Harga live Node Pay hari ini adalah 0.00833 USD. Lacak informasi harga aktual NC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NC dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Node Pay

Harga Node Pay(NC)

Harga Live 1 NC ke USD:

$0.00831
$0.00831$0.00831
+2.84%1D
USD
Grafik Harga Live Node Pay (NC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:43 (UTC+8)

Informasi Harga Node Pay (NC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00801
$ 0.00801$ 0.00801
Low 24 Jam
$ 0.00868
$ 0.00868$ 0.00868
High 24 Jam

$ 0.00801
$ 0.00801$ 0.00801

$ 0.00868
$ 0.00868$ 0.00868

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.00784425048684284
$ 0.00784425048684284$ 0.00784425048684284

+1.33%

+2.84%

-17.04%

-17.04%

Harga aktual Node Pay (NC) adalah $ 0.00833. Selama 24 jam terakhir, NC diperdagangkan antara low $ 0.00801 dan high $ 0.00868, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNC adalah $ 0.4781783640298408, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00784425048684284.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NC telah berubah sebesar +1.33% selama 1 jam terakhir, +2.84% selama 24 jam, dan -17.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Node Pay (NC)

No.1920

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 102.09K
$ 102.09K$ 102.09K

$ 8.33M
$ 8.33M$ 8.33M

177.47M
177.47M 177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Kapitalisasi Pasar Node Pay saat ini adalah $ 1.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.09K. Suplai beredar NC adalah 177.47M, dan total suplainya sebesar 999995169.1402713. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.33M.

Riwayat Harga Node Pay (NC) USD

Pantau perubahan harga Node Pay untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002295+2.84%
30 Days$ -0.0081-49.31%
60 Hari$ -0.01052-55.81%
90 Hari$ -0.01317-61.26%
Perubahan Harga Node Pay Hari Ini

Hari ini, NC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002295 (+2.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Node Pay 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0081 (-49.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Node Pay 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NC terlihat mengalami perubahan $ -0.01052 (-55.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Node Pay 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01317 (-61.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Node Pay (NC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Node Pay sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Node Pay Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Node Pay di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Node Pay dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Node Pay (USD)

Berapa nilai Node Pay (NC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Node Pay (NC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Node Pay.

Cek prediksi harga Node Pay sekarang!

Tokenomi Node Pay (NC)

Memahami tokenomi Node Pay (NC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NC sekarang!

Cara membeli Node Pay (NC)

Ingin mengetahui cara membeli Node Pay? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Node Pay di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Node Pay

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Node Pay, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Node Pay
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Node Pay

Berapa nilai Node Pay (NC) hari ini?
Harga live NC dalam USD adalah 0.00833 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NC ke USD saat ini?
Harga NC ke USD saat ini adalah $ 0.00833. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Node Pay?
Kapitalisasi pasar NC adalah $ 1.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NC?
Suplai beredar NC adalah 177.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NC?
NC mencapai harga ATH sebesar 0.4781783640298408 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NC?
NC mencapai harga ATL 0.00784425048684284 USD.
Berapa volume perdagangan NC?
Volume perdagangan 24 jam live NC adalah $ 102.09K USD.
Akankah harga NC naik lebih tinggi tahun ini?
NC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Node Pay (NC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

NC/USDT
$101,548.84
$3,328.34
$156.71
$1.0441
$1.0004
