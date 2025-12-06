Tabel Konversi Minutes Networ ke Silver (1 troy ounce)
Tabel Konversi MNTX ke XAG
- 1 MNTX0.00 XAG
- 2 MNTX0.00 XAG
- 3 MNTX0.01 XAG
- 4 MNTX0.01 XAG
- 5 MNTX0.01 XAG
- 6 MNTX0.01 XAG
- 7 MNTX0.01 XAG
- 8 MNTX0.02 XAG
- 9 MNTX0.02 XAG
- 10 MNTX0.02 XAG
- 50 MNTX0.10 XAG
- 100 MNTX0.21 XAG
- 1,000 MNTX2.06 XAG
- 5,000 MNTX10.30 XAG
- 10,000 MNTX20.59 XAG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Minutes Networ ke Silver (1 troy ounce) (MNTX ke XAG) di berbagai rentang nilai, dari 1 MNTX hingga 10,000 MNTX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MNTX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MNTX ke XAG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAG ke MNTX
- 1 XAG485.6 MNTX
- 2 XAG971.2 MNTX
- 3 XAG1,456 MNTX
- 4 XAG1,942 MNTX
- 5 XAG2,428 MNTX
- 6 XAG2,913 MNTX
- 7 XAG3,399 MNTX
- 8 XAG3,884 MNTX
- 9 XAG4,370 MNTX
- 10 XAG4,856 MNTX
- 50 XAG24,280 MNTX
- 100 XAG48,560 MNTX
- 1,000 XAG485,607 MNTX
- 5,000 XAG2,428,039 MNTX
- 10,000 XAG4,856,079 MNTX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Silver (1 troy ounce) ke Minutes Networ (XAG ke MNTX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAG hingga 10,000 XAG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Minutes Networ yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Minutes Networ (MNTX) saat ini diperdagangkan seharga XAG 0.00 XAG , yang mencerminkan perubahan 13.42% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XAG8.67 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XAG159.95K XAG.
1.33M XAG
Suplai Peredaran
8.67
Volume Trading 24 Jam
159.95K XAG
Kapitalisasi Pasar
13.42%
Perubahan Harga (1 Hari)
XAG 0.12
High 24 Jam
XAG 0.1058
Low 24 Jam
Grafik tren MNTX ke XAG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Minutes Networ terhadap XAG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Minutes Networ saat ini.
Ringkasan Konversi MNTX ke XAG
Per | 1 MNTX = 0.00 XAG | 1 XAG = 485.6 MNTX
Kurs untuk 1 MNTX ke XAG hari ini adalah 0.00 XAG.
Pembelian 5 MNTX akan dikenai biaya 0.01 XAG, sedangkan 10 MNTX memiliki nilai 0.02 XAG.
1 XAG dapat di-trade dengan 485.6 MNTX.
50 XAG dapat dikonversi ke 24,280 MNTX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MNTX ke XAG telah berubah sebesar +20.48% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 13.42%, sehingga mencapai high senilai 0.002059274511959857 XAG dan low senilai 0.0018155936947112743 XAG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MNTX adalah 0.0020935957538258548 XAG yang menunjukkan perubahan -1.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MNTX telah berubah sebesar -0.0033325925851883692 XAG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -61.81% pada nilainya.
Semua Tentang Minutes Networ (MNTX)
Setelah menghitung harga Minutes Networ (MNTX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Minutes Networ langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MNTX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Minutes Networ, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MNTX ke XAG
Dalam 24 jam terakhir, Minutes Networ (MNTX) telah berfluktuasi antara 0.0018155936947112743 XAG dan 0.002059274511959857 XAG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.001372849674639905 XAG dan high 0.0025637967673900228 XAG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MNTX ke XAG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Low
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Rata-rata
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|XAG 0
|Volatilitas
|+12.91%
|+69.68%
|+79.02%
|+95.48%
|Perubahan
|+9.09%
|+20.48%
|-1.63%
|-61.80%
Prakiraan Harga Minutes Networ dalam XAG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Minutes Networ dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MNTX ke XAG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MNTX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Minutes Networ dapat mencapai sekitar XAG0.00XAG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MNTX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MNTX mungkin naik menjadi sekitar XAG0.00 XAG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Minutes Networ kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
MNTX dan XAG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Minutes Networ (MNTX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Minutes Networ
- Harga Saat Ini (USD): $0.12
- Perubahan 7 Hari: +20.48%
- Tren 30 Hari: -1.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MNTX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAG, harga USD MNTX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Silver (1 troy ounce) (XAG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAG/USD): 58.24790307548928
- Perubahan 7 Hari: +17.23%
- Tren 30 Hari: +17.23%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MNTX yang sama.
- XAG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs MNTX ke XAG?
Kurs antara Minutes Networ (MNTX) dan Silver (1 troy ounce) (XAG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MNTX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MNTX ke XAG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAG. Ketika XAG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MNTX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Minutes Networ, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MNTX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAG.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MNTX ke XAG dihitung?
Perhitungan kurs MNTX ke XAG didasarkan pada nilai MNTX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MNTX ke XAG begitu sering berubah?
Kurs MNTX ke XAG sangat sering berubah karena Minutes Networ dan Silver (1 troy ounce) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MNTX ke XAG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MNTX ke XAG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MNTX ke XAG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MNTX ke XAG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MNTX ke XAG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MNTX terhadap XAG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MNTX terhadap XAG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MNTX ke XAG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MNTX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MNTX ke XAG?
Halving Minutes Networ, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MNTX ke XAG.
Bisakah saya membandingkan kurs MNTX ke XAG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MNTX keXAG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MNTX ke XAG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Minutes Networ, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MNTX ke XAG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MNTX ke XAG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Minutes Networ dan Silver (1 troy ounce)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Minutes Networ dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MNTX ke XAG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAG Anda ke MNTX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MNTX ke XAG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MNTX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MNTX ke XAG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MNTX ke XAG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MNTX ke XAG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.