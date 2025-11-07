BursaDEX+
Harga live METANIA GAMES hari ini adalah 0.01843 USD. Lacak informasi harga aktual METANIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METANIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga METANIA GAMES(METANIA)

Harga Live 1 METANIA ke USD:

$0.01843
+52.56%1D
USD
Grafik Harga Live METANIA GAMES (METANIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:57:42 (UTC+8)

Informasi Harga METANIA GAMES (METANIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01202
Low 24 Jam
$ 0.019
High 24 Jam

$ 0.01202
$ 0.019
$ 0.05474586938767864
$ 0.012156255721601375
0.00%

+52.56%

-8.45%

-8.45%

Harga aktual METANIA GAMES (METANIA) adalah $ 0.01843. Selama 24 jam terakhir, METANIA diperdagangkan antara low $ 0.01202 dan high $ 0.019, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMETANIA adalah $ 0.05474586938767864, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012156255721601375.

Dalam hal kinerja jangka pendek, METANIA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +52.56% selama 24 jam, dan -8.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar METANIA GAMES (METANIA)

No.4245

$ 0.00
$ 55.45K
$ 9.22M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar METANIA GAMES saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.45K. Suplai beredar METANIA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.22M.

Riwayat Harga METANIA GAMES (METANIA) USD

Pantau perubahan harga METANIA GAMES untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0063495+52.56%
30 Days$ +0.0024+14.97%
60 Hari$ -0.01422-43.56%
90 Hari$ -0.01253-40.48%
Perubahan Harga METANIA GAMES Hari Ini

Hari ini, METANIA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0063495 (+52.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga METANIA GAMES 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0024 (+14.97%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga METANIA GAMES 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, METANIA terlihat mengalami perubahan $ -0.01422 (-43.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga METANIA GAMES 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01253 (-40.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari METANIA GAMES (METANIA)?

Lihat halaman Riwayat Harga METANIA GAMES sekarang.

Apa yang dimaksud dengan METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi METANIA GAMES Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa METANIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang METANIA GAMES di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli METANIA GAMES dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga METANIA GAMES (USD)

Berapa nilai METANIA GAMES (METANIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda METANIA GAMES (METANIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk METANIA GAMES.

Cek prediksi harga METANIA GAMES sekarang!

Tokenomi METANIA GAMES (METANIA)

Memahami tokenomi METANIA GAMES (METANIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METANIA sekarang!

Cara membeli METANIA GAMES (METANIA)

Ingin mengetahui cara membeli METANIA GAMES? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli METANIA GAMES di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METANIA ke Mata Uang Lokal

