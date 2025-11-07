Apa yang dimaksud dengan MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Prediksi Harga MON Protocol (USD)

Berapa nilai MON Protocol (MONPRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MON Protocol (MONPRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MON Protocol.

Tokenomi MON Protocol (MONPRO)

Memahami tokenomi MON Protocol (MONPRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MONPRO sekarang!

Cara membeli MON Protocol (MONPRO)

Ingin mengetahui cara membeli MON Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MON Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MONPRO ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MON Protocol Berapa nilai MON Protocol (MONPRO) hari ini? Harga live MONPRO dalam USD adalah 0.01517 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MONPRO ke USD saat ini? $ 0.01517 . Cobalah Harga MONPRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MON Protocol? Kapitalisasi pasar MONPRO adalah $ 9.01M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MONPRO? Suplai beredar MONPRO adalah 593.63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MONPRO? MONPRO mencapai harga ATH sebesar 0.9595624143978051 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MONPRO? MONPRO mencapai harga ATL 0.014962049622685736 USD . Berapa volume perdagangan MONPRO? Volume perdagangan 24 jam live MONPRO adalah $ 54.81K USD . Akankah harga MONPRO naik lebih tinggi tahun ini? MONPRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MONPRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MON Protocol (MONPRO)

