Harga MindHive Hari Ini

Harga live MindHive (MINDHIVE) hari ini adalah $ 0.0052174, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINDHIVE ke USD saat ini adalah $ 0.0052174 per MINDHIVE.

MindHive saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- MINDHIVE. Selama 24 jam terakhir, MINDHIVE diperdagangkan antara $ 0.0043009 (low) dan $ 0.0053597 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, MINDHIVE bergerak +0.47% dalam satu jam terakhir dan +462.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 4.34M.

Informasi Pasar MindHive (MINDHIVE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar MindHive saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.34M. Suplai beredar MINDHIVE adalah --, dan total suplainya sebesar 210000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.10B.