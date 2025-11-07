BursaDEX+
Harga live BLOCKLORDS hari ini adalah 0.0639 USD. Lacak informasi harga aktual LRDS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LRDS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BLOCKLORDS(LRDS)

Harga Live 1 LRDS ke USD:

$0.0639
+0.47%1D
USD
Grafik Harga Live BLOCKLORDS (LRDS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:54:30 (UTC+8)

Informasi Harga BLOCKLORDS (LRDS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0628
Low 24 Jam
$ 0.075
High 24 Jam

$ 0.0628
$ 0.075
$ 2.5985185622659372
$ 0.06041115133799545
0.00%

+0.47%

-16.91%

-16.91%

Harga aktual BLOCKLORDS (LRDS) adalah $ 0.0639. Selama 24 jam terakhir, LRDS diperdagangkan antara low $ 0.0628 dan high $ 0.075, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLRDS adalah $ 2.5985185622659372, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06041115133799545.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LRDS telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.47% selama 24 jam, dan -16.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BLOCKLORDS (LRDS)

No.1629

$ 2.64M
$ 188.15K
$ 6.39M
41.27M
100,000,000
100,000,000
41.26%

ETH

Kapitalisasi Pasar BLOCKLORDS saat ini adalah $ 2.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 188.15K. Suplai beredar LRDS adalah 41.27M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.39M.

Riwayat Harga BLOCKLORDS (LRDS) USD

Pantau perubahan harga BLOCKLORDS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000299+0.47%
30 Days$ -0.0482-43.00%
60 Hari$ -0.0707-52.53%
90 Hari$ -0.0841-56.83%
Perubahan Harga BLOCKLORDS Hari Ini

Hari ini, LRDS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000299 (+0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BLOCKLORDS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0482 (-43.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BLOCKLORDS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LRDS terlihat mengalami perubahan $ -0.0707 (-52.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BLOCKLORDS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0841 (-56.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BLOCKLORDS (LRDS)?

Lihat halaman Riwayat Harga BLOCKLORDS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BLOCKLORDS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LRDS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BLOCKLORDS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BLOCKLORDS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BLOCKLORDS (USD)

Berapa nilai BLOCKLORDS (LRDS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BLOCKLORDS (LRDS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLOCKLORDS.

Cek prediksi harga BLOCKLORDS sekarang!

Tokenomi BLOCKLORDS (LRDS)

Memahami tokenomi BLOCKLORDS (LRDS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LRDS sekarang!

Cara membeli BLOCKLORDS (LRDS)

Ingin mengetahui cara membeli BLOCKLORDS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BLOCKLORDS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LRDS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BLOCKLORDS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BLOCKLORDS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BLOCKLORDS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BLOCKLORDS

Berapa nilai BLOCKLORDS (LRDS) hari ini?
Harga live LRDS dalam USD adalah 0.0639 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LRDS ke USD saat ini?
Harga LRDS ke USD saat ini adalah $ 0.0639. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BLOCKLORDS?
Kapitalisasi pasar LRDS adalah $ 2.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LRDS?
Suplai beredar LRDS adalah 41.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LRDS?
LRDS mencapai harga ATH sebesar 2.5985185622659372 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LRDS?
LRDS mencapai harga ATL 0.06041115133799545 USD.
Berapa volume perdagangan LRDS?
Volume perdagangan 24 jam live LRDS adalah $ 188.15K USD.
Akankah harga LRDS naik lebih tinggi tahun ini?
LRDS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LRDS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

