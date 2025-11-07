BursaDEX+
Harga live Nibiru Chain hari ini adalah 0.012853 USD. Lacak informasi harga aktual NIBI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIBI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NIBI

Info Harga NIBI

Penjelasan NIBI

Whitepaper NIBI

Situs Web Resmi NIBI

Tokenomi NIBI

Prakiraan Harga NIBI

Riwayat NIBI

Panduan Membeli NIBI

Konverter NIBI ke Mata Uang Fiat

Spot NIBI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nibiru Chain

Harga Nibiru Chain(NIBI)

Harga Live 1 NIBI ke USD:

$0.012853
$0.012853
-0.47%1D
USD
Grafik Harga Live Nibiru Chain (NIBI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:11 (UTC+8)

Informasi Harga Nibiru Chain (NIBI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01275
$ 0.01275
Low 24 Jam
$ 0.013009
$ 0.013009
High 24 Jam

$ 0.01275
$ 0.01275

$ 0.013009
$ 0.013009

$ 0.9738086940154845
$ 0.9738086940154845

$ 0.00835135941009936
$ 0.00835135941009936

-0.27%

-0.47%

+7.09%

+7.09%

Harga aktual Nibiru Chain (NIBI) adalah $ 0.012853. Selama 24 jam terakhir, NIBI diperdagangkan antara low $ 0.01275 dan high $ 0.013009, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNIBI adalah $ 0.9738086940154845, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00835135941009936.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NIBI telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan +7.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nibiru Chain (NIBI)

No.1076

$ 10.75M
$ 10.75M

$ 250.61K
$ 250.61K

$ 19.28M
$ 19.28M

836.08M
836.08M

1,500,000,000
1,500,000,000

1,001,650,147.9411507
1,001,650,147.9411507

55.73%

NIBI

Kapitalisasi Pasar Nibiru Chain saat ini adalah $ 10.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 250.61K. Suplai beredar NIBI adalah 836.08M, dan total suplainya sebesar 1001650147.9411507. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.28M.

Riwayat Harga Nibiru Chain (NIBI) USD

Pantau perubahan harga Nibiru Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00006069-0.47%
30 Days$ +0.000877+7.32%
60 Hari$ +0.00342+36.25%
90 Hari$ +0.002443+23.46%
Perubahan Harga Nibiru Chain Hari Ini

Hari ini, NIBI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00006069 (-0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nibiru Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000877 (+7.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nibiru Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NIBI terlihat mengalami perubahan $ +0.00342 (+36.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nibiru Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002443 (+23.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nibiru Chain (NIBI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nibiru Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nibiru Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NIBI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nibiru Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nibiru Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nibiru Chain (USD)

Berapa nilai Nibiru Chain (NIBI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nibiru Chain (NIBI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nibiru Chain.

Cek prediksi harga Nibiru Chain sekarang!

Tokenomi Nibiru Chain (NIBI)

Memahami tokenomi Nibiru Chain (NIBI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIBI sekarang!

Cara membeli Nibiru Chain (NIBI)

Ingin mengetahui cara membeli Nibiru Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nibiru Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Nibiru Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nibiru Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nibiru Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nibiru Chain

Berapa nilai Nibiru Chain (NIBI) hari ini?
Harga live NIBI dalam USD adalah 0.012853 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NIBI ke USD saat ini?
Harga NIBI ke USD saat ini adalah $ 0.012853. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nibiru Chain?
Kapitalisasi pasar NIBI adalah $ 10.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NIBI?
Suplai beredar NIBI adalah 836.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NIBI?
NIBI mencapai harga ATH sebesar 0.9738086940154845 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NIBI?
NIBI mencapai harga ATL 0.00835135941009936 USD.
Berapa volume perdagangan NIBI?
Volume perdagangan 24 jam live NIBI adalah $ 250.61K USD.
Akankah harga NIBI naik lebih tinggi tahun ini?
NIBI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIBI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nibiru Chain (NIBI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.012853
$101,327.81

$3,308.42

$154.97

$1.0620

$1.0004

$101,327.81

$3,308.42

$154.97

$2.2107

$1.0091

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0579

$0.0004020

$0.011602

$4.272

$0.007892

$0.0000002451

$0.001832

