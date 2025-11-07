BursaDEX+
Harga live PlayDapp hari ini adalah 0.002522 USD. Lacak informasi harga aktual PDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PDA

Info Harga PDA

Penjelasan PDA

Whitepaper PDA

Situs Web Resmi PDA

Tokenomi PDA

Prakiraan Harga PDA

Riwayat PDA

Panduan Membeli PDA

Konverter PDA ke Mata Uang Fiat

Spot PDA

Futures USDT-M PDA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PlayDapp

Harga PlayDapp(PDA)

Harga Live 1 PDA ke USD:

$0.002522
$0.002522
+2.77%1D
USD
Grafik Harga Live PlayDapp (PDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:15 (UTC+8)

Informasi Harga PlayDapp (PDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0024
$ 0.0024
Low 24 Jam
$ 0.002909
$ 0.002909
High 24 Jam

$ 0.0024
$ 0.0024

$ 0.002909
$ 0.002909

$ 3.6757934166024784
$ 3.6757934166024784

$ 0.002373822296002419
$ 0.002373822296002419

+1.48%

+2.77%

-8.10%

-8.10%

Harga aktual PlayDapp (PDA) adalah $ 0.002522. Selama 24 jam terakhir, PDA diperdagangkan antara low $ 0.0024 dan high $ 0.002909, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPDA adalah $ 3.6757934166024784, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002373822296002419.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PDA telah berubah sebesar +1.48% selama 1 jam terakhir, +2.77% selama 24 jam, dan -8.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PlayDapp (PDA)

No.1893

$ 1.60M
$ 1.60M

$ 54.28K
$ 54.28K

$ 1.77M
$ 1.77M

634.36M
634.36M

700,000,000
700,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar PlayDapp saat ini adalah $ 1.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.28K. Suplai beredar PDA adalah 634.36M, dan total suplainya sebesar 700000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77M.

Riwayat Harga PlayDapp (PDA) USD

Pantau perubahan harga PlayDapp untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006798+2.77%
30 Days$ -0.002017-44.44%
60 Hari$ -0.002826-52.85%
90 Hari$ -0.002983-54.19%
Perubahan Harga PlayDapp Hari Ini

Hari ini, PDA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00006798 (+2.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PlayDapp 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002017 (-44.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PlayDapp 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PDA terlihat mengalami perubahan $ -0.002826 (-52.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PlayDapp 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002983 (-54.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PlayDapp (PDA)?

Lihat halaman Riwayat Harga PlayDapp sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

PlayDapp tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PlayDapp Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PDA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PlayDapp di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PlayDapp dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PlayDapp (USD)

Berapa nilai PlayDapp (PDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PlayDapp (PDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PlayDapp.

Cek prediksi harga PlayDapp sekarang!

Tokenomi PlayDapp (PDA)

Memahami tokenomi PlayDapp (PDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PDA sekarang!

Cara membeli PlayDapp (PDA)

Ingin mengetahui cara membeli PlayDapp? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PlayDapp di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PDA ke Mata Uang Lokal

kr0.317772

Sumber Daya PlayDapp

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PlayDapp, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PlayDapp
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PlayDapp

Berapa nilai PlayDapp (PDA) hari ini?
Harga live PDA dalam USD adalah 0.002522 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PDA ke USD saat ini?
Harga PDA ke USD saat ini adalah $ 0.002522. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PlayDapp?
Kapitalisasi pasar PDA adalah $ 1.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PDA?
Suplai beredar PDA adalah 634.36M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PDA?
PDA mencapai harga ATH sebesar 3.6757934166024784 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PDA?
PDA mencapai harga ATL 0.002373822296002419 USD.
Berapa volume perdagangan PDA?
Volume perdagangan 24 jam live PDA adalah $ 54.28K USD.
Akankah harga PDA naik lebih tinggi tahun ini?
PDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PlayDapp (PDA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.002522
$101,338.19

$3,317.14

$156.16

$1.0213

$1.0004

$101,338.19

$3,317.14

$156.16

$2.2142

$1.0361

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.21

$0.0779

$0.014500

$0.009785

$4.387

$0.001732

$2.120

