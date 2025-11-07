BursaDEX+
Harga live MON Protocol hari ini adalah 0.01517 USD. Lacak informasi harga aktual MONPRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MONPRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MON Protocol(MONPRO)

Harga Live 1 MONPRO ke USD:

$0.01518
-0.52%1D
USD
Grafik Harga Live MON Protocol (MONPRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:44 (UTC+8)

Informasi Harga MON Protocol (MONPRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01509
Low 24 Jam
$ 0.0159
High 24 Jam

$ 0.01509
$ 0.0159
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
-0.27%

-0.52%

-9.33%

-9.33%

Harga aktual MON Protocol (MONPRO) adalah $ 0.01517. Selama 24 jam terakhir, MONPRO diperdagangkan antara low $ 0.01509 dan high $ 0.0159, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMONPRO adalah $ 0.9595624143978051, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.014962049622685736.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MONPRO telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, -0.52% selama 24 jam, dan -9.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MON Protocol (MONPRO)

No.1139

$ 9.01M
$ 54.81K
$ 15.16M
593.63M
999,517,431
ETH

Kapitalisasi Pasar MON Protocol saat ini adalah $ 9.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.81K. Suplai beredar MONPRO adalah 593.63M, dan total suplainya sebesar 999517431. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.16M.

Riwayat Harga MON Protocol (MONPRO) USD

Pantau perubahan harga MON Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000793-0.52%
30 Days$ -0.00522-25.61%
60 Hari$ -0.00203-11.81%
90 Hari$ -0.00573-27.42%
Perubahan Harga MON Protocol Hari Ini

Hari ini, MONPRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000793 (-0.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MON Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00522 (-25.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MON Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MONPRO terlihat mengalami perubahan $ -0.00203 (-11.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MON Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00573 (-27.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MON Protocol (MONPRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga MON Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MON Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MONPRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MON Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MON Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MON Protocol (USD)

Berapa nilai MON Protocol (MONPRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MON Protocol (MONPRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MON Protocol.

Cek prediksi harga MON Protocol sekarang!

Tokenomi MON Protocol (MONPRO)

Memahami tokenomi MON Protocol (MONPRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MONPRO sekarang!

Cara membeli MON Protocol (MONPRO)

Ingin mengetahui cara membeli MON Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MON Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MONPRO ke Mata Uang Lokal

