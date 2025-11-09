Tokenomi Portal To Bitcoin (PTB)

Tokenomi Portal To Bitcoin (PTB)

Telusuri wawasan utama tentang Portal To Bitcoin (PTB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:51:49 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Portal To Bitcoin (PTB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Portal To Bitcoin (PTB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 46.97M
$ 46.97M$ 46.97M
Total Suplai:
$ 5.26B
$ 5.26B$ 5.26B
Suplai yang Beredar:
$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 225.96M
$ 225.96M$ 225.96M
All-Time High:
$ 0.08336
$ 0.08336$ 0.08336
All-Time Low:
$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146
Harga Saat Ini:
$ 0.0269
$ 0.0269$ 0.0269

Informasi Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin memperkenalkan infrastruktur lintas rantai non-kustodian inovatif yang dirancang untuk memungkinkan perdagangan yang aman, efisien, dan meminimalkan kepercayaan antara Bitcoin dan blockchain lain seperti Ethereum dan Solana. Inti dari infrastruktur PortalToBitcoin didukung oleh teknologi BitScaler miliknya, sebuah kerangka kerja canggih yang dikembangkan khusus untuk meningkatkan skala transaksi Bitcoin secara efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan aplikasi blockchain yang lebih luas.

Situs Web Resmi:
https://www.portaltobitcoin.com
Whitepaper:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Explorer Blok:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

Tokenomi Portal To Bitcoin (PTB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Portal To Bitcoin (PTB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PTB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PTB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PTB, jelajahi harga live token PTB!

Cara Membeli PTB

Tertarik untuk menambahkan Portal To Bitcoin (PTB) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli PTB, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Portal To Bitcoin (PTB)

Menganalisis riwayat harga PTB membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga PTB

Ingin mengetahui arah PTB? Halaman prediksi harga PTB kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi