Harga live PIVX hari ini adalah 0.3082 USD. Lacak informasi harga aktual PIVX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PIVX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PIVX

Info Harga PIVX

Penjelasan PIVX

Whitepaper PIVX

Situs Web Resmi PIVX

Tokenomi PIVX

Prakiraan Harga PIVX

Riwayat PIVX

Panduan Membeli PIVX

Konverter PIVX ke Mata Uang Fiat

Spot PIVX

Futures USDT-M PIVX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PIVX

Harga PIVX(PIVX)

Harga Live 1 PIVX ke USD:

$0.3083
$0.3083$0.3083
-2.40%1D
USD
Grafik Harga Live PIVX (PIVX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:58 (UTC+8)

Informasi Harga PIVX (PIVX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3028
$ 0.3028$ 0.3028
Low 24 Jam
$ 0.3658
$ 0.3658$ 0.3658
High 24 Jam

$ 0.3028
$ 0.3028$ 0.3028

$ 0.3658
$ 0.3658$ 0.3658

$ 14.558699607849121
$ 14.558699607849121$ 14.558699607849121

$ 0.000421967008151114
$ 0.000421967008151114$ 0.000421967008151114

-0.49%

-2.40%

+44.49%

+44.49%

Harga aktual PIVX (PIVX) adalah $ 0.3082. Selama 24 jam terakhir, PIVX diperdagangkan antara low $ 0.3028 dan high $ 0.3658, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPIVX adalah $ 14.558699607849121, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000421967008151114.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PIVX telah berubah sebesar -0.49% selama 1 jam terakhir, -2.40% selama 24 jam, dan +44.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PIVX (PIVX)

No.938

$ 30.01M
$ 30.01M$ 30.01M

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

$ 30.01M
$ 30.01M$ 30.01M

97.38M
97.38M 97.38M

97,380,059.59376596
97,380,059.59376596 97,380,059.59376596

PIVX

Kapitalisasi Pasar PIVX saat ini adalah $ 30.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.35M. Suplai beredar PIVX adalah 97.38M, dan total suplainya sebesar 97380059.59376596. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.01M.

Riwayat Harga PIVX (PIVX) USD

Pantau perubahan harga PIVX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007581-2.40%
30 Days$ +0.1727+127.45%
60 Hari$ +0.1748+131.03%
90 Hari$ +0.1597+107.54%
Perubahan Harga PIVX Hari Ini

Hari ini, PIVX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.007581 (-2.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PIVX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1727 (+127.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PIVX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PIVX terlihat mengalami perubahan $ +0.1748 (+131.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PIVX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1597 (+107.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PIVX (PIVX)?

Lihat halaman Riwayat Harga PIVX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PIVX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PIVX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PIVX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PIVX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PIVX (USD)

Berapa nilai PIVX (PIVX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PIVX (PIVX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIVX.

Cek prediksi harga PIVX sekarang!

Tokenomi PIVX (PIVX)

Memahami tokenomi PIVX (PIVX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PIVX sekarang!

Cara membeli PIVX (PIVX)

Ingin mengetahui cara membeli PIVX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PIVX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya PIVX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PIVX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PIVX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PIVX

Berapa nilai PIVX (PIVX) hari ini?
Harga live PIVX dalam USD adalah 0.3082 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PIVX ke USD saat ini?
Harga PIVX ke USD saat ini adalah $ 0.3082. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PIVX?
Kapitalisasi pasar PIVX adalah $ 30.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PIVX?
Suplai beredar PIVX adalah 97.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PIVX?
PIVX mencapai harga ATH sebesar 14.558699607849121 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PIVX?
PIVX mencapai harga ATL 0.000421967008151114 USD.
Berapa volume perdagangan PIVX?
Volume perdagangan 24 jam live PIVX adalah $ 2.35M USD.
Akankah harga PIVX naik lebih tinggi tahun ini?
PIVX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PIVX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:20:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