1 MON Protocol(MONPRO) ke VND
399.19855
1 MON Protocol(MONPRO) ke AUD
A$0.0233618
1 MON Protocol(MONPRO) ke GBP
0.0115292
1 MON Protocol(MONPRO) ke EUR
0.0130462
1 MON Protocol(MONPRO) ke USD
$0.01517
1 MON Protocol(MONPRO) ke MYR
RM0.0634106
1 MON Protocol(MONPRO) ke TRY
0.638657
1 MON Protocol(MONPRO) ke JPY
¥2.32101
1 MON Protocol(MONPRO) ke ARS
ARS$22.0172829
1 MON Protocol(MONPRO) ke RUB
1.2322591
1 MON Protocol(MONPRO) ke INR
1.3451239
1 MON Protocol(MONPRO) ke IDR
Rp252.8332322
1 MON Protocol(MONPRO) ke PHP
0.8953334
1 MON Protocol(MONPRO) ke EGP
￡E.0.717541
1 MON Protocol(MONPRO) ke BRL
R$0.0811595
1 MON Protocol(MONPRO) ke CAD
C$0.0213897
1 MON Protocol(MONPRO) ke BDT
1.8508917
1 MON Protocol(MONPRO) ke NGN
21.8272028
1 MON Protocol(MONPRO) ke COP
$58.1224897
1 MON Protocol(MONPRO) ke ZAR
R.0.2636546
1 MON Protocol(MONPRO) ke UAH
0.6380502
1 MON Protocol(MONPRO) ke TZS
T.Sh.37.27269
1 MON Protocol(MONPRO) ke VES
Bs3.44359
1 MON Protocol(MONPRO) ke CLP
$14.30531
1 MON Protocol(MONPRO) ke PKR
Rs4.2876488
1 MON Protocol(MONPRO) ke KZT
7.9798751
1 MON Protocol(MONPRO) ke THB
฿0.4916597
1 MON Protocol(MONPRO) ke TWD
NT$0.4701183
1 MON Protocol(MONPRO) ke AED
د.إ0.0556739
1 MON Protocol(MONPRO) ke CHF
Fr0.012136
1 MON Protocol(MONPRO) ke HKD
HK$0.1178709
1 MON Protocol(MONPRO) ke AMD
֏5.801008
1 MON Protocol(MONPRO) ke MAD
.د.م0.141081
1 MON Protocol(MONPRO) ke MXN
$0.2818586
1 MON Protocol(MONPRO) ke SAR
ريال0.0568875
1 MON Protocol(MONPRO) ke ETB
Br2.3284433
1 MON Protocol(MONPRO) ke KES
KSh1.9593572
1 MON Protocol(MONPRO) ke JOD
د.أ0.01075553
1 MON Protocol(MONPRO) ke PLN
0.0558256
1 MON Protocol(MONPRO) ke RON
лв0.066748
1 MON Protocol(MONPRO) ke SEK
kr0.1450252
1 MON Protocol(MONPRO) ke BGN
лв0.0256373
1 MON Protocol(MONPRO) ke HUF
Ft5.0717861
1 MON Protocol(MONPRO) ke CZK
0.3197836
1 MON Protocol(MONPRO) ke KWD
د.ك0.00464202
1 MON Protocol(MONPRO) ke ILS
0.0496059
1 MON Protocol(MONPRO) ke BOB
Bs0.104673
1 MON Protocol(MONPRO) ke AZN
0.025789
1 MON Protocol(MONPRO) ke TJS
SM0.1398674
1 MON Protocol(MONPRO) ke GEL
0.0411107
1 MON Protocol(MONPRO) ke AOA
Kz13.841108
1 MON Protocol(MONPRO) ke BHD
.د.ب0.00570392
1 MON Protocol(MONPRO) ke BMD
$0.01517
1 MON Protocol(MONPRO) ke DKK
kr0.0979982
1 MON Protocol(MONPRO) ke HNL
L0.3986676
1 MON Protocol(MONPRO) ke MUR
0.69782
1 MON Protocol(MONPRO) ke NAD
$0.2635029
1 MON Protocol(MONPRO) ke NOK
kr0.154734
1 MON Protocol(MONPRO) ke NZD
$0.0268509
1 MON Protocol(MONPRO) ke PAB
B/.0.01517
1 MON Protocol(MONPRO) ke PGK
K0.0647759
1 MON Protocol(MONPRO) ke QAR
ر.ق0.0552188
1 MON Protocol(MONPRO) ke RSD
дин.1.5403618
1 MON Protocol(MONPRO) ke UZS
soʻm180.5952092
1 MON Protocol(MONPRO) ke ALL
L1.2723079
1 MON Protocol(MONPRO) ke ANG
ƒ0.0271543
1 MON Protocol(MONPRO) ke AWG
ƒ0.027306
1 MON Protocol(MONPRO) ke BBD
$0.03034
1 MON Protocol(MONPRO) ke BAM
KM0.0256373
1 MON Protocol(MONPRO) ke BIF
Fr44.73633
1 MON Protocol(MONPRO) ke BND
$0.019721
1 MON Protocol(MONPRO) ke BSD
$0.01517
1 MON Protocol(MONPRO) ke JMD
$2.4325095
1 MON Protocol(MONPRO) ke KHR
60.9236302
1 MON Protocol(MONPRO) ke KMF
Fr6.3714
1 MON Protocol(MONPRO) ke LAK
329.7826021
1 MON Protocol(MONPRO) ke LKR
රු4.6248779
1 MON Protocol(MONPRO) ke MDL
L0.2595587
1 MON Protocol(MONPRO) ke MGA
Ar68.333265
1 MON Protocol(MONPRO) ke MOP
P0.12136
1 MON Protocol(MONPRO) ke MVR
0.233618
1 MON Protocol(MONPRO) ke MWK
MK26.291127
1 MON Protocol(MONPRO) ke MZN
MT0.9701215
1 MON Protocol(MONPRO) ke NPR
रु2.149589
1 MON Protocol(MONPRO) ke PYG
107.58564
1 MON Protocol(MONPRO) ke RWF
Fr22.01167
1 MON Protocol(MONPRO) ke SBD
$0.1246974
1 MON Protocol(MONPRO) ke SCR
0.2283085
1 MON Protocol(MONPRO) ke SRD
$0.584045
1 MON Protocol(MONPRO) ke SVC
$0.1325858
1 MON Protocol(MONPRO) ke SZL
L0.2633512
1 MON Protocol(MONPRO) ke TMT
m0.053095
1 MON Protocol(MONPRO) ke TND
د.ت0.04488803
1 MON Protocol(MONPRO) ke TTD
$0.1027009
1 MON Protocol(MONPRO) ke UGX
Sh53.03432
1 MON Protocol(MONPRO) ke XAF
Fr8.61656
1 MON Protocol(MONPRO) ke XCD
$0.040959
1 MON Protocol(MONPRO) ke XOF
Fr8.61656
1 MON Protocol(MONPRO) ke XPF
Fr1.56251
1 MON Protocol(MONPRO) ke BWP
P0.2040365
1 MON Protocol(MONPRO) ke BZD
$0.0304917
1 MON Protocol(MONPRO) ke CVE
$1.4538928
1 MON Protocol(MONPRO) ke DJF
Fr2.68509
1 MON Protocol(MONPRO) ke DOP
$0.9755827
1 MON Protocol(MONPRO) ke DZD
د.ج1.9802918
1 MON Protocol(MONPRO) ke FJD
$0.0345876
1 MON Protocol(MONPRO) ke GNF
Fr131.90315
1 MON Protocol(MONPRO) ke GTQ
Q0.1162022
1 MON Protocol(MONPRO) ke GYD
$3.1729572
1 MON Protocol(MONPRO) ke ISK
kr1.91142

Sumber Daya MON Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MON Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MON Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MON Protocol

Berapa nilai MON Protocol (MONPRO) hari ini?
Harga live MONPRO dalam USD adalah 0.01517 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MONPRO ke USD saat ini?
Harga MONPRO ke USD saat ini adalah $ 0.01517. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MON Protocol?
Kapitalisasi pasar MONPRO adalah $ 9.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MONPRO?
Suplai beredar MONPRO adalah 593.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MONPRO?
MONPRO mencapai harga ATH sebesar 0.9595624143978051 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MONPRO?
MONPRO mencapai harga ATL 0.014962049622685736 USD.
Berapa volume perdagangan MONPRO?
Volume perdagangan 24 jam live MONPRO adalah $ 54.81K USD.
Akankah harga MONPRO naik lebih tinggi tahun ini?
MONPRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MONPRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

