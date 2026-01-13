BursaDEX+
Harga live RaveDAO hari ini adalah 0.3129 USD. Kapitalisasi pasar RAVE adalah 72,060,870 USD. Lacak informasi harga aktual RAVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$0.3129
Grafik Harga Live RaveDAO (RAVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:05:33 (UTC+8)

Harga RaveDAO Hari Ini

Harga live RaveDAO (RAVE) hari ini adalah $ 0.3129, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAVE ke USD saat ini adalah $ 0.3129 per RAVE.

RaveDAO saat ini berada di peringkat #340 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72.06M, dengan suplai yang beredar 230.30M RAVE. Selama 24 jam terakhir, RAVE diperdagangkan antara $ 0.305 (low) dan $ 0.3339 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.7716665157950191, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.1427800696856465.

Dalam kinerja jangka pendek, RAVE bergerak -4.26% dalam satu jam terakhir dan -20.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.14K.

Informasi Pasar RaveDAO (RAVE)

$ 72.06M
23.03%

ETH

Kapitalisasi Pasar RaveDAO saat ini adalah $ 72.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.14K. Suplai beredar RAVE adalah 230.30M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 312.90M.

Riwayat Harga RaveDAO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-4.26%

+1.75%

-20.59%

-20.59%

Riwayat Harga RaveDAO (RAVE) USD

Pantau perubahan harga RaveDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005382+1.75%
30 Days$ -0.1288-29.17%
60 Hari$ +0.2129+212.90%
90 Hari$ +0.2129+212.90%
Perubahan Harga RaveDAO Hari Ini

Hari ini, RAVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005382 (+1.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RaveDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1288 (-29.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RaveDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAVE terlihat mengalami perubahan $ +0.2129 (+212.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RaveDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.2129 (+212.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RaveDAO (RAVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga RaveDAO sekarang.

Analisis AI untuk RaveDAO

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk RaveDAO, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga RaveDAO?

Harga RaveDAO (RAVE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Adopsi komunitas dan partisipasi dalam tata kelola
4. Pengumuman kemitraan dan perkembangan ekosistem
5. Utilitas token serta imbalan staking
6. Berita regulasi yang memengaruhi protokol DeFi
7. Persaingan dari DAO lain
8. Kondisi makroekonomi dan selera risiko
9. Perkembangan teknis serta kemajuan roadmap
10. Ramai di media sosial dan dukungan influencer

Mengapa orang ingin tahu harga RaveDAO hari ini?

Orang ingin mengetahui harga RaveDAO (RAVE) hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, waktu investasi, dan analisis pasar. Para pedagang memerlukan harga terkini untuk melakukan pesanan beli/jual secara menguntungkan. Para investor memantau kinerja harian guna menilai nilai kepemilikan mereka dan membuat keputusan strategis.

Prediksi Harga untuk RaveDAO

Prediksi Harga RaveDAO (RAVE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RAVE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga RaveDAO (RAVE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga RaveDAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan RaveDAO (RAVE)

RaveDAO adalah ekosistem komunitas, kekayaan intelektual (IP), dan hiburan berbasis kripto. Kami menggabungkan hiburan langsung, kripto, dan ekonomi kreator melalui festival berskala besar, cabang lokal bergaya DAO, dan koleksi digital — membawa industri hiburan global ke dalam blockchain.

Sumber Daya RaveDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RaveDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RaveDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RaveDAO

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:05:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RaveDAO (RAVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

RaveDAO Berita Populer

Jelajahi RaveDAO Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

