BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Polkastarter hari ini adalah 0.12919 USD. Lacak informasi harga aktual POLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Polkastarter hari ini adalah 0.12919 USD. Lacak informasi harga aktual POLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POLS

Info Harga POLS

Penjelasan POLS

Whitepaper POLS

Situs Web Resmi POLS

Tokenomi POLS

Prakiraan Harga POLS

Riwayat POLS

Panduan Membeli POLS

Konverter POLS ke Mata Uang Fiat

Spot POLS

Futures USDT-M POLS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Polkastarter

Harga Polkastarter(POLS)

Harga Live 1 POLS ke USD:

$0.1291
$0.1291$0.1291
+1.11%1D
USD
Grafik Harga Live Polkastarter (POLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:58:55 (UTC+8)

Informasi Harga Polkastarter (POLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275
Low 24 Jam
$ 0.13456
$ 0.13456$ 0.13456
High 24 Jam

$ 0.1275
$ 0.1275$ 0.1275

$ 0.13456
$ 0.13456$ 0.13456

$ 7.50831978
$ 7.50831978$ 7.50831978

$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639

+0.15%

+1.11%

-6.92%

-6.92%

Harga aktual Polkastarter (POLS) adalah $ 0.12919. Selama 24 jam terakhir, POLS diperdagangkan antara low $ 0.1275 dan high $ 0.13456, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOLS adalah $ 7.50831978, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00147639.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POLS telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +1.11% selama 24 jam, dan -6.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polkastarter (POLS)

No.986

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

$ 55.63K
$ 55.63K$ 55.63K

$ 12.92M
$ 12.92M$ 12.92M

99.21M
99.21M 99.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Polkastarter saat ini adalah $ 12.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.63K. Suplai beredar POLS adalah 99.21M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.92M.

Riwayat Harga Polkastarter (POLS) USD

Pantau perubahan harga Polkastarter untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014173+1.11%
30 Days$ -0.04103-24.11%
60 Hari$ -0.06789-34.45%
90 Hari$ -0.06677-34.08%
Perubahan Harga Polkastarter Hari Ini

Hari ini, POLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0014173 (+1.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Polkastarter 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04103 (-24.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Polkastarter 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POLS terlihat mengalami perubahan $ -0.06789 (-34.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Polkastarter 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06677 (-34.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Polkastarter (POLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Polkastarter sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Polkastarter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Polkastarter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Polkastarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Polkastarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Polkastarter (USD)

Berapa nilai Polkastarter (POLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polkastarter (POLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polkastarter.

Cek prediksi harga Polkastarter sekarang!

Tokenomi Polkastarter (POLS)

Memahami tokenomi Polkastarter (POLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POLS sekarang!

Cara membeli Polkastarter (POLS)

Ingin mengetahui cara membeli Polkastarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Polkastarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POLS ke Mata Uang Lokal

