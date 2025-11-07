BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PepeCoin hari ini adalah 0.3114 USD. Lacak informasi harga aktual PEPECOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEPECOIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PepeCoin hari ini adalah 0.3114 USD. Lacak informasi harga aktual PEPECOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEPECOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PEPECOIN

Info Harga PEPECOIN

Penjelasan PEPECOIN

Whitepaper PEPECOIN

Situs Web Resmi PEPECOIN

Tokenomi PEPECOIN

Prakiraan Harga PEPECOIN

Riwayat PEPECOIN

Panduan Membeli PEPECOIN

Konverter PEPECOIN ke Mata Uang Fiat

Spot PEPECOIN

Futures USDT-M PEPECOIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PepeCoin

Harga PepeCoin(PEPECOIN)

Harga Live 1 PEPECOIN ke USD:

$0.3114
$0.3114$0.3114
+12.29%1D
USD
Grafik Harga Live PepeCoin (PEPECOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:29 (UTC+8)

Informasi Harga PepeCoin (PEPECOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2761
$ 0.2761$ 0.2761
Low 24 Jam
$ 0.3276
$ 0.3276$ 0.3276
High 24 Jam

$ 0.2761
$ 0.2761$ 0.2761

$ 0.3276
$ 0.3276$ 0.3276

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

-0.04%

+12.29%

+28.30%

+28.30%

Harga aktual PepeCoin (PEPECOIN) adalah $ 0.3114. Selama 24 jam terakhir, PEPECOIN diperdagangkan antara low $ 0.2761 dan high $ 0.3276, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEPECOIN adalah $ 7.565843950109182, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000261303532360508.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEPECOIN telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +12.29% selama 24 jam, dan +28.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PepeCoin (PEPECOIN)

No.654

$ 33.34M
$ 33.34M$ 33.34M

$ 66.23K
$ 66.23K$ 66.23K

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,642,755.03315184
107,642,755.03315184 107,642,755.03315184

80.03%

ETH

Kapitalisasi Pasar PepeCoin saat ini adalah $ 33.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.23K. Suplai beredar PEPECOIN adalah 107.06M, dan total suplainya sebesar 107642755.03315184. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.66M.

Riwayat Harga PepeCoin (PEPECOIN) USD

Pantau perubahan harga PepeCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.034082+12.29%
30 Days$ -0.0574-15.57%
60 Hari$ -0.1094-26.00%
90 Hari$ -0.1297-29.41%
Perubahan Harga PepeCoin Hari Ini

Hari ini, PEPECOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.034082 (+12.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PepeCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0574 (-15.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PepeCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEPECOIN terlihat mengalami perubahan $ -0.1094 (-26.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PepeCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1297 (-29.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PepeCoin (PEPECOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga PepeCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PepeCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEPECOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PepeCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PepeCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PepeCoin (USD)

Berapa nilai PepeCoin (PEPECOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PepeCoin (PEPECOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PepeCoin.

Cek prediksi harga PepeCoin sekarang!

Tokenomi PepeCoin (PEPECOIN)

Memahami tokenomi PepeCoin (PEPECOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEPECOIN sekarang!

Cara membeli PepeCoin (PEPECOIN)

Ingin mengetahui cara membeli PepeCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PepeCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEPECOIN ke Mata Uang Lokal

