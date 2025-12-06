Tabel Konversi Moonveil ke Mongolian Tughrik
Tabel Konversi MORE ke MNT
- 1 MORE18.12 MNT
- 2 MORE36.24 MNT
- 3 MORE54.36 MNT
- 4 MORE72.48 MNT
- 5 MORE90.60 MNT
- 6 MORE108.71 MNT
- 7 MORE126.83 MNT
- 8 MORE144.95 MNT
- 9 MORE163.07 MNT
- 10 MORE181.19 MNT
- 50 MORE905.95 MNT
- 100 MORE1,811.90 MNT
- 1,000 MORE18,119.00 MNT
- 5,000 MORE90,595.02 MNT
- 10,000 MORE181,190.03 MNT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Moonveil ke Mongolian Tughrik (MORE ke MNT) di berbagai rentang nilai, dari 1 MORE hingga 10,000 MORE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah MORE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MNT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah MORE ke MNT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MNT ke MORE
- 1 MNT0.05519 MORE
- 2 MNT0.1103 MORE
- 3 MNT0.1655 MORE
- 4 MNT0.2207 MORE
- 5 MNT0.2759 MORE
- 6 MNT0.3311 MORE
- 7 MNT0.3863 MORE
- 8 MNT0.4415 MORE
- 9 MNT0.4967 MORE
- 10 MNT0.5519 MORE
- 50 MNT2.759 MORE
- 100 MNT5.519 MORE
- 1,000 MNT55.19 MORE
- 5,000 MNT275.9 MORE
- 10,000 MNT551.9 MORE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mongolian Tughrik ke Moonveil (MNT ke MORE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MNT hingga 10,000 MNT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Moonveil yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MNT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Moonveil (MORE) saat ini diperdagangkan seharga ₮ 18.12 MNT , yang mencerminkan perubahan 1.75% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₮220.41M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₮-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Moonveil Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
220.41M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
1.75%
Perubahan Harga (1 Hari)
₮ 0.00542
High 24 Jam
₮ 0.00492
Low 24 Jam
Grafik tren MORE ke MNT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Moonveil terhadap MNT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Moonveil saat ini.
Ringkasan Konversi MORE ke MNT
Per | 1 MORE = 18.12 MNT | 1 MNT = 0.05519 MORE
Kurs untuk 1 MORE ke MNT hari ini adalah 18.12 MNT.
Pembelian 5 MORE akan dikenai biaya 90.60 MNT, sedangkan 10 MORE memiliki nilai 181.19 MNT.
1 MNT dapat di-trade dengan 0.05519 MORE.
50 MNT dapat dikonversi ke 2.759 MORE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 MORE ke MNT telah berubah sebesar -1.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.75%, sehingga mencapai high senilai 19.225724019312278 MNT dan low senilai 17.45213324262295 MNT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 MORE adalah 19.403083096981206 MNT yang menunjukkan perubahan -6.62% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, MORE telah berubah sebesar -338.7274608952339 MNT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -94.93% pada nilainya.
Semua Tentang Moonveil (MORE)
Setelah menghitung harga Moonveil (MORE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Moonveil langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan MORE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Moonveil, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga MORE ke MNT
Dalam 24 jam terakhir, Moonveil (MORE) telah berfluktuasi antara 17.45213324262295 MNT dan 19.225724019312278 MNT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 17.45213324262295 MNT dan high 24.404609087245102 MNT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MORE ke MNT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 35.47
|₮ 354.71
|Low
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|Rata-rata
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 0
|₮ 106.41
|Volatilitas
|+9.72%
|+37.62%
|+279.65%
|+101.22%
|Perubahan
|+0.08%
|-1.20%
|-5.90%
|-94.86%
Prakiraan Harga Moonveil dalam MNT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Moonveil dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MORE ke MNT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga MORE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Moonveil dapat mencapai sekitar ₮19.02MNT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga MORE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, MORE mungkin naik menjadi sekitar ₮23.12 MNT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Moonveil kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan MORE yang Tersedia di MEXC
MORE/USDT
|Trade
MORE/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MORE, yang mencakup pasar tempat Moonveil dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MORE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures MORE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Moonveil untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Moonveil
Ingin menambahkan Moonveil ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Moonveil › atau Mulai sekarang ›
MORE dan MNT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Moonveil (MORE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Moonveil
- Harga Saat Ini (USD): $0.005108
- Perubahan 7 Hari: -1.96%
- Tren 30 Hari: -6.62%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MORE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MNT, harga USD MORE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MORE] [MORE ke USD]
Mongolian Tughrik (MNT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MNT/USD): 0.00028180123991226733
- Perubahan 7 Hari: +0.96%
- Tren 30 Hari: +0.96%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MNT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MORE yang sama.
- MNT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli MORE dengan MNT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs MORE ke MNT?
Kurs antara Moonveil (MORE) dan Mongolian Tughrik (MNT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MORE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MORE ke MNT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MNT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MNT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MNT. Ketika MNT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MORE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Moonveil, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MORE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MNT.
Konversikan MORE ke MNT Seketika
Gunakan konverter MORE ke MNT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi MORE ke MNT?
Masukkan Jumlah MORE
Mulailah dengan memasukkan jumlah MORE yang ingin Anda konversi ke MNT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs MORE ke MNT Secara Live
Lihat kurs MORE ke MNT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang MORE dan MNT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan MORE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli MORE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs MORE ke MNT dihitung?
Perhitungan kurs MORE ke MNT didasarkan pada nilai MORE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MNT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs MORE ke MNT begitu sering berubah?
Kurs MORE ke MNT sangat sering berubah karena Moonveil dan Mongolian Tughrik terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs MORE ke MNT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs MORE ke MNT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs MORE ke MNT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan MORE ke MNT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi MORE ke MNT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren MORE terhadap MNT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga MORE terhadap MNT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar MORE ke MNT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MNT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun MORE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MORE ke MNT?
Halving Moonveil, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs MORE ke MNT.
Bisakah saya membandingkan kurs MORE ke MNT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs MORE keMNT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs MORE ke MNT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Moonveil, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi MORE ke MNT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MNT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target MORE ke MNT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Moonveil dan Mongolian Tughrik?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Moonveil dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan MORE ke MNT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MNT Anda ke MORE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah MORE ke MNT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga MORE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar MORE ke MNT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs MORE ke MNT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MNT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs MORE ke MNT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Moonveil Selengkapnya
Harga Moonveil
Pelajari selengkapnya tentang Moonveil (MORE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Moonveil
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar MORE untuk lebih memahami kemungkinan arah Moonveil.
Cara Membeli Moonveil
Ingin membeli Moonveil? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
MORE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan MORE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
MORE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada MORE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MORE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Moonveil ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MNT
Mengapa Harus Membeli Moonveil dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Moonveil.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Moonveil dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.