1 METANIA GAMES(METANIA) ke VND
484.98545
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AUD
A$0.0283822
1 METANIA GAMES(METANIA) ke GBP
0.0140068
1 METANIA GAMES(METANIA) ke EUR
0.0158498
1 METANIA GAMES(METANIA) ke USD
$0.01843
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MYR
RM0.0768531
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TRY
0.777746
1 METANIA GAMES(METANIA) ke JPY
¥2.81979
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ARS
ARS$26.7487491
1 METANIA GAMES(METANIA) ke RUB
1.4972532
1 METANIA GAMES(METANIA) ke INR
1.6341881
1 METANIA GAMES(METANIA) ke IDR
Rp307.1665438
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PHP
1.0886601
1 METANIA GAMES(METANIA) ke EGP
￡E.0.871739
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BRL
R$0.0986005
1 METANIA GAMES(METANIA) ke CAD
C$0.0259863
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BDT
2.2486443
1 METANIA GAMES(METANIA) ke NGN
26.5178212
1 METANIA GAMES(METANIA) ke COP
$70.6128863
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ZAR
R.0.3203134
1 METANIA GAMES(METANIA) ke UAH
0.7751658
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TZS
T.Sh.45.28251
1 METANIA GAMES(METANIA) ke VES
Bs4.18361
1 METANIA GAMES(METANIA) ke CLP
$17.37949
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PKR
Rs5.2090552
1 METANIA GAMES(METANIA) ke KZT
9.6947329
1 METANIA GAMES(METANIA) ke THB
฿0.597132
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TWD
NT$0.5711457
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AED
د.إ0.0676381
1 METANIA GAMES(METANIA) ke CHF
Fr0.014744
1 METANIA GAMES(METANIA) ke HKD
HK$0.1432011
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AMD
֏7.047632
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MAD
.د.م0.171399
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MXN
$0.3424294
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SAR
ريال0.0691125
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ETB
Br2.8361927
1 METANIA GAMES(METANIA) ke KES
KSh2.3800502
1 METANIA GAMES(METANIA) ke JOD
د.أ0.01306687
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PLN
0.0678224
1 METANIA GAMES(METANIA) ke RON
лв0.081092
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SEK
kr0.1765594
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BGN
лв0.0311467
1 METANIA GAMES(METANIA) ke HUF
Ft6.1720227
1 METANIA GAMES(METANIA) ke CZK
0.3886887
1 METANIA GAMES(METANIA) ke KWD
د.ك0.00563958
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ILS
0.0602661
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BOB
Bs0.127167
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AZN
0.031331
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TJS
SM0.1699246
1 METANIA GAMES(METANIA) ke GEL
0.0499453
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AOA
Kz16.8927537
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BHD
.د.ب0.00694811
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BMD
$0.01843
1 METANIA GAMES(METANIA) ke DKK
kr0.1192421
1 METANIA GAMES(METANIA) ke HNL
L0.4854462
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MUR
0.8466742
1 METANIA GAMES(METANIA) ke NAD
$0.3201291
1 METANIA GAMES(METANIA) ke NOK
kr0.1881703
1 METANIA GAMES(METANIA) ke NZD
$0.0326211
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PAB
B/.0.01843
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PGK
K0.077406
1 METANIA GAMES(METANIA) ke QAR
ر.ق0.0670852
1 METANIA GAMES(METANIA) ke RSD
дин.1.8723037
1 METANIA GAMES(METANIA) ke UZS
soʻm222.0481417
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ALL
L1.5453555
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ANG
ƒ0.0329897
1 METANIA GAMES(METANIA) ke AWG
ƒ0.033174
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BBD
$0.03686
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BAM
KM0.0311467
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BIF
Fr54.35007
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BND
$0.023959
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BSD
$0.01843
1 METANIA GAMES(METANIA) ke JMD
$2.9552505
1 METANIA GAMES(METANIA) ke KHR
74.0159858
1 METANIA GAMES(METANIA) ke KMF
Fr7.7406
1 METANIA GAMES(METANIA) ke LAK
400.6521659
1 METANIA GAMES(METANIA) ke LKR
රු5.6187541
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MDL
L0.31331
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MGA
Ar83.017935
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MOP
P0.14744
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MVR
0.283822
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MWK
MK31.9965073
1 METANIA GAMES(METANIA) ke MZN
MT1.1785985
1 METANIA GAMES(METANIA) ke NPR
रु2.611531
1 METANIA GAMES(METANIA) ke PYG
130.70556
1 METANIA GAMES(METANIA) ke RWF
Fr26.74193
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SBD
$0.1516789
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SCR
0.25802
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SRD
$0.709555
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SVC
$0.1610782
1 METANIA GAMES(METANIA) ke SZL
L0.3199448
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TMT
m0.064505
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TND
د.ت0.05453437
1 METANIA GAMES(METANIA) ke TTD
$0.1247711
1 METANIA GAMES(METANIA) ke UGX
Sh64.43128
1 METANIA GAMES(METANIA) ke XAF
Fr10.46824
1 METANIA GAMES(METANIA) ke XCD
$0.049761
1 METANIA GAMES(METANIA) ke XOF
Fr10.46824
1 METANIA GAMES(METANIA) ke XPF
Fr1.89829
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BWP
P0.2478835
1 METANIA GAMES(METANIA) ke BZD
$0.0370443
1 METANIA GAMES(METANIA) ke CVE
$1.7663312
1 METANIA GAMES(METANIA) ke DJF
Fr3.26211
1 METANIA GAMES(METANIA) ke DOP
$1.1852333
1 METANIA GAMES(METANIA) ke DZD
د.ج2.4047464
1 METANIA GAMES(METANIA) ke FJD
$0.0420204
1 METANIA GAMES(METANIA) ke GNF
Fr160.24885
1 METANIA GAMES(METANIA) ke GTQ
Q0.1411738
1 METANIA GAMES(METANIA) ke GYD
$3.8548188
1 METANIA GAMES(METANIA) ke ISK
kr2.32218

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang METANIA GAMES

Berapa nilai METANIA GAMES (METANIA) hari ini?
Harga live METANIA dalam USD adalah 0.01843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga METANIA ke USD saat ini?
Harga METANIA ke USD saat ini adalah $ 0.01843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar METANIA GAMES?
Kapitalisasi pasar METANIA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar METANIA?
Suplai beredar METANIA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) METANIA?
METANIA mencapai harga ATH sebesar 0.05474586938767864 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) METANIA?
METANIA mencapai harga ATL 0.012156255721601375 USD.
Berapa volume perdagangan METANIA?
Volume perdagangan 24 jam live METANIA adalah $ 55.45K USD.
Akankah harga METANIA naik lebih tinggi tahun ini?
METANIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METANIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

