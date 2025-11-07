BursaDEX+
Harga live RUJI hari ini adalah 0.46 USD. Lacak informasi harga aktual RUJI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RUJI dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.46
+0.74%1D
Grafik Harga Live RUJI (RUJI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:37 (UTC+8)

Informasi Harga RUJI (RUJI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4344
Low 24 Jam
$ 0.4772
High 24 Jam

$ 0.4344
$ 0.4772
--
--
+4.33%

+0.74%

-11.39%

-11.39%

Harga aktual RUJI (RUJI) adalah $ 0.46. Selama 24 jam terakhir, RUJI diperdagangkan antara low $ 0.4344 dan high $ 0.4772, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRUJI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RUJI telah berubah sebesar +4.33% selama 1 jam terakhir, +0.74% selama 24 jam, dan -11.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RUJI (RUJI)

--
----

$ 39.63K
$ 0.00
--
--
RUNE

Kapitalisasi Pasar RUJI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 39.63K. Suplai beredar RUJI adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga RUJI (RUJI) USD

Pantau perubahan harga RUJI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003379+0.74%
30 Days$ -0.2796-37.81%
60 Hari$ -0.6271-57.69%
90 Hari$ -0.3871-45.70%
Perubahan Harga RUJI Hari Ini

Hari ini, RUJI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003379 (+0.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RUJI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2796 (-37.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RUJI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RUJI terlihat mengalami perubahan $ -0.6271 (-57.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RUJI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3871 (-45.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RUJI (RUJI)?

Lihat halaman Riwayat Harga RUJI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RUJI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RUJI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RUJI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RUJI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RUJI (USD)

Berapa nilai RUJI (RUJI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RUJI (RUJI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RUJI.

Cek prediksi harga RUJI sekarang!

Tokenomi RUJI (RUJI)

Memahami tokenomi RUJI (RUJI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RUJI sekarang!

Cara membeli RUJI (RUJI)

Ingin mengetahui cara membeli RUJI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RUJI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RUJI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya RUJI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RUJI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi RUJI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RUJI

Berapa nilai RUJI (RUJI) hari ini?
Harga live RUJI dalam USD adalah 0.46 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RUJI ke USD saat ini?
Harga RUJI ke USD saat ini adalah $ 0.46. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RUJI?
Kapitalisasi pasar RUJI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RUJI?
Suplai beredar RUJI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RUJI?
RUJI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RUJI?
RUJI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan RUJI?
Volume perdagangan 24 jam live RUJI adalah $ 39.63K USD.
Akankah harga RUJI naik lebih tinggi tahun ini?
RUJI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RUJI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:31:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RUJI (RUJI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

