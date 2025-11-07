BursaDEX+
Harga live Portal To Bitcoin hari ini adalah 0.03107 USD. Lacak informasi harga aktual PTB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PTB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Portal To Bitcoin(PTB)

$0.03107
+3.60%1D
USD
Grafik Harga Live Portal To Bitcoin (PTB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:36 (UTC+8)

Informasi Harga Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

$ 0.02885
$ 0.032
$ 0.02885
$ 0.032
$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
Harga aktual Portal To Bitcoin (PTB) adalah $ 0.03107. Selama 24 jam terakhir, PTB diperdagangkan antara low $ 0.02885 dan high $ 0.032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPTB adalah $ 0.08213221598557312, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02361778534168146.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PTB telah berubah sebesar +2.17% selama 1 jam terakhir, +3.60% selama 24 jam, dan +10.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Portal To Bitcoin (PTB)

$ 53.97M
$ 2.76M
$ 260.99M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.68%

ETH

Kapitalisasi Pasar Portal To Bitcoin saat ini adalah $ 53.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.76M. Suplai beredar PTB adalah 1.74B, dan total suplainya sebesar 5258400000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 260.99M.

Riwayat Harga Portal To Bitcoin (PTB) USD

Pantau perubahan harga Portal To Bitcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010797+3.60%
30 Days$ -0.02721-46.69%
60 Hari$ -0.0229-42.44%
90 Hari$ +0.02107+210.70%
Perubahan Harga Portal To Bitcoin Hari Ini

Hari ini, PTB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010797 (+3.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Portal To Bitcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02721 (-46.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Portal To Bitcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PTB terlihat mengalami perubahan $ -0.0229 (-42.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Portal To Bitcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02107 (+210.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Portal To Bitcoin (PTB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Portal To Bitcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin memperkenalkan infrastruktur lintas rantai non-kustodian inovatif yang dirancang untuk memungkinkan perdagangan yang aman, efisien, dan meminimalkan kepercayaan antara Bitcoin dan blockchain lain seperti Ethereum dan Solana. Inti dari infrastruktur PortalToBitcoin didukung oleh teknologi BitScaler miliknya, sebuah kerangka kerja canggih yang dikembangkan khusus untuk meningkatkan skala transaksi Bitcoin secara efektif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan aplikasi blockchain yang lebih luas.

Portal To Bitcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Portal To Bitcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PTB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Portal To Bitcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Portal To Bitcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Portal To Bitcoin (USD)

Berapa nilai Portal To Bitcoin (PTB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Portal To Bitcoin (PTB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Portal To Bitcoin.

Cek prediksi harga Portal To Bitcoin sekarang!

Tokenomi Portal To Bitcoin (PTB)

Memahami tokenomi Portal To Bitcoin (PTB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PTB sekarang!

Cara membeli Portal To Bitcoin (PTB)

Ingin mengetahui cara membeli Portal To Bitcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Portal To Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PTB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Portal To Bitcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Portal To Bitcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Portal To Bitcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Portal To Bitcoin

Berapa nilai Portal To Bitcoin (PTB) hari ini?
Harga live PTB dalam USD adalah 0.03107 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PTB ke USD saat ini?
Harga PTB ke USD saat ini adalah $ 0.03107. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Portal To Bitcoin?
Kapitalisasi pasar PTB adalah $ 53.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PTB?
Suplai beredar PTB adalah 1.74B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PTB?
PTB mencapai harga ATH sebesar 0.08213221598557312 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PTB?
PTB mencapai harga ATL 0.02361778534168146 USD.
Berapa volume perdagangan PTB?
Volume perdagangan 24 jam live PTB adalah $ 2.76M USD.
Akankah harga PTB naik lebih tinggi tahun ini?
PTB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PTB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Portal To Bitcoin (PTB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