1 Polkastarter(POLS) ke VND
3,399.63485
1 Polkastarter(POLS) ke AUD
A$0.1989526
1 Polkastarter(POLS) ke GBP
0.0981844
1 Polkastarter(POLS) ke EUR
0.1111034
1 Polkastarter(POLS) ke USD
$0.12919
1 Polkastarter(POLS) ke MYR
RM0.5400142
1 Polkastarter(POLS) ke TRY
5.4505261
1 Polkastarter(POLS) ke JPY
¥19.76607
1 Polkastarter(POLS) ke ARS
ARS$187.5024903
1 Polkastarter(POLS) ke RUB
10.4953956
1 Polkastarter(POLS) ke INR
11.4552773
1 Polkastarter(POLS) ke IDR
Rp2,153.1658054
1 Polkastarter(POLS) ke PHP
7.6196262
1 Polkastarter(POLS) ke EGP
￡E.6.110687
1 Polkastarter(POLS) ke BRL
R$0.6911665
1 Polkastarter(POLS) ke CAD
C$0.1821579
1 Polkastarter(POLS) ke BDT
15.7624719
1 Polkastarter(POLS) ke NGN
185.8837396
1 Polkastarter(POLS) ke COP
$494.9798579
1 Polkastarter(POLS) ke ZAR
R.2.2440303
1 Polkastarter(POLS) ke UAH
5.4337314
1 Polkastarter(POLS) ke TZS
T.Sh.317.41983
1 Polkastarter(POLS) ke VES
Bs29.32613
1 Polkastarter(POLS) ke CLP
$121.82617
1 Polkastarter(POLS) ke PKR
Rs36.5142616
1 Polkastarter(POLS) ke KZT
67.9578157
1 Polkastarter(POLS) ke THB
฿4.1831722
1 Polkastarter(POLS) ke TWD
NT$4.0010143
1 Polkastarter(POLS) ke AED
د.إ0.4741273
1 Polkastarter(POLS) ke CHF
Fr0.103352
1 Polkastarter(POLS) ke HKD
HK$1.0038063
1 Polkastarter(POLS) ke AMD
֏49.402256
1 Polkastarter(POLS) ke MAD
.د.م1.201467
1 Polkastarter(POLS) ke MXN
$2.3990583
1 Polkastarter(POLS) ke SAR
ريال0.4844625
1 Polkastarter(POLS) ke ETB
Br19.8810491
1 Polkastarter(POLS) ke KES
KSh16.6835966
1 Polkastarter(POLS) ke JOD
د.أ0.09159571
1 Polkastarter(POLS) ke PLN
0.4754192
1 Polkastarter(POLS) ke RON
лв0.568436
1 Polkastarter(POLS) ke SEK
kr1.2363483
1 Polkastarter(POLS) ke BGN
лв0.2183311
1 Polkastarter(POLS) ke HUF
Ft43.2502282
1 Polkastarter(POLS) ke CZK
2.7246171
1 Polkastarter(POLS) ke KWD
د.ك0.03953214
1 Polkastarter(POLS) ke ILS
0.4224513
1 Polkastarter(POLS) ke BOB
Bs0.891411
1 Polkastarter(POLS) ke AZN
0.219623
1 Polkastarter(POLS) ke TJS
SM1.1911318
1 Polkastarter(POLS) ke GEL
0.3501049
1 Polkastarter(POLS) ke AOA
Kz118.4142621
1 Polkastarter(POLS) ke BHD
.د.ب0.04870463
1 Polkastarter(POLS) ke BMD
$0.12919
1 Polkastarter(POLS) ke DKK
kr0.8358593
1 Polkastarter(POLS) ke HNL
L3.4028646
1 Polkastarter(POLS) ke MUR
5.9388643
1 Polkastarter(POLS) ke NAD
$2.2440303
1 Polkastarter(POLS) ke NOK
kr1.317738
1 Polkastarter(POLS) ke NZD
$0.2286663
1 Polkastarter(POLS) ke PAB
B/.0.12919
1 Polkastarter(POLS) ke PGK
K0.542598
1 Polkastarter(POLS) ke QAR
ر.ق0.4702516
1 Polkastarter(POLS) ke RSD
дин.13.1231202
1 Polkastarter(POLS) ke UZS
soʻm1,556.5056661
1 Polkastarter(POLS) ke ALL
L10.8325815
1 Polkastarter(POLS) ke ANG
ƒ0.2312501
1 Polkastarter(POLS) ke AWG
ƒ0.232542
1 Polkastarter(POLS) ke BBD
$0.25838
1 Polkastarter(POLS) ke BAM
KM0.2183311
1 Polkastarter(POLS) ke BIF
Fr380.98131
1 Polkastarter(POLS) ke BND
$0.167947
1 Polkastarter(POLS) ke BSD
$0.12919
1 Polkastarter(POLS) ke JMD
$20.7156165
1 Polkastarter(POLS) ke KHR
518.8347914
1 Polkastarter(POLS) ke KMF
Fr54.2598
1 Polkastarter(POLS) ke LAK
2,808.4782047
1 Polkastarter(POLS) ke LKR
රු39.3861553
1 Polkastarter(POLS) ke MDL
L2.19623
1 Polkastarter(POLS) ke MGA
Ar581.936355
1 Polkastarter(POLS) ke MOP
P1.03352
1 Polkastarter(POLS) ke MVR
1.989526
1 Polkastarter(POLS) ke MWK
MK224.2880509
1 Polkastarter(POLS) ke MZN
MT8.2617005
1 Polkastarter(POLS) ke NPR
रु18.306223
1 Polkastarter(POLS) ke PYG
916.21548
1 Polkastarter(POLS) ke RWF
Fr187.45469
1 Polkastarter(POLS) ke SBD
$1.0632337
1 Polkastarter(POLS) ke SCR
1.8642117
1 Polkastarter(POLS) ke SRD
$4.973815
1 Polkastarter(POLS) ke SVC
$1.1291206
1 Polkastarter(POLS) ke SZL
L2.2427384
1 Polkastarter(POLS) ke TMT
m0.452165
1 Polkastarter(POLS) ke TND
د.ت0.38227321
1 Polkastarter(POLS) ke TTD
$0.8746163
1 Polkastarter(POLS) ke UGX
Sh451.64824
1 Polkastarter(POLS) ke XAF
Fr73.37992
1 Polkastarter(POLS) ke XCD
$0.348813
1 Polkastarter(POLS) ke XOF
Fr73.37992
1 Polkastarter(POLS) ke XPF
Fr13.30657
1 Polkastarter(POLS) ke BWP
P1.7376055
1 Polkastarter(POLS) ke BZD
$0.2596719
1 Polkastarter(POLS) ke CVE
$12.3815696
1 Polkastarter(POLS) ke DJF
Fr22.86663
1 Polkastarter(POLS) ke DOP
$8.3082089
1 Polkastarter(POLS) ke DZD
د.ج16.8709221
1 Polkastarter(POLS) ke FJD
$0.2945532
1 Polkastarter(POLS) ke GNF
Fr1,123.30705
1 Polkastarter(POLS) ke GTQ
Q0.9895954
1 Polkastarter(POLS) ke GYD
$27.0213804
1 Polkastarter(POLS) ke ISK
kr16.27794

