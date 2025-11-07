Apa yang dimaksud dengan NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NUTX Chain Berapa nilai NUTX Chain (NUTX) hari ini? Harga live NUTX dalam USD adalah 0.000000024299 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NUTX ke USD saat ini? $ 0.000000024299 . Cobalah Harga NUTX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NUTX Chain? Kapitalisasi pasar NUTX adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NUTX? Suplai beredar NUTX adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NUTX? NUTX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NUTX? NUTX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan NUTX? Volume perdagangan 24 jam live NUTX adalah $ 436.66K USD . Akankah harga NUTX naik lebih tinggi tahun ini? NUTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NUTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

