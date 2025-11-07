BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LogX Network hari ini adalah 0.004925 USD. Lacak informasi harga aktual LOGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOGX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LogX Network hari ini adalah 0.004925 USD. Lacak informasi harga aktual LOGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOGX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOGX

Info Harga LOGX

Penjelasan LOGX

Whitepaper LOGX

Situs Web Resmi LOGX

Tokenomi LOGX

Prakiraan Harga LOGX

Riwayat LOGX

Panduan Membeli LOGX

Konverter LOGX ke Mata Uang Fiat

Spot LOGX

Futures USDT-M LOGX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LogX Network

Harga LogX Network(LOGX)

Harga Live 1 LOGX ke USD:

$0.004925
$0.004925$0.004925
-0.62%1D
USD
Grafik Harga Live LogX Network (LOGX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:57 (UTC+8)

Informasi Harga LogX Network (LOGX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004641
$ 0.004641$ 0.004641
Low 24 Jam
$ 0.005298
$ 0.005298$ 0.005298
High 24 Jam

$ 0.004641
$ 0.004641$ 0.004641

$ 0.005298
$ 0.005298$ 0.005298

$ 0.22448504758967733
$ 0.22448504758967733$ 0.22448504758967733

$ 0.003699572917798336
$ 0.003699572917798336$ 0.003699572917798336

-0.31%

-0.62%

-11.47%

-11.47%

Harga aktual LogX Network (LOGX) adalah $ 0.004925. Selama 24 jam terakhir, LOGX diperdagangkan antara low $ 0.004641 dan high $ 0.005298, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOGX adalah $ 0.22448504758967733, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003699572917798336.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOGX telah berubah sebesar -0.31% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -11.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LogX Network (LOGX)

No.1684

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 56.24K
$ 56.24K$ 56.24K

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

513.56M
513.56M 513.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

51.35%

ARB

Kapitalisasi Pasar LogX Network saat ini adalah $ 2.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.24K. Suplai beredar LOGX adalah 513.56M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.93M.

Riwayat Harga LogX Network (LOGX) USD

Pantau perubahan harga LogX Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003073-0.62%
30 Days$ -0.001712-25.80%
60 Hari$ -0.000457-8.50%
90 Hari$ -0.00085-14.72%
Perubahan Harga LogX Network Hari Ini

Hari ini, LOGX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003073 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga LogX Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001712 (-25.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga LogX Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOGX terlihat mengalami perubahan $ -0.000457 (-8.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga LogX Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00085 (-14.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari LogX Network (LOGX)?

Lihat halaman Riwayat Harga LogX Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi LogX Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOGX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang LogX Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli LogX Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga LogX Network (USD)

Berapa nilai LogX Network (LOGX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LogX Network (LOGX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LogX Network.

Cek prediksi harga LogX Network sekarang!

Tokenomi LogX Network (LOGX)

Memahami tokenomi LogX Network (LOGX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOGX sekarang!

Cara membeli LogX Network (LOGX)

Ingin mengetahui cara membeli LogX Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli LogX Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LOGX ke Mata Uang Lokal