Sumber Daya Polkastarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Polkastarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Polkastarter
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polkastarter

Berapa nilai Polkastarter (POLS) hari ini?
Harga live POLS dalam USD adalah 0.12919 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POLS ke USD saat ini?
Harga POLS ke USD saat ini adalah $ 0.12919. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polkastarter?
Kapitalisasi pasar POLS adalah $ 12.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POLS?
Suplai beredar POLS adalah 99.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POLS?
POLS mencapai harga ATH sebesar 7.50831978 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POLS?
POLS mencapai harga ATL 0.00147639 USD.
Berapa volume perdagangan POLS?
Volume perdagangan 24 jam live POLS adalah $ 55.63K USD.
Akankah harga POLS naik lebih tinggi tahun ini?
POLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:58:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Polkastarter (POLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator POLS ke USD

Jumlah

POLS
POLS
USD
USD

1 POLS = 0.12919 USD

Perdagangkan POLS

POLS/USDT
$0.1291
$0.1291$0.1291
+1.08%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,509.66
$101,509.66$101,509.66

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.13
$3,326.13$3,326.13

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

+0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0305
$1.0305$1.0305

+20.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,509.66
$101,509.66$101,509.66

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.13
$3,326.13$3,326.13

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

+0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0393
$1.0393$1.0393

+2.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.21
$31.21$31.21

+108.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014700
$0.014700$0.014700

+1,370.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009694
$0.009694$0.009694

+354.26%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.376
$4.376$4.376

+337.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001749
$0.001749$0.001749

+60.75%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001672
$0.00001672$0.00001672

+55.24%