1 PepeCoin(PEPECOIN) ke VND
8,194.491
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AUD
A$0.479556
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke GBP
0.236664
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke EUR
0.267804
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke USD
$0.3114
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MYR
RM1.301652
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TRY
13.137966
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke JPY
¥47.6442
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ARS
ARS$451.956618
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke RUB
25.298136
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke INR
27.611838
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke IDR
Rp5,189.997924
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PHP
18.366372
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke EGP
￡E.14.72922
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BRL
R$1.66599
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke CAD
C$0.439074
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BDT
37.993914
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke NGN
448.054776
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke COP
$1,193.101074
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ZAR
R.5.409018
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke UAH
13.097484
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TZS
T.Sh.765.1098
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke VES
Bs70.6878
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke CLP
$293.6502
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PKR
Rs88.014096
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke KZT
163.805742
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke THB
฿10.083132
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TWD
NT$9.644058
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AED
د.إ1.142838
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke CHF
Fr0.24912
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke HKD
HK$2.419578
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AMD
֏119.07936
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MAD
.د.م2.89602
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MXN
$5.782698
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SAR
ريال1.16775
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ETB
Br47.921346
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke KES
KSh40.214196
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke JOD
د.أ0.2207826
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PLN
1.145952
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke RON
лв1.37016
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SEK
kr2.980098
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BGN
лв0.526266
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke HUF
Ft104.250492
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke CZK
6.567426
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke KWD
د.ك0.0952884
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ILS
1.018278
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BOB
Bs2.14866
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AZN
0.52938
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TJS
SM2.871108
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke GEL
0.843894
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AOA
Kz285.426126
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BHD
.د.ب0.1173978
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BMD
$0.3114
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke DKK
kr2.014758
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke HNL
L8.202276
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MUR
14.315058
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke NAD
$5.409018
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke NOK
kr3.17628
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke NZD
$0.551178
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PAB
B/.0.3114
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PGK
K1.30788
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke QAR
ر.ق1.133496
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke RSD
дин.31.632012
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke UZS
soʻm3,751.806366
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ALL
L26.11089
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ANG
ƒ0.557406
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke AWG
ƒ0.56052
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BBD
$0.6228
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BAM
KM0.526266
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BIF
Fr918.3186
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BND
$0.40482
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BSD
$0.3114
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke JMD
$49.93299
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke KHR
1,250.601084
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke KMF
Fr130.788
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke LAK
6,769.565082
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke LKR
රු94.936518
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MDL
L5.2938
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MGA
Ar1,402.7013
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MOP
P2.4912
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MVR
4.79556
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MWK
MK540.624654
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke MZN
MT19.91403
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke NPR
रु44.12538
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke PYG
2,208.4488
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke RWF
Fr451.8414
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SBD
$2.562822
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SCR
4.493502
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SRD
$11.9889
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SVC
$2.721636
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke SZL
L5.405904
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TMT
m1.0899
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TND
د.ت0.9214326
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke TTD
$2.108178
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke UGX
Sh1,088.6544
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke XAF
Fr176.8752
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke XCD
$0.84078
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke XOF
Fr176.8752
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke XPF
Fr32.0742
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BWP
P4.18833
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke BZD
$0.625914
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke CVE
$29.844576
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke DJF
Fr55.1178
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke DOP
$20.026134
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke DZD
د.ج40.665726
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke FJD
$0.709992
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke GNF
Fr2,707.623
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke GTQ
Q2.385324
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke GYD
$65.132424
1 PepeCoin(PEPECOIN) ke ISK
kr39.2364

Sumber Daya PepeCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PepeCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PepeCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PepeCoin

Berapa nilai PepeCoin (PEPECOIN) hari ini?
Harga live PEPECOIN dalam USD adalah 0.3114 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEPECOIN ke USD saat ini?
Harga PEPECOIN ke USD saat ini adalah $ 0.3114. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PepeCoin?
Kapitalisasi pasar PEPECOIN adalah $ 33.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEPECOIN?
Suplai beredar PEPECOIN adalah 107.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEPECOIN?
PEPECOIN mencapai harga ATH sebesar 7.565843950109182 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEPECOIN?
PEPECOIN mencapai harga ATL 0.000261303532360508 USD.
Berapa volume perdagangan PEPECOIN?
Volume perdagangan 24 jam live PEPECOIN adalah $ 66.23K USD.
Akankah harga PEPECOIN naik lebih tinggi tahun ini?
PEPECOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEPECOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PepeCoin (PEPECOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PEPECOIN ke USD

Jumlah

PEPECOIN
PEPECOIN
USD
USD

1 PEPECOIN = 0.3114 USD

Perdagangkan PEPECOIN

PEPECOIN/USDT
$0.3114
$0.3114$0.3114
+12.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.45
$101,427.45$101,427.45

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.42
$3,319.42$3,319.42

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0268
$1.0268$1.0268

+19.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.45
$101,427.45$101,427.45

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.42
$3,319.42$3,319.42

+0.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2168
$2.2168$2.2168

-0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0372
$1.0372$1.0372

+2.07%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.21
$31.21$31.21

+108.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0765
$0.0765$0.0765

+53.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014550
$0.014550$0.014550

+1,355.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009746
$0.009746$0.009746

+356.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.377
$4.377$4.377

+337.70%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001749
$0.001749$0.001749

+60.75%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.157
$2.157$2.157

+56.41%