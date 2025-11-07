BursaDEX+
Harga live MSQUARE hari ini adalah 3.921 USD. Lacak informasi harga aktual MSQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MSQ

Info Harga MSQ

Penjelasan MSQ

Whitepaper MSQ

Situs Web Resmi MSQ

Tokenomi MSQ

Prakiraan Harga MSQ

Riwayat MSQ

Panduan Membeli MSQ

Konverter MSQ ke Mata Uang Fiat

Harga MSQUARE(MSQ)

Harga Live 1 MSQ ke USD:

$3.926
$3.926$3.926
-0.07%1D
USD
Grafik Harga Live MSQUARE (MSQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:45 (UTC+8)

Informasi Harga MSQUARE (MSQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.524
$ 3.524$ 3.524
Low 24 Jam
$ 4.181
$ 4.181$ 4.181
High 24 Jam

$ 3.524
$ 3.524$ 3.524

$ 4.181
$ 4.181$ 4.181

$ 24.250265098224798
$ 24.250265098224798$ 24.250265098224798

$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836$ 0.16930807804791836

-1.04%

-0.06%

-4.30%

-4.30%

Harga aktual MSQUARE (MSQ) adalah $ 3.921. Selama 24 jam terakhir, MSQ diperdagangkan antara low $ 3.524 dan high $ 4.181, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSQ adalah $ 24.250265098224798, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.16930807804791836.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSQ telah berubah sebesar -1.04% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -4.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MSQUARE (MSQ)

No.714

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

$ 64.34K
$ 64.34K$ 64.34K

$ 101.62M
$ 101.62M$ 101.62M

5.99M
5.99M 5.99M

25,916,431
25,916,431 25,916,431

25,916,431
25,916,431 25,916,431

23.11%

MATIC

Kapitalisasi Pasar MSQUARE saat ini adalah $ 23.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.34K. Suplai beredar MSQ adalah 5.99M, dan total suplainya sebesar 25916431. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.62M.

Riwayat Harga MSQUARE (MSQ) USD

Pantau perubahan harga MSQUARE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00275-0.06%
30 Days$ -2.812-41.77%
60 Hari$ -7.649-66.12%
90 Hari$ -7.164-64.63%
Perubahan Harga MSQUARE Hari Ini

Hari ini, MSQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00275 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MSQUARE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.812 (-41.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MSQUARE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MSQ terlihat mengalami perubahan $ -7.649 (-66.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MSQUARE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.164 (-64.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MSQUARE (MSQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga MSQUARE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MSQUARE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MSQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MSQUARE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MSQUARE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MSQUARE (USD)

Berapa nilai MSQUARE (MSQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MSQUARE (MSQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MSQUARE.

Cek prediksi harga MSQUARE sekarang!

Tokenomi MSQUARE (MSQ)

Memahami tokenomi MSQUARE (MSQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSQ sekarang!

Cara membeli MSQUARE (MSQ)

Ingin mengetahui cara membeli MSQUARE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MSQUARE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MSQ ke Mata Uang Lokal

