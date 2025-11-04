BursaDEX+
Harga live Moonveil hari ini adalah 0.007184 USD. Lacak informasi harga aktual MORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MORE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Moonveil(MORE)

Harga Live 1 MORE ke USD:

$0.007186
-13.76%1D
USD
Grafik Harga Live Moonveil (MORE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:28:33 (UTC+8)

Informasi Harga Moonveil (MORE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007128
Low 24 Jam
$ 0.008923
High 24 Jam

$ 0.007128
$ 0.008923
--
--
+0.12%

-13.76%

-45.21%

-45.21%

Harga aktual Moonveil (MORE) adalah $ 0.007184. Selama 24 jam terakhir, MORE diperdagangkan antara low $ 0.007128 dan high $ 0.008923, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMORE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MORE telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, -13.76% selama 24 jam, dan -45.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Moonveil (MORE)

--
----

$ 70.49K
$ 7.18M
--
1,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Moonveil saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.49K. Suplai beredar MORE adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.18M.

Riwayat Harga Moonveil (MORE) USD

Pantau perubahan harga Moonveil untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00114656-13.76%
30 Days$ -0.062916-89.76%
60 Hari$ -0.090556-92.65%
90 Hari$ -0.091316-92.71%
Perubahan Harga Moonveil Hari Ini

Hari ini, MORE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00114656 (-13.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Moonveil 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.062916 (-89.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Moonveil 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MORE terlihat mengalami perubahan $ -0.090556 (-92.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Moonveil 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.091316 (-92.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Moonveil (MORE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Moonveil sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moonveil Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MORE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Moonveil di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moonveil dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moonveil (USD)

Berapa nilai Moonveil (MORE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moonveil (MORE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonveil.

Cek prediksi harga Moonveil sekarang!

Tokenomi Moonveil (MORE)

Memahami tokenomi Moonveil (MORE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MORE sekarang!

Cara membeli Moonveil (MORE)

Ingin mengetahui cara membeli Moonveil? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moonveil di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MORE ke Mata Uang Lokal

1 Moonveil(MORE) ke VND
1 Moonveil(MORE) ke AUD
1 Moonveil(MORE) ke GBP
1 Moonveil(MORE) ke EUR
1 Moonveil(MORE) ke USD
1 Moonveil(MORE) ke MYR
1 Moonveil(MORE) ke TRY
1 Moonveil(MORE) ke JPY
1 Moonveil(MORE) ke ARS
1 Moonveil(MORE) ke RUB
1 Moonveil(MORE) ke INR
1 Moonveil(MORE) ke IDR
1 Moonveil(MORE) ke PHP
1 Moonveil(MORE) ke EGP
1 Moonveil(MORE) ke BRL
1 Moonveil(MORE) ke CAD
1 Moonveil(MORE) ke BDT
1 Moonveil(MORE) ke NGN
1 Moonveil(MORE) ke COP
1 Moonveil(MORE) ke ZAR
1 Moonveil(MORE) ke UAH
1 Moonveil(MORE) ke TZS
1 Moonveil(MORE) ke VES
1 Moonveil(MORE) ke CLP
1 Moonveil(MORE) ke PKR
1 Moonveil(MORE) ke KZT
1 Moonveil(MORE) ke THB
1 Moonveil(MORE) ke TWD
1 Moonveil(MORE) ke AED
1 Moonveil(MORE) ke CHF
1 Moonveil(MORE) ke HKD
1 Moonveil(MORE) ke AMD
1 Moonveil(MORE) ke MAD
1 Moonveil(MORE) ke MXN
1 Moonveil(MORE) ke SAR
1 Moonveil(MORE) ke ETB
1 Moonveil(MORE) ke KES
1 Moonveil(MORE) ke JOD
1 Moonveil(MORE) ke PLN
1 Moonveil(MORE) ke RON
1 Moonveil(MORE) ke SEK
1 Moonveil(MORE) ke BGN
1 Moonveil(MORE) ke HUF
1 Moonveil(MORE) ke CZK
1 Moonveil(MORE) ke KWD
1 Moonveil(MORE) ke ILS
1 Moonveil(MORE) ke BOB
1 Moonveil(MORE) ke AZN
1 Moonveil(MORE) ke TJS
1 Moonveil(MORE) ke GEL
1 Moonveil(MORE) ke AOA
1 Moonveil(MORE) ke BHD
1 Moonveil(MORE) ke BMD
1 Moonveil(MORE) ke DKK
1 Moonveil(MORE) ke HNL
1 Moonveil(MORE) ke MUR
1 Moonveil(MORE) ke NAD
1 Moonveil(MORE) ke NOK
1 Moonveil(MORE) ke NZD
1 Moonveil(MORE) ke PAB
1 Moonveil(MORE) ke PGK
1 Moonveil(MORE) ke QAR
1 Moonveil(MORE) ke RSD
1 Moonveil(MORE) ke UZS
1 Moonveil(MORE) ke ALL
1 Moonveil(MORE) ke ANG
1 Moonveil(MORE) ke AWG
1 Moonveil(MORE) ke BBD
1 Moonveil(MORE) ke BAM
1 Moonveil(MORE) ke BIF
1 Moonveil(MORE) ke BND
1 Moonveil(MORE) ke BSD
1 Moonveil(MORE) ke JMD
1 Moonveil(MORE) ke KHR
1 Moonveil(MORE) ke KMF
1 Moonveil(MORE) ke LAK
1 Moonveil(MORE) ke LKR
1 Moonveil(MORE) ke MDL
1 Moonveil(MORE) ke MGA
1 Moonveil(MORE) ke MOP
1 Moonveil(MORE) ke MVR
1 Moonveil(MORE) ke MWK
1 Moonveil(MORE) ke MZN
1 Moonveil(MORE) ke NPR
1 Moonveil(MORE) ke PYG
1 Moonveil(MORE) ke RWF
1 Moonveil(MORE) ke SBD
1 Moonveil(MORE) ke SCR
1 Moonveil(MORE) ke SRD
1 Moonveil(MORE) ke SVC
1 Moonveil(MORE) ke SZL
1 Moonveil(MORE) ke TMT
1 Moonveil(MORE) ke TND
1 Moonveil(MORE) ke TTD
1 Moonveil(MORE) ke UGX
1 Moonveil(MORE) ke XAF
1 Moonveil(MORE) ke XCD
1 Moonveil(MORE) ke XOF
1 Moonveil(MORE) ke XPF
1 Moonveil(MORE) ke BWP
1 Moonveil(MORE) ke BZD
1 Moonveil(MORE) ke CVE
1 Moonveil(MORE) ke DJF
1 Moonveil(MORE) ke DOP
1 Moonveil(MORE) ke DZD
1 Moonveil(MORE) ke FJD
1 Moonveil(MORE) ke GNF
1 Moonveil(MORE) ke GTQ
1 Moonveil(MORE) ke GYD
1 Moonveil(MORE) ke ISK
Sumber Daya Moonveil

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moonveil, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Moonveil
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonveil

Berapa nilai Moonveil (MORE) hari ini?
Harga live MORE dalam USD adalah 0.007184 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MORE ke USD saat ini?
Harga MORE ke USD saat ini adalah $ 0.007184. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Moonveil?
Kapitalisasi pasar MORE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MORE?
Suplai beredar MORE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MORE?
MORE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MORE?
MORE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MORE?
Volume perdagangan 24 jam live MORE adalah $ 70.49K USD.
Akankah harga MORE naik lebih tinggi tahun ini?
MORE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MORE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Moonveil (MORE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

