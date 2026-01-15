Bitcoin Futures Menghapus 31% Open Interest Saat Tesis Bottom Terbentuk

Pasar derivatif Bitcoin menunjukkan tanda-tanda reset setelah tahun 2025 yang spekulatif, dengan open interest Binance turun lebih dari 31% dari puncak Oktober karena tekanan jual yang dipimpin futures mendingin, sebuah kombinasi yang menurut kontributor CryptoQuant Darkfost sering bertepatan dengan titik terendah siklus yang signifikan.

Dalam serangkaian postingan di X, Darkfost mengatakan penumpukan leverage tahun 2025 didorong oleh aktivitas rekor di Binance, di mana volume perdagangan futures "melebihi $25T," membantu mendorong open interest (OI) Bitcoin ke rekor tertinggi sepanjang masa "lebih dari $15B pada 6 Oktober."

"Untuk menempatkan ini dalam perspektif, selama siklus bull sebelumnya di November 2021, ketika Bitcoin mencapai ATH-nya, open interest di Binance mencapai puncak $5,7B," tulis Darkfost. "Dengan kata lain, OI hampir tiga kali lipat di tahun 2025. Sejak puncak itu, open interest telah turun lebih dari 31%, stabil hari ini sekitar $10B."

Darkfost membingkai pergerakan tersebut sebagai fase deleveraging yang mengintensif di tengah "likuidasi masif," dengan OI turun di bawah moving average 180 hari, kondisi yang menurut analis secara historis lebih penting daripada tingkat leverage mentah.

"Periode deleveraging ini sangat penting, karena membantu membersihkan leverage berlebih yang terbangun di pasar," tulis Darkfost. "Secara historis, mereka sering menandai titik terendah yang signifikan, secara efektif mereset pasar dan menciptakan basis yang lebih kuat untuk potensi pemulihan bullish."

Logikanya sederhana: ketika leverage dipaksa keluar, pasar dapat menjadi kurang rentan terhadap likuidasi gaya cascade dan penjualan refleksif. Dalam pengertian itu, lingkungan OI yang lebih rendah dapat mengurangi dampak marginal dari posisi futures pada spot, setidaknya dibandingkan dengan kondisi "perdagangan padat" tahap akhir yang mendahului penurunan tajam.

Namun Darkfost memperingatkan bahwa sinyal deleveraging bukan hal yang sama dengan konfirmasi bottom. "Ini bisa terjadi lagi, tetapi kehati-hatian diperlukan," tulis analis, menambahkan bahwa jika Bitcoin "terus menurun dan sepenuhnya memasuki pasar bear," OI bisa "berkontraksi lebih lanjut," menunjuk pada "deleveraging yang lebih dalam dan potensi perpanjangan koreksi."

Penjual Bitcoin Kehilangan Momentum

Seiring dengan reset open interest, Darkfost menunjukkan penurunan tajam dalam tekanan jual yang didorong futures, menggunakan Net Taker Volume — ukuran yang dimaksudkan untuk menangkap siapa yang mendominasi order book futures.

"Tekanan jual pada BTC yang berasal dari pasar futures menurun tajam," tulis Darkfost, mencatat bahwa setelah rata-rata bulanan mencapai "–$489M" pada puncaknya, angka tersebut sekarang telah "dibagi sepuluh." "Saat ini, penjual masih sedikit mendominasi order book, dengan –$51M," tambah analis.

Nuansa kunci adalah bahwa indikator belum berbalik, tetapi bergerak ke arah itu. "Kami belum kembali ke wilayah positif, tetapi kami semakin dekat," tulis Darkfost. "Sangat menggembirakan melihat trader mulai mengubah pendekatan mereka, terutama mengingat dampak signifikan volume futures terhadap aksi harga. Perlu dicatat, sejak penurunan tekanan jual ini dimulai, aksi harga BTC juga telah stabil."

Agar "tesis bottom" berkembang menjadi panggilan reversal yang lebih kuat, Darkfost mengaitkan pemicu pada perubahan tanda tersebut: "Jika Net Taker Volume kembali menjadi positif, itu akan dengan jelas menyalakan sumbu untuk reversal bullish."

Pada saat berita ini ditulis, BTC diperdagangkan pada $95.131.