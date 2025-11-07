BursaDEX+
Harga live Massa hari ini adalah 0.00494 USD. Lacak informasi harga aktual MAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAS

Info Harga MAS

Penjelasan MAS

Whitepaper MAS

Situs Web Resmi MAS

Tokenomi MAS

Prakiraan Harga MAS

Riwayat MAS

Panduan Membeli MAS

Konverter MAS ke Mata Uang Fiat

Spot MAS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Massa

Harga Massa(MAS)

Harga Live 1 MAS ke USD:

$0.00495
$0.00495
+0.20%1D
USD
Grafik Harga Live Massa (MAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:48:07 (UTC+8)

Informasi Harga Massa (MAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00488
$ 0.00488
Low 24 Jam
$ 0.00503
$ 0.00503
High 24 Jam

$ 0.00488
$ 0.00488

$ 0.00503
$ 0.00503

$ 0.14257587712244194
$ 0.14257587712244194

$ 0.002790215712792051
$ 0.002790215712792051

-0.61%

+0.20%

+7.15%

+7.15%

Harga aktual Massa (MAS) adalah $ 0.00494. Selama 24 jam terakhir, MAS diperdagangkan antara low $ 0.00488 dan high $ 0.00503, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAS adalah $ 0.14257587712244194, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002790215712792051.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAS telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan +7.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Massa (MAS)

No.4070

$ 0.00
$ 0.00

$ 80.82K
$ 80.82K

$ 5.43M
$ 5.43M

0.00
0.00

1,098,294,074.9966772
1,098,294,074.9966772

MAS

Kapitalisasi Pasar Massa saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.82K. Suplai beredar MAS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1098294074.9966772. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.43M.

Riwayat Harga Massa (MAS) USD

Pantau perubahan harga Massa untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000099+0.20%
30 Days$ +0.00041+9.05%
60 Hari$ -0.00801-61.86%
90 Hari$ -0.00894-64.41%
Perubahan Harga Massa Hari Ini

Hari ini, MAS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000099 (+0.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Massa 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00041 (+9.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Massa 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAS terlihat mengalami perubahan $ -0.00801 (-61.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Massa 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00894 (-64.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Massa (MAS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Massa sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Massa (MAS)

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Massa tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Massa Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Massa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Massa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Massa (USD)

Berapa nilai Massa (MAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Massa (MAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Massa.

Cek prediksi harga Massa sekarang!

Tokenomi Massa (MAS)

Memahami tokenomi Massa (MAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAS sekarang!

Cara membeli Massa (MAS)

Ingin mengetahui cara membeli Massa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Massa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAS ke Mata Uang Lokal

