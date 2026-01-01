Harga Oklo Hari Ini

Harga live Oklo (OKLOON) hari ini adalah $ 94.75, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OKLOON ke USD saat ini adalah $ 94.75 per OKLOON.

Oklo saat ini berada di peringkat #3575 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5.43K, dengan suplai yang beredar 57.32 OKLOON. Selama 24 jam terakhir, OKLOON diperdagangkan antara $ 89.44 (low) dan $ 96.6 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 118.03061646004117, sementara all-time low aset ini adalah $ 91.12682924350649.

Dalam kinerja jangka pendek, OKLOON bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan +35.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 7.56M.

Informasi Pasar Oklo (OKLOON)

Peringkat No.3575 Kapitalisasi Pasar $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K Volume (24 Jam) $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.70K$ 129.70K $ 129.70K Suplai Peredaran 57.32 57.32 57.32 Total Suplai 1,368.9118909 1,368.9118909 1,368.9118909 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Oklo saat ini adalah $ 5.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.56M. Suplai beredar OKLOON adalah 57.32, dan total suplainya sebesar 1368.9118909. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.70K.