Harga live SAFE AnWang hari ini adalah 1.984 USD. Lacak informasi harga aktual SAFE4 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAFE4 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SAFE4

Info Harga SAFE4

Penjelasan SAFE4

Whitepaper SAFE4

Situs Web Resmi SAFE4

Tokenomi SAFE4

Prakiraan Harga SAFE4

Riwayat SAFE4

Panduan Membeli SAFE4

Konverter SAFE4 ke Mata Uang Fiat

Spot SAFE4

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SAFE AnWang

Harga SAFE AnWang(SAFE4)

Harga Live 1 SAFE4 ke USD:

$1.984
-0.20%1D
USD
Grafik Harga Live SAFE AnWang (SAFE4)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:32:57 (UTC+8)

Informasi Harga SAFE AnWang (SAFE4) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.921
Low 24 Jam
$ 2.183
High 24 Jam

$ 1.921
$ 2.183
$ 68.40181061180506
$ 1.3419666693271253
+0.30%

-0.20%

-23.49%

-23.49%

Harga aktual SAFE AnWang (SAFE4) adalah $ 1.984. Selama 24 jam terakhir, SAFE4 diperdagangkan antara low $ 1.921 dan high $ 2.183, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAFE4 adalah $ 68.40181061180506, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.3419666693271253.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAFE4 telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, -0.20% selama 24 jam, dan -23.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SAFE AnWang (SAFE4)

No.4268

$ 0.00
$ 24.33K
$ 5.27M
0.00
2,657,730.94
BSC

Kapitalisasi Pasar SAFE AnWang saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 24.33K. Suplai beredar SAFE4 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2657730.94. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.27M.

Riwayat Harga SAFE AnWang (SAFE4) USD

Pantau perubahan harga SAFE AnWang untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00398-0.20%
30 Days$ -1.097-35.61%
60 Hari$ -1.778-47.27%
90 Hari$ -2.273-53.40%
Perubahan Harga SAFE AnWang Hari Ini

Hari ini, SAFE4 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00398 (-0.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SAFE AnWang 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.097 (-35.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SAFE AnWang 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAFE4 terlihat mengalami perubahan $ -1.778 (-47.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SAFE AnWang 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.273 (-53.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SAFE AnWang (SAFE4)?

Lihat halaman Riwayat Harga SAFE AnWang sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SAFE AnWang Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAFE4 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SAFE AnWang di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SAFE AnWang dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SAFE AnWang (USD)

Berapa nilai SAFE AnWang (SAFE4) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SAFE AnWang (SAFE4) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SAFE AnWang.

Cek prediksi harga SAFE AnWang sekarang!

Tokenomi SAFE AnWang (SAFE4)

Memahami tokenomi SAFE AnWang (SAFE4) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAFE4 sekarang!

Cara membeli SAFE AnWang (SAFE4)

Ingin mengetahui cara membeli SAFE AnWang? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SAFE AnWang di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAFE4 ke Mata Uang Lokal

1 SAFE AnWang(SAFE4) ke VND
52,208.96
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AUD
A$3.05536
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GBP
1.50784
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke EUR
1.70624
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke USD
$1.984
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MYR
RM8.29312
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TRY
83.68512
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke JPY
¥303.552
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ARS
ARS$2,879.51808
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RUB
161.18016
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke INR
175.92128
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke IDR
Rp33,066.65344
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PHP
117.09568
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke EGP
￡E.93.82336
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BRL
R$10.6144
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CAD
C$2.79744
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BDT
242.06784
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NGN
2,854.65856
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke COP
$7,601.51744
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ZAR
R.34.48192
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke UAH
83.44704
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TZS
T.Sh.4,874.688
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke VES
Bs450.368
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CLP
$1,870.912
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PKR
Rs560.75776
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KZT
1,043.64352
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke THB
฿64.2816
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TWD
NT$61.48416
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AED
د.إ7.28128
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CHF
Fr1.5872
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HKD
HK$15.41568
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AMD
֏758.6816
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MAD
.د.م18.4512
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MXN
$36.86272
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SAR
ريال7.44
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ETB
Br305.31776
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KES
KSh256.25344
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke JOD
د.أ1.406656
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PLN
7.30112
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RON
лв8.7296
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SEK
kr18.96704
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BGN
лв3.35296
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HUF
Ft663.31072
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CZK
41.82272
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KWD
د.ك0.607104
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ILS
6.48768
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BOB
Bs13.6896
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AZN
3.3728
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TJS
SM18.29248
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GEL
5.37664
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AOA
Kz1,810.2016
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BHD
.د.ب0.745984
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BMD
$1.984
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke DKK
kr12.81664
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke HNL
L52.13952
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MUR
91.264
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NAD
$34.46208
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NOK
kr20.2368
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NZD
$3.51168
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PAB
B/.1.984
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PGK
K8.47168
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke QAR
ر.ق7.22176
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RSD
дин.201.43552
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke UZS
soʻm23,619.04384
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ALL
L166.39808
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ANG
ƒ3.55136
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke AWG
ƒ3.5712
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BBD
$3.968
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BAM
KM3.35296
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BIF
Fr5,850.816
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BND
$2.5792
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BSD
$1.984
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke JMD
$318.1344
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KHR
7,967.86304
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke KMF
Fr833.28
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke LAK
43,130.43392
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke LKR
රු604.86208
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MDL
L33.94624
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MGA
Ar8,936.928
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MOP
P15.872
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MVR
30.5536
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MWK
MK3,438.4704
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke MZN
MT126.8768
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke NPR
रु281.1328
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke PYG
14,070.528
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke RWF
Fr2,878.784
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SBD
$16.30848
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SCR
29.8592
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SRD
$76.384
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SVC
$17.34016
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke SZL
L34.44224
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TMT
m6.944
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TND
د.ت5.870656
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke TTD
$13.43168
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke UGX
Sh6,936.064
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke XAF
Fr1,126.912
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke XCD
$5.3568
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke XOF
Fr1,126.912
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke XPF
Fr204.352
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BWP
P26.6848
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke BZD
$3.98784
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke CVE
$190.14656
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke DJF
Fr351.168
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke DOP
$127.59104
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke DZD
د.ج259.03104
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke FJD
$4.52352
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GNF
Fr17,250.88
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GTQ
Q15.19744
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke GYD
$414.97344
1 SAFE AnWang(SAFE4) ke ISK
kr249.984

Sumber Daya SAFE AnWang

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SAFE AnWang, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SAFE AnWang
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SAFE AnWang

Berapa nilai SAFE AnWang (SAFE4) hari ini?
Harga live SAFE4 dalam USD adalah 1.984 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAFE4 ke USD saat ini?
Harga SAFE4 ke USD saat ini adalah $ 1.984. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SAFE AnWang?
Kapitalisasi pasar SAFE4 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAFE4?
Suplai beredar SAFE4 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAFE4?
SAFE4 mencapai harga ATH sebesar 68.40181061180506 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAFE4?
SAFE4 mencapai harga ATL 1.3419666693271253 USD.
Berapa volume perdagangan SAFE4?
Volume perdagangan 24 jam live SAFE4 adalah $ 24.33K USD.
Akankah harga SAFE4 naik lebih tinggi tahun ini?
SAFE4 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAFE4 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SAFE AnWang (SAFE4)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SAFE4 ke USD

Jumlah

SAFE4
SAFE4
USD
USD

1 SAFE4 = 1.984 USD

Perdagangkan SAFE4

SAFE4/USDT
$1.984
-0.05%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

