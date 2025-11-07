Apa yang dimaksud dengan METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi METANIA GAMES Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa METANIA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang METANIA GAMES di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli METANIA GAMES dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga METANIA GAMES (USD)

Berapa nilai METANIA GAMES (METANIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda METANIA GAMES (METANIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk METANIA GAMES.

Cek prediksi harga METANIA GAMES sekarang!

Tokenomi METANIA GAMES (METANIA)

Memahami tokenomi METANIA GAMES (METANIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METANIA sekarang!

Cara membeli METANIA GAMES (METANIA)

Ingin mengetahui cara membeli METANIA GAMES? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli METANIA GAMES di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METANIA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya METANIA GAMES

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai METANIA GAMES, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang METANIA GAMES Berapa nilai METANIA GAMES (METANIA) hari ini? Harga live METANIA dalam USD adalah 0.01843 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga METANIA ke USD saat ini? $ 0.01843 . Cobalah Harga METANIA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar METANIA GAMES? Kapitalisasi pasar METANIA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar METANIA? Suplai beredar METANIA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) METANIA? METANIA mencapai harga ATH sebesar 0.05474586938767864 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) METANIA? METANIA mencapai harga ATL 0.012156255721601375 USD . Berapa volume perdagangan METANIA? Volume perdagangan 24 jam live METANIA adalah $ 55.45K USD . Akankah harga METANIA naik lebih tinggi tahun ini? METANIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METANIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting METANIA GAMES (METANIA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi