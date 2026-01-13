Harga RaveDAO Hari Ini

Harga live RaveDAO (RAVE) hari ini adalah $ 0.3129, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAVE ke USD saat ini adalah $ 0.3129 per RAVE.

RaveDAO saat ini berada di peringkat #340 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72.06M, dengan suplai yang beredar 230.30M RAVE. Selama 24 jam terakhir, RAVE diperdagangkan antara $ 0.305 (low) dan $ 0.3339 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.7716665157950191, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.1427800696856465.

Dalam kinerja jangka pendek, RAVE bergerak -4.26% dalam satu jam terakhir dan -20.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.14K.

Informasi Pasar RaveDAO (RAVE)

Peringkat No.340 Kapitalisasi Pasar $ 72.06M$ 72.06M $ 72.06M Volume (24 Jam) $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 312.90M$ 312.90M $ 312.90M Suplai Peredaran 230.30M 230.30M 230.30M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 23.03% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar RaveDAO saat ini adalah $ 72.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.14K. Suplai beredar RAVE adalah 230.30M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 312.90M.