1 LogX Network(LOGX) ke VND
129.601375
1 LogX Network(LOGX) ke AUD
A$0.0075845
1 LogX Network(LOGX) ke GBP
0.003743
1 LogX Network(LOGX) ke EUR
0.0042355
1 LogX Network(LOGX) ke USD
$0.004925
1 LogX Network(LOGX) ke MYR
RM0.0205865
1 LogX Network(LOGX) ke TRY
0.20778575
1 LogX Network(LOGX) ke JPY
¥0.7486
1 LogX Network(LOGX) ke ARS
ARS$7.14799725
1 LogX Network(LOGX) ke RUB
0.400107
1 LogX Network(LOGX) ke INR
0.43669975
1 LogX Network(LOGX) ke IDR
Rp82.0833005
1 LogX Network(LOGX) ke PHP
0.290378
1 LogX Network(LOGX) ke EGP
￡E.0.2329525
1 LogX Network(LOGX) ke BRL
R$0.02634875
1 LogX Network(LOGX) ke CAD
C$0.00694425
1 LogX Network(LOGX) ke BDT
0.60089925
1 LogX Network(LOGX) ke NGN
7.086287
1 LogX Network(LOGX) ke COP
$18.86969425
1 LogX Network(LOGX) ke ZAR
R.0.0855965
1 LogX Network(LOGX) ke UAH
0.2071455
1 LogX Network(LOGX) ke TZS
T.Sh.12.100725
1 LogX Network(LOGX) ke VES
Bs1.117975
1 LogX Network(LOGX) ke CLP
$4.644275
1 LogX Network(LOGX) ke PKR
Rs1.392002
1 LogX Network(LOGX) ke KZT
2.59069775
1 LogX Network(LOGX) ke THB
฿0.1594715
1 LogX Network(LOGX) ke TWD
NT$0.15262575
1 LogX Network(LOGX) ke AED
د.إ0.01807475
1 LogX Network(LOGX) ke CHF
Fr0.00394
1 LogX Network(LOGX) ke HKD
HK$0.03826725
1 LogX Network(LOGX) ke AMD
֏1.88332
1 LogX Network(LOGX) ke MAD
.د.م0.0458025
1 LogX Network(LOGX) ke MXN
$0.09145725
1 LogX Network(LOGX) ke SAR
ريال0.01846875
1 LogX Network(LOGX) ke ETB
Br0.75790825
1 LogX Network(LOGX) ke KES
KSh0.6360145
1 LogX Network(LOGX) ke JOD
د.أ0.003491825
1 LogX Network(LOGX) ke PLN
0.018124
1 LogX Network(LOGX) ke RON
лв0.02167
1 LogX Network(LOGX) ke SEK
kr0.04713225
1 LogX Network(LOGX) ke BGN
лв0.00832325
1 LogX Network(LOGX) ke HUF
Ft1.647708
1 LogX Network(LOGX) ke CZK
0.103819
1 LogX Network(LOGX) ke KWD
د.ك0.00150705
1 LogX Network(LOGX) ke ILS
0.01610475
1 LogX Network(LOGX) ke BOB
Bs0.0339825
1 LogX Network(LOGX) ke AZN
0.0083725
1 LogX Network(LOGX) ke TJS
SM0.0454085
1 LogX Network(LOGX) ke GEL
0.01334675
1 LogX Network(LOGX) ke AOA
Kz4.51420575
1 LogX Network(LOGX) ke BHD
.د.ب0.0018518
1 LogX Network(LOGX) ke BMD
$0.004925
1 LogX Network(LOGX) ke DKK
kr0.03186475
1 LogX Network(LOGX) ke HNL
L0.1297245
1 LogX Network(LOGX) ke MUR
0.22640225
1 LogX Network(LOGX) ke NAD
$0.08554725
1 LogX Network(LOGX) ke NOK
kr0.050235
1 LogX Network(LOGX) ke NZD
$0.00871725
1 LogX Network(LOGX) ke PAB
B/.0.004925
1 LogX Network(LOGX) ke PGK
K0.020685
1 LogX Network(LOGX) ke QAR
ر.ق0.017927
1 LogX Network(LOGX) ke RSD
дин.0.500183
1 LogX Network(LOGX) ke UZS
soʻm59.33733575
1 LogX Network(LOGX) ke ALL
L0.41296125
1 LogX Network(LOGX) ke ANG
ƒ0.00881575
1 LogX Network(LOGX) ke AWG
ƒ0.008865
1 LogX Network(LOGX) ke BBD
$0.00985
1 LogX Network(LOGX) ke BAM
KM0.00832325
1 LogX Network(LOGX) ke BIF
Fr14.523825
1 LogX Network(LOGX) ke BND
$0.0064025
1 LogX Network(LOGX) ke BSD
$0.004925
1 LogX Network(LOGX) ke JMD
$0.78972375
1 LogX Network(LOGX) ke KHR
19.7790955
1 LogX Network(LOGX) ke KMF
Fr2.0685
1 LogX Network(LOGX) ke LAK
107.06521525
1 LogX Network(LOGX) ke LKR
රු1.50148475
1 LogX Network(LOGX) ke MDL
L0.083725
1 LogX Network(LOGX) ke MGA
Ar22.1846625
1 LogX Network(LOGX) ke MOP
P0.0394
1 LogX Network(LOGX) ke MVR
0.075845
1 LogX Network(LOGX) ke MWK
MK8.55034175
1 LogX Network(LOGX) ke MZN
MT0.31495375
1 LogX Network(LOGX) ke NPR
रु0.6978725
1 LogX Network(LOGX) ke PYG
34.9281
1 LogX Network(LOGX) ke RWF
Fr7.146175
1 LogX Network(LOGX) ke SBD
$0.04053275
1 LogX Network(LOGX) ke SCR
0.07106775
1 LogX Network(LOGX) ke SRD
$0.1896125
1 LogX Network(LOGX) ke SVC
$0.0430445
1 LogX Network(LOGX) ke SZL
L0.085498
1 LogX Network(LOGX) ke TMT
m0.0172375
1 LogX Network(LOGX) ke TND
د.ت0.014573075
1 LogX Network(LOGX) ke TTD
$0.03334225
1 LogX Network(LOGX) ke UGX
Sh17.2178
1 LogX Network(LOGX) ke XAF
Fr2.7974
1 LogX Network(LOGX) ke XCD
$0.0132975
1 LogX Network(LOGX) ke XOF
Fr2.7974
1 LogX Network(LOGX) ke XPF
Fr0.507275
1 LogX Network(LOGX) ke BWP
P0.06624125
1 LogX Network(LOGX) ke BZD
$0.00989925
1 LogX Network(LOGX) ke CVE
$0.472012
1 LogX Network(LOGX) ke DJF
Fr0.871725
1 LogX Network(LOGX) ke DOP
$0.31672675
1 LogX Network(LOGX) ke DZD
د.ج0.6431065
1 LogX Network(LOGX) ke FJD
$0.011229
1 LogX Network(LOGX) ke GNF
Fr42.822875
1 LogX Network(LOGX) ke GTQ
Q0.0377255
1 LogX Network(LOGX) ke GYD
$1.030113
1 LogX Network(LOGX) ke ISK
kr0.62055

