredar LINEA adalah 15.48B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) LINEA? LINEA mencapai harga ATH sebesar 0.04657278430753583 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) LINEA? LINEA mencapai harga ATL 0.007196492054667389 USD . Berapa volume perdagangan LINEA? Volume perdagangan 24 jam live LINEA adalah $ 1.54M USD . Akankah harga LINEA naik lebih tinggi tahun ini? LINEA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LINEA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LINEA (LINEA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi