Harga live Infiblue World hari ini adalah 0.02284 USD. Lacak informasi harga aktual MONIE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MONIE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Infiblue World(MONIE)

Harga Live 1 MONIE ke USD:

$0.02284
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Infiblue World (MONIE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:51:26 (UTC+8)

Informasi Harga Infiblue World (MONIE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02268
Low 24 Jam
$ 0.02303
High 24 Jam

$ 0.02268
$ 0.02303
$ 1.3577267375665893
$ 0.00868728746424539
0.00%

0.00%

-0.14%

-0.14%

Harga aktual Infiblue World (MONIE) adalah $ 0.02284. Selama 24 jam terakhir, MONIE diperdagangkan antara low $ 0.02268 dan high $ 0.02303, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMONIE adalah $ 1.3577267375665893, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00868728746424539.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MONIE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -0.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Infiblue World (MONIE)

No.7631

$ 0.00
$ 84.39K
$ 45.68M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Infiblue World saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.39K. Suplai beredar MONIE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.68M.

Riwayat Harga Infiblue World (MONIE) USD

Pantau perubahan harga Infiblue World untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00011-0.48%
60 Hari$ +0.00052+2.32%
90 Hari$ -0.00528-18.78%
Perubahan Harga Infiblue World Hari Ini

Hari ini, MONIE tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Infiblue World 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00011 (-0.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Infiblue World 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MONIE terlihat mengalami perubahan $ +0.00052 (+2.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Infiblue World 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00528 (-18.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Infiblue World (MONIE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Infiblue World sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Infiblue World Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MONIE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Infiblue World di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Infiblue World dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Infiblue World (USD)

Berapa nilai Infiblue World (MONIE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Infiblue World (MONIE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infiblue World.

Cek prediksi harga Infiblue World sekarang!

Tokenomi Infiblue World (MONIE)

Memahami tokenomi Infiblue World (MONIE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MONIE sekarang!

Cara membeli Infiblue World (MONIE)

Ingin mengetahui cara membeli Infiblue World? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Infiblue World di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MONIE ke Mata Uang Lokal

1 Infiblue World(MONIE) ke VND
601.0346
1 Infiblue World(MONIE) ke AUD
A$0.0351736
1 Infiblue World(MONIE) ke GBP
0.0173584
1 Infiblue World(MONIE) ke EUR
0.0196424
1 Infiblue World(MONIE) ke USD
$0.02284
1 Infiblue World(MONIE) ke MYR
RM0.0954712
1 Infiblue World(MONIE) ke TRY
0.9636196
1 Infiblue World(MONIE) ke JPY
¥3.49452
1 Infiblue World(MONIE) ke ARS
ARS$33.1492908
1 Infiblue World(MONIE) ke RUB
1.8555216
1 Infiblue World(MONIE) ke INR
2.0252228
1 Infiblue World(MONIE) ke IDR
Rp380.6665144
1 Infiblue World(MONIE) ke PHP
1.3471032
1 Infiblue World(MONIE) ke EGP
￡E.1.080332
1 Infiblue World(MONIE) ke BRL
R$0.122194
1 Infiblue World(MONIE) ke CAD
C$0.0322044
1 Infiblue World(MONIE) ke BDT
2.7867084
1 Infiblue World(MONIE) ke NGN
32.8631056
1 Infiblue World(MONIE) ke COP
$87.5094044
1 Infiblue World(MONIE) ke ZAR
R.0.3969592
1 Infiblue World(MONIE) ke UAH
0.9606504
1 Infiblue World(MONIE) ke TZS
T.Sh.56.11788
1 Infiblue World(MONIE) ke VES
Bs5.18468
1 Infiblue World(MONIE) ke CLP
$21.53812
1 Infiblue World(MONIE) ke PKR
Rs6.4554976
1 Infiblue World(MONIE) ke KZT
12.0145252
1 Infiblue World(MONIE) ke THB
฿0.7395592
1 Infiblue World(MONIE) ke TWD
NT$0.7073548
1 Infiblue World(MONIE) ke AED
د.إ0.0838228
1 Infiblue World(MONIE) ke CHF
Fr0.018272
1 Infiblue World(MONIE) ke HKD
HK$0.1774668
1 Infiblue World(MONIE) ke AMD
֏8.734016
1 Infiblue World(MONIE) ke MAD
.د.م0.212412
1 Infiblue World(MONIE) ke MXN
$0.4241388
1 Infiblue World(MONIE) ke SAR
ريال0.08565
1 Infiblue World(MONIE) ke ETB
Br3.5148476
1 Infiblue World(MONIE) ke KES
KSh2.9495576
1 Infiblue World(MONIE) ke JOD
د.أ0.01619356
1 Infiblue World(MONIE) ke PLN
0.0840512
1 Infiblue World(MONIE) ke RON
лв0.100496
1 Infiblue World(MONIE) ke SEK
kr0.2185788
1 Infiblue World(MONIE) ke BGN
лв0.0385996
1 Infiblue World(MONIE) ke HUF
Ft7.6413504
1 Infiblue World(MONIE) ke CZK
0.4814672
1 Infiblue World(MONIE) ke KWD
د.ك0.00698904
1 Infiblue World(MONIE) ke ILS
0.0746868
1 Infiblue World(MONIE) ke BOB
Bs0.157596
1 Infiblue World(MONIE) ke AZN
0.038828
1 Infiblue World(MONIE) ke TJS
SM0.2105848
1 Infiblue World(MONIE) ke GEL
0.0618964
1 Infiblue World(MONIE) ke AOA
Kz20.9349156
1 Infiblue World(MONIE) ke BHD
.د.ب0.00858784
1 Infiblue World(MONIE) ke BMD
$0.02284
1 Infiblue World(MONIE) ke DKK
kr0.1477748
1 Infiblue World(MONIE) ke HNL
L0.6016056
1 Infiblue World(MONIE) ke MUR
1.0499548
1 Infiblue World(MONIE) ke NAD
$0.3967308
1 Infiblue World(MONIE) ke NOK
kr0.232968
1 Infiblue World(MONIE) ke NZD
$0.0404268
1 Infiblue World(MONIE) ke PAB
B/.0.02284
1 Infiblue World(MONIE) ke PGK
K0.095928
1 Infiblue World(MONIE) ke QAR
ر.ق0.0831376
1 Infiblue World(MONIE) ke RSD
дин.2.3196304
1 Infiblue World(MONIE) ke UZS
soʻm275.1806596
1 Infiblue World(MONIE) ke ALL
L1.915134
1 Infiblue World(MONIE) ke ANG
ƒ0.0408836
1 Infiblue World(MONIE) ke AWG
ƒ0.041112
1 Infiblue World(MONIE) ke BBD
$0.04568
1 Infiblue World(MONIE) ke BAM
KM0.0385996
1 Infiblue World(MONIE) ke BIF
Fr67.35516
1 Infiblue World(MONIE) ke BND
$0.029692
1 Infiblue World(MONIE) ke BSD
$0.02284
1 Infiblue World(MONIE) ke JMD
$3.662394
1 Infiblue World(MONIE) ke KHR
91.7268104
1 Infiblue World(MONIE) ke KMF
Fr9.5928
1 Infiblue World(MONIE) ke LAK
496.5217292
1 Infiblue World(MONIE) ke LKR
රු6.9632308
1 Infiblue World(MONIE) ke MDL
L0.38828
1 Infiblue World(MONIE) ke MGA
Ar102.88278
1 Infiblue World(MONIE) ke MOP
P0.18272
1 Infiblue World(MONIE) ke MVR
0.351736
1 Infiblue World(MONIE) ke MWK
MK39.6527524
1 Infiblue World(MONIE) ke MZN
MT1.460618
1 Infiblue World(MONIE) ke NPR
रु3.236428
1 Infiblue World(MONIE) ke PYG
161.98128
1 Infiblue World(MONIE) ke RWF
Fr33.14084
1 Infiblue World(MONIE) ke SBD
$0.1879732
1 Infiblue World(MONIE) ke SCR
0.3295812
1 Infiblue World(MONIE) ke SRD
$0.87934
1 Infiblue World(MONIE) ke SVC
$0.1996216
1 Infiblue World(MONIE) ke SZL
L0.3965024
1 Infiblue World(MONIE) ke TMT
m0.07994
1 Infiblue World(MONIE) ke TND
د.ت0.06758356
1 Infiblue World(MONIE) ke TTD
$0.1546268
1 Infiblue World(MONIE) ke UGX
Sh79.84864
1 Infiblue World(MONIE) ke XAF
Fr12.97312
1 Infiblue World(MONIE) ke XCD
$0.061668
1 Infiblue World(MONIE) ke XOF
Fr12.97312
1 Infiblue World(MONIE) ke XPF
Fr2.35252
1 Infiblue World(MONIE) ke BWP
P0.307198
1 Infiblue World(MONIE) ke BZD
$0.0459084
1 Infiblue World(MONIE) ke CVE
$2.1889856
1 Infiblue World(MONIE) ke DJF
Fr4.04268
1 Infiblue World(MONIE) ke DOP
$1.4688404
1 Infiblue World(MONIE) ke DZD
د.ج2.9824472
1 Infiblue World(MONIE) ke FJD
$0.0520752
1 Infiblue World(MONIE) ke GNF
Fr198.5938
1 Infiblue World(MONIE) ke GTQ
Q0.1749544
1 Infiblue World(MONIE) ke GYD
$4.7772144
1 Infiblue World(MONIE) ke ISK
kr2.87784

Sumber Daya Infiblue World

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Infiblue World, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Infiblue World
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Infiblue World

Berapa nilai Infiblue World (MONIE) hari ini?
Harga live MONIE dalam USD adalah 0.02284 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MONIE ke USD saat ini?
Harga MONIE ke USD saat ini adalah $ 0.02284. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Infiblue World?
Kapitalisasi pasar MONIE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MONIE?
Suplai beredar MONIE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MONIE?
MONIE mencapai harga ATH sebesar 1.3577267375665893 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MONIE?
MONIE mencapai harga ATL 0.00868728746424539 USD.
Berapa volume perdagangan MONIE?
Volume perdagangan 24 jam live MONIE adalah $ 84.39K USD.
Akankah harga MONIE naik lebih tinggi tahun ini?
MONIE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MONIE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:51:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

