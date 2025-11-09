Tokenomi Nullora (NULLORA)

Tokenomi & Analisis Harga Nullora (NULLORA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Nullora (NULLORA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.96K
$ 1.96K$ 1.96K
All-Time High:
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.0000000982
$ 0.0000000982$ 0.0000000982

Informasi Nullora (NULLORA)

Nullora is building a new standard for anonymous interaction—where your identity stays encrypted from start to finish. Zero-knowledge proofs, Ring signatures, Stealth addresses. All working together to shield user data at every step. No leaks. No compromises. Just seamless, private access to decentralized applications.

Situs Web Resmi:
https://nullora.xyz
Whitepaper:
https://nullora.xyz/whitepaper.html
Explorer Blok:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Tokenomi Nullora (NULLORA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Nullora (NULLORA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NULLORA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NULLORA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NULLORA, jelajahi harga live token NULLORA!