Sumber Daya LogX Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai LogX Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi LogX Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LogX Network

Berapa nilai LogX Network (LOGX) hari ini?
Harga live LOGX dalam USD adalah 0.004925 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOGX ke USD saat ini?
Harga LOGX ke USD saat ini adalah $ 0.004925. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LogX Network?
Kapitalisasi pasar LOGX adalah $ 2.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOGX?
Suplai beredar LOGX adalah 513.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOGX?
LOGX mencapai harga ATH sebesar 0.22448504758967733 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOGX?
LOGX mencapai harga ATL 0.003699572917798336 USD.
Berapa volume perdagangan LOGX?
Volume perdagangan 24 jam live LOGX adalah $ 56.24K USD.
Akankah harga LOGX naik lebih tinggi tahun ini?
LOGX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOGX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LogX Network (LOGX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LOGX ke USD

Jumlah

LOGX
LOGX
USD
USD

1 LOGX = 0.004925 USD

Perdagangkan LOGX

LOGX/USDT
$0.004925
$0.004925$0.004925
-0.58%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,311.13
$101,311.13$101,311.13

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.75
$3,323.75$3,323.75

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.27
$156.27$156.27

+0.22%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0483
$1.0483$1.0483

+22.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,311.13
$101,311.13$101,311.13

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.75
$3,323.75$3,323.75

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.27
$156.27$156.27

+0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2228
$2.2228$2.2228

-0.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0311
$1.0311$1.0311

+1.47%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0771
$0.0771$0.0771

+54.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017500
$0.017500$0.017500

+1,650.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009718
$0.009718$0.009718

+355.38%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.229
$4.229$4.229

+322.90%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.225
$2.225$2.225

+61.34%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0771
$0.0771$0.0771

+54.20%