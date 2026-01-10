SharpLink Gaming Menerapkan Ethereum Senilai $170 Juta di Linea saat Staking ETH Mendekati $200 Juta

Sebagai perusahaan treasury Ethereum (ETH) yang terdaftar secara publik, SharpLink Gaming memasukkan ETH senilai $170 juta ke Linea (jaringan blockchain Layer ke-2 yang baru). SharpLink Gaming membuat pernyataan berani yang dipikirkan dengan matang.

SharpLink menjelaskan rencana masa depannya untuk staking Ethereum tahun lalu. Diumumkan bahwa mereka akan melakukan staking hingga $200 juta dari kepemilikan ETH mereka selama beberapa tahun ke depan untuk memungkinkan perusahaan mereka mendapatkan return on investment yang lebih baik daripada yang bisa mereka peroleh saat ini.

Hingga hari ini, hampir seluruh $200 juta kini menghasilkan yield dari staking ETH. Tujuan SharpLink dalam staking adalah menyediakan penggunaan produktif ETH bagi institusi, sambil tetap berada dalam batasan strategi manajemen risiko tradisional.

Sumber: Finance Feeds

Kemitraan dengan Linea Network tidak hanya menghasilkan yield untuk SharpLink Gaming, tetapi juga memajukan seluruh pasar ETH.

Ethereum dan DeFi Tingkat Institusional Mulai Terbentuk

Seiring evolusi Layanan Keuangan Terdesentralisasi bergerak dari yang terlalu kompleks, berisiko dan informal, SharpLink bekerja untuk menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan staking Ether dan mendistribusikannya ke Linea sambil menjaga aset dalam lingkungan kustodian yang tepat.

Menghasilkan hasil seperti ini memungkinkan SharpLink menciptakan return di atas dan melampaui return staking yang dihasilkan melalui staking Ether standar yang juga menghasilkan yield dari Eigen Cloud dan EtherFi. Ini termasuk Linea juga melalui program mereka (re-staking). Ini pada akhirnya berkontribusi pada pelapisan manfaat ke dalam portofolio pelanggan tanpa indikasi apa pun tentang insentif yang akan diberikan kombinasi ini kepada pelanggan.

Harga saham SharpLink mengalami kenaikan singkat sebesar 1,4% pada hari pengumuman mereka. Meskipun telah turun selama enam bulan terakhir, baik strategi treasury maupun strategi investasi dibangun untuk pertimbangan jangka panjang dan tidak selalu untuk "headline".

Keselarasan Ethereum Mendorong Strategi Treasury Jangka Panjang

SharpLink adalah pemilik bangga dari 864.840 ETH, senilai hampir $2,7 miliar. Ini adalah perusahaan berbasis ETH terbesar kedua yang diperdagangkan secara publik di bursa saham mana pun. Perusahaan melakukan staking setiap ETH yang mereka miliki. Setiap tindakan yang diambil oleh SharpLink memiliki korelasi langsung dengan kesuksesan ETH.

Keselarasan ini bukan kebetulan. Kepemimpinan SharpLink percaya perlu ada aktivitas ekonomi nyata yang dihasilkan dari aplikasi berbasis ETH. Linea mewakili visi tersebut juga. Keterlibatan SharpLink dalam Linea Consortium mengelola distribusi token.

Ada sejarah entitas-entitas ini bersatu. Linea diciptakan melalui Consensys, yang didirikan oleh Joseph Lubin, yang membantu menciptakan Ethereum. Efek jaringan yang terkait dengan Ethereum tidak terbatas pada teknologi, mereka sebenarnya ada pada tingkat personal juga.

SharpLink bermaksud untuk mengejar kemitraan seperti ini ke depan. Lebih banyak yield, lebih banyak eksposur, dan untuk menciptakan tekanan bagi orang lain untuk terlibat dalam Ethereum juga. Sekali lagi, Ethereum adalah lapisan dasar di mana institusi membangun bisnis mereka secara diam-diam.