1 Massa(MAS) ke VND
129.9961
1 Massa(MAS) ke AUD
A$0.0076076
1 Massa(MAS) ke GBP
0.0037544
1 Massa(MAS) ke EUR
0.0042484
1 Massa(MAS) ke USD
$0.00494
1 Massa(MAS) ke MYR
RM0.0206492
1 Massa(MAS) ke TRY
0.2084186
1 Massa(MAS) ke JPY
¥0.75088
1 Massa(MAS) ke ARS
ARS$7.1697678
1 Massa(MAS) ke RUB
0.4013256
1 Massa(MAS) ke INR
0.4380298
1 Massa(MAS) ke IDR
Rp82.3333004
1 Massa(MAS) ke PHP
0.2912624
1 Massa(MAS) ke EGP
￡E.0.233662
1 Massa(MAS) ke BRL
R$0.026429
1 Massa(MAS) ke CAD
C$0.0069654
1 Massa(MAS) ke BDT
0.6027294
1 Massa(MAS) ke NGN
7.1078696
1 Massa(MAS) ke COP
$18.9271654
1 Massa(MAS) ke ZAR
R.0.0858572
1 Massa(MAS) ke UAH
0.2077764
1 Massa(MAS) ke TZS
T.Sh.12.13758
1 Massa(MAS) ke VES
Bs1.12138
1 Massa(MAS) ke CLP
$4.65842
1 Massa(MAS) ke PKR
Rs1.3962416
1 Massa(MAS) ke KZT
2.5985882
1 Massa(MAS) ke THB
฿0.1599572
1 Massa(MAS) ke TWD
NT$0.1530906
1 Massa(MAS) ke AED
د.إ0.0181298
1 Massa(MAS) ke CHF
Fr0.003952
1 Massa(MAS) ke HKD
HK$0.0383838
1 Massa(MAS) ke AMD
֏1.889056
1 Massa(MAS) ke MAD
.د.م0.045942
1 Massa(MAS) ke MXN
$0.0917358
1 Massa(MAS) ke SAR
ريال0.018525
1 Massa(MAS) ke ETB
Br0.7602166
1 Massa(MAS) ke KES
KSh0.6379516
1 Massa(MAS) ke JOD
د.أ0.00350246
1 Massa(MAS) ke PLN
0.0181792
1 Massa(MAS) ke RON
лв0.021736
1 Massa(MAS) ke SEK
kr0.0472758
1 Massa(MAS) ke BGN
лв0.0083486
1 Massa(MAS) ke HUF
Ft1.6527264
1 Massa(MAS) ke CZK
0.1041352
1 Massa(MAS) ke KWD
د.ك0.00151164
1 Massa(MAS) ke ILS
0.0161538
1 Massa(MAS) ke BOB
Bs0.034086
1 Massa(MAS) ke AZN
0.008398
1 Massa(MAS) ke TJS
SM0.0455468
1 Massa(MAS) ke GEL
0.0133874
1 Massa(MAS) ke AOA
Kz4.5279546
1 Massa(MAS) ke BHD
.د.ب0.00185744
1 Massa(MAS) ke BMD
$0.00494
1 Massa(MAS) ke DKK
kr0.0319618
1 Massa(MAS) ke HNL
L0.1301196
1 Massa(MAS) ke MUR
0.2270918
1 Massa(MAS) ke NAD
$0.0858078
1 Massa(MAS) ke NOK
kr0.050388
1 Massa(MAS) ke NZD
$0.0087438
1 Massa(MAS) ke PAB
B/.0.00494
1 Massa(MAS) ke PGK
K0.020748
1 Massa(MAS) ke QAR
ر.ق0.0179816
1 Massa(MAS) ke RSD
дин.0.5017064
1 Massa(MAS) ke UZS
soʻm59.5180586
1 Massa(MAS) ke ALL
L0.414219
1 Massa(MAS) ke ANG
ƒ0.0088426
1 Massa(MAS) ke AWG
ƒ0.008892
1 Massa(MAS) ke BBD
$0.00988
1 Massa(MAS) ke BAM
KM0.0083486
1 Massa(MAS) ke BIF
Fr14.56806
1 Massa(MAS) ke BND
$0.006422
1 Massa(MAS) ke BSD
$0.00494
1 Massa(MAS) ke JMD
$0.792129
1 Massa(MAS) ke KHR
19.8393364
1 Massa(MAS) ke KMF
Fr2.0748
1 Massa(MAS) ke LAK
107.3913022
1 Massa(MAS) ke LKR
රු1.5060578
1 Massa(MAS) ke MDL
L0.08398
1 Massa(MAS) ke MGA
Ar22.25223
1 Massa(MAS) ke MOP
P0.03952
1 Massa(MAS) ke MVR
0.076076
1 Massa(MAS) ke MWK
MK8.5763834
1 Massa(MAS) ke MZN
MT0.315913
1 Massa(MAS) ke NPR
रु0.699998
1 Massa(MAS) ke PYG
35.03448
1 Massa(MAS) ke RWF
Fr7.16794
1 Massa(MAS) ke SBD
$0.0406562
1 Massa(MAS) ke SCR
0.0712842
1 Massa(MAS) ke SRD
$0.19019
1 Massa(MAS) ke SVC
$0.0431756
1 Massa(MAS) ke SZL
L0.0857584
1 Massa(MAS) ke TMT
m0.01729
1 Massa(MAS) ke TND
د.ت0.01461746
1 Massa(MAS) ke TTD
$0.0334438
1 Massa(MAS) ke UGX
Sh17.27024
1 Massa(MAS) ke XAF
Fr2.80592
1 Massa(MAS) ke XCD
$0.013338
1 Massa(MAS) ke XOF
Fr2.80592
1 Massa(MAS) ke XPF
Fr0.50882
1 Massa(MAS) ke BWP
P0.066443
1 Massa(MAS) ke BZD
$0.0099294
1 Massa(MAS) ke CVE
$0.4734496
1 Massa(MAS) ke DJF
Fr0.87438
1 Massa(MAS) ke DOP
$0.3176914
1 Massa(MAS) ke DZD
د.ج0.6450652
1 Massa(MAS) ke FJD
$0.0112632
1 Massa(MAS) ke GNF
Fr42.9533
1 Massa(MAS) ke GTQ
Q0.0378404
1 Massa(MAS) ke GYD
$1.0332504
1 Massa(MAS) ke ISK
kr0.62244

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Massa, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Massa
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Massa

Berapa nilai Massa (MAS) hari ini?
Harga live MAS dalam USD adalah 0.00494 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAS ke USD saat ini?
Harga MAS ke USD saat ini adalah $ 0.00494. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Massa?
Kapitalisasi pasar MAS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAS?
Suplai beredar MAS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAS?
MAS mencapai harga ATH sebesar 0.14257587712244194 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAS?
MAS mencapai harga ATL 0.002790215712792051 USD.
Berapa volume perdagangan MAS?
Volume perdagangan 24 jam live MAS adalah $ 80.82K USD.
Akankah harga MAS naik lebih tinggi tahun ini?
MAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:48:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

