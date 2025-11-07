Apa yang dimaksud dengan PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community 'PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

Tokenomi PlayDapp (PDA)

Memahami tokenomi PlayDapp (PDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PDA sekarang!

Sumber Daya PlayDapp

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PlayDapp, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PlayDapp Berapa nilai PlayDapp (PDA) hari ini? Harga live PDA dalam USD adalah 0.002522 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PDA ke USD saat ini? $ 0.002522 . Cobalah Harga PDA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PlayDapp? Kapitalisasi pasar PDA adalah $ 1.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PDA? Suplai beredar PDA adalah 634.36M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PDA? PDA mencapai harga ATH sebesar 3.6757934166024784 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PDA? PDA mencapai harga ATL 0.002373822296002419 USD . Berapa volume perdagangan PDA? Volume perdagangan 24 jam live PDA adalah $ 54.28K USD . Akankah harga PDA naik lebih tinggi tahun ini? PDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