1 MSQUARE(MSQ) ke VND
103,181.115
1 MSQUARE(MSQ) ke AUD
A$6.03834
1 MSQUARE(MSQ) ke GBP
2.97996
1 MSQUARE(MSQ) ke EUR
3.37206
1 MSQUARE(MSQ) ke USD
$3.921
1 MSQUARE(MSQ) ke MYR
RM16.38978
1 MSQUARE(MSQ) ke TRY
165.42699
1 MSQUARE(MSQ) ke JPY
¥595.992
1 MSQUARE(MSQ) ke ARS
ARS$5,690.82177
1 MSQUARE(MSQ) ke RUB
318.54204
1 MSQUARE(MSQ) ke INR
347.67507
1 MSQUARE(MSQ) ke IDR
Rp65,349.97386
1 MSQUARE(MSQ) ke PHP
231.41742
1 MSQUARE(MSQ) ke EGP
￡E.185.4633
1 MSQUARE(MSQ) ke BRL
R$20.97735
1 MSQUARE(MSQ) ke CAD
C$5.52861
1 MSQUARE(MSQ) ke BDT
478.40121
1 MSQUARE(MSQ) ke NGN
5,641.69164
1 MSQUARE(MSQ) ke COP
$15,022.95861
1 MSQUARE(MSQ) ke ZAR
R.68.10777
1 MSQUARE(MSQ) ke UAH
164.91726
1 MSQUARE(MSQ) ke TZS
T.Sh.9,633.897
1 MSQUARE(MSQ) ke VES
Bs890.067
1 MSQUARE(MSQ) ke CLP
$3,697.503
1 MSQUARE(MSQ) ke PKR
Rs1,108.23144
1 MSQUARE(MSQ) ke KZT
2,062.56363
1 MSQUARE(MSQ) ke THB
฿127.0404
1 MSQUARE(MSQ) ke TWD
NT$121.51179
1 MSQUARE(MSQ) ke AED
د.إ14.39007
1 MSQUARE(MSQ) ke CHF
Fr3.1368
1 MSQUARE(MSQ) ke HKD
HK$30.46617
1 MSQUARE(MSQ) ke AMD
֏1,499.3904
1 MSQUARE(MSQ) ke MAD
.د.م36.4653
1 MSQUARE(MSQ) ke MXN
$72.81297
1 MSQUARE(MSQ) ke SAR
ريال14.70375
1 MSQUARE(MSQ) ke ETB
Br603.40269
1 MSQUARE(MSQ) ke KES
KSh506.43636
1 MSQUARE(MSQ) ke JOD
د.أ2.779989
1 MSQUARE(MSQ) ke PLN
14.39007
1 MSQUARE(MSQ) ke RON
лв17.2524
1 MSQUARE(MSQ) ke SEK
kr37.52397
1 MSQUARE(MSQ) ke BGN
лв6.62649
1 MSQUARE(MSQ) ke HUF
Ft1,310.90793
1 MSQUARE(MSQ) ke CZK
82.57626
1 MSQUARE(MSQ) ke KWD
د.ك1.199826
1 MSQUARE(MSQ) ke ILS
12.82167
1 MSQUARE(MSQ) ke BOB
Bs27.0549
1 MSQUARE(MSQ) ke AZN
6.6657
1 MSQUARE(MSQ) ke TJS
SM36.15162
1 MSQUARE(MSQ) ke GEL
10.62591
1 MSQUARE(MSQ) ke AOA
Kz3,593.94939
1 MSQUARE(MSQ) ke BHD
.د.ب1.474296
1 MSQUARE(MSQ) ke BMD
$3.921
1 MSQUARE(MSQ) ke DKK
kr25.32966
1 MSQUARE(MSQ) ke HNL
L103.27914
1 MSQUARE(MSQ) ke MUR
180.366
1 MSQUARE(MSQ) ke NAD
$68.10777
1 MSQUARE(MSQ) ke NOK
kr39.95499
1 MSQUARE(MSQ) ke NZD
$6.94017
1 MSQUARE(MSQ) ke PAB
B/.3.921
1 MSQUARE(MSQ) ke PGK
K16.4682
1 MSQUARE(MSQ) ke QAR
ر.ق14.27244
1 MSQUARE(MSQ) ke RSD
дин.397.86387
1 MSQUARE(MSQ) ke UZS
soʻm47,240.95299
1 MSQUARE(MSQ) ke ALL
L328.77585
1 MSQUARE(MSQ) ke ANG
ƒ7.01859
1 MSQUARE(MSQ) ke AWG
ƒ7.0578
1 MSQUARE(MSQ) ke BBD
$7.842
1 MSQUARE(MSQ) ke BAM
KM6.62649
1 MSQUARE(MSQ) ke BIF
Fr11,563.029
1 MSQUARE(MSQ) ke BND
$5.0973
1 MSQUARE(MSQ) ke BSD
$3.921
1 MSQUARE(MSQ) ke JMD
$628.73235
1 MSQUARE(MSQ) ke KHR
15,746.97126
1 MSQUARE(MSQ) ke KMF
Fr1,646.82
1 MSQUARE(MSQ) ke LAK
85,239.12873
1 MSQUARE(MSQ) ke LKR
රු1,195.39527
1 MSQUARE(MSQ) ke MDL
L66.657
1 MSQUARE(MSQ) ke MGA
Ar17,662.1445
1 MSQUARE(MSQ) ke MOP
P31.368
1 MSQUARE(MSQ) ke MVR
60.3834
1 MSQUARE(MSQ) ke MWK
MK6,807.28731
1 MSQUARE(MSQ) ke MZN
MT250.74795
1 MSQUARE(MSQ) ke NPR
रु555.6057
1 MSQUARE(MSQ) ke PYG
27,807.732
1 MSQUARE(MSQ) ke RWF
Fr5,689.371
1 MSQUARE(MSQ) ke SBD
$32.26983
1 MSQUARE(MSQ) ke SCR
59.01105
1 MSQUARE(MSQ) ke SRD
$150.9585
1 MSQUARE(MSQ) ke SVC
$34.26954
1 MSQUARE(MSQ) ke SZL
L68.06856
1 MSQUARE(MSQ) ke TMT
m13.7235
1 MSQUARE(MSQ) ke TND
د.ت11.602239
1 MSQUARE(MSQ) ke TTD
$26.54517
1 MSQUARE(MSQ) ke UGX
Sh13,707.816
1 MSQUARE(MSQ) ke XAF
Fr2,223.207
1 MSQUARE(MSQ) ke XCD
$10.5867
1 MSQUARE(MSQ) ke XOF
Fr2,223.207
1 MSQUARE(MSQ) ke XPF
Fr403.863
1 MSQUARE(MSQ) ke BWP
P52.73745
1 MSQUARE(MSQ) ke BZD
$7.88121
1 MSQUARE(MSQ) ke CVE
$375.78864
1 MSQUARE(MSQ) ke DJF
Fr694.017
1 MSQUARE(MSQ) ke DOP
$252.15951
1 MSQUARE(MSQ) ke DZD
د.ج511.92576
1 MSQUARE(MSQ) ke FJD
$8.93988
1 MSQUARE(MSQ) ke GNF
Fr34,093.095
1 MSQUARE(MSQ) ke GTQ
Q30.03486
1 MSQUARE(MSQ) ke GYD
$820.11636
1 MSQUARE(MSQ) ke ISK
kr494.046

Sumber Daya MSQUARE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MSQUARE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MSQUARE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MSQUARE

Berapa nilai MSQUARE (MSQ) hari ini?
Harga live MSQ dalam USD adalah 3.921 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSQ ke USD saat ini?
Harga MSQ ke USD saat ini adalah $ 3.921. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MSQUARE?
Kapitalisasi pasar MSQ adalah $ 23.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSQ?
Suplai beredar MSQ adalah 5.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSQ?
MSQ mencapai harga ATH sebesar 24.250265098224798 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSQ?
MSQ mencapai harga ATL 0.16930807804791836 USD.
Berapa volume perdagangan MSQ?
Volume perdagangan 24 jam live MSQ adalah $ 64.34K USD.
Akankah harga MSQ naik lebih tinggi tahun ini?
MSQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MSQUARE (MSQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MSQ ke USD

Jumlah

MSQ
MSQ
USD
USD

1 MSQ = 3.921 USD

Perdagangkan MSQ

MSQ/USDT
$3.926
$3.926$3.926
-0.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

