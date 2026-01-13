Tokenomi RaveDAO (RAVE)

Tokenomi RaveDAO (RAVE)

Telusuri wawasan utama tentang RaveDAO (RAVE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:27:27 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga RaveDAO (RAVE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk RaveDAO (RAVE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 70.98M
$ 70.98M$ 70.98M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 230.30M
$ 230.30M$ 230.30M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 308.20M
$ 308.20M$ 308.20M
All-Time High:
$ 0.788
$ 0.788$ 0.788
All-Time Low:
$ 0.1427800696856465
$ 0.1427800696856465$ 0.1427800696856465
Harga Saat Ini:
$ 0.3082
$ 0.3082$ 0.3082

Informasi RaveDAO (RAVE)

RaveDAO adalah ekosistem komunitas, kekayaan intelektual (IP), dan hiburan berbasis kripto. Kami menggabungkan hiburan langsung, kripto, dan ekonomi kreator melalui festival berskala besar, cabang lokal bergaya DAO, dan koleksi digital — membawa industri hiburan global ke dalam blockchain.

Situs Web Resmi:
https://ravedao.com/
Whitepaper:
https://ravedao.gitbook.io/ravedao-whitepaper
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x17205fab260a7a6383a81452cE6315A39370Db97

Tokenomi RaveDAO (RAVE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi RaveDAO (RAVE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RAVE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RAVE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RAVE, jelajahi harga live token RAVE!

Cara Membeli RAVE

Tertarik untuk menambahkan RaveDAO (RAVE) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli RAVE, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga RaveDAO (RAVE)

Menganalisis riwayat harga RAVE membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga RAVE

Ingin mengetahui arah RAVE? Halaman prediksi harga RAVE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi