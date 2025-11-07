BursaDEX+
Harga live NUTX Chain hari ini adalah 0.000000024299 USD. Lacak informasi harga aktual NUTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NUTX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NUTX ke USD:

$0.000000024299
-1.75%1D
Grafik Harga Live NUTX Chain (NUTX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:23 (UTC+8)

Informasi Harga NUTX Chain (NUTX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000022631
Low 24 Jam
$ 0.000000025032
High 24 Jam

$ 0.000000022631
$ 0.000000025032
--
--
+0.62%

-1.75%

+11.06%

+11.06%

Harga aktual NUTX Chain (NUTX) adalah $ 0.000000024299. Selama 24 jam terakhir, NUTX diperdagangkan antara low $ 0.000000022631 dan high $ 0.000000025032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNUTX adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NUTX telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, -1.75% selama 24 jam, dan +11.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NUTX Chain (NUTX)

--
$ 436.66K
$ 24.30M
--
1,000,000,000,000,000
SOL

Kapitalisasi Pasar NUTX Chain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 436.66K. Suplai beredar NUTX adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.30M.

Riwayat Harga NUTX Chain (NUTX) USD

Pantau perubahan harga NUTX Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000043281-1.75%
30 Days$ +0.000000006647+37.65%
60 Hari$ +0.000000011185+85.29%
90 Hari$ +0.000000009887+68.60%
Perubahan Harga NUTX Chain Hari Ini

Hari ini, NUTX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000000043281 (-1.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NUTX Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000000006647 (+37.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NUTX Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NUTX terlihat mengalami perubahan $ +0.000000011185 (+85.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NUTX Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000000009887 (+68.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NUTX Chain (NUTX)?

Lihat halaman Riwayat Harga NUTX Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

NUTX Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NUTX Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NUTX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NUTX Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NUTX Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NUTX Chain (USD)

Berapa nilai NUTX Chain (NUTX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NUTX Chain (NUTX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NUTX Chain.

Cek prediksi harga NUTX Chain sekarang!

Tokenomi NUTX Chain (NUTX)

Memahami tokenomi NUTX Chain (NUTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NUTX sekarang!

Cara membeli NUTX Chain (NUTX)

Ingin mengetahui cara membeli NUTX Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NUTX Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NUTX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya NUTX Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NUTX Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NUTX Chain

Berapa nilai NUTX Chain (NUTX) hari ini?
Harga live NUTX dalam USD adalah 0.000000024299 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NUTX ke USD saat ini?
Harga NUTX ke USD saat ini adalah $ 0.000000024299. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NUTX Chain?
Kapitalisasi pasar NUTX adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NUTX?
Suplai beredar NUTX adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NUTX?
NUTX mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NUTX?
NUTX mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NUTX?
Volume perdagangan 24 jam live NUTX adalah $ 436.66K USD.
Akankah harga NUTX naik lebih tinggi tahun ini?
NUTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NUTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting NUTX Chain (NUTX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

