Apa yang dimaksud dengan SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

Prediksi Harga SCRT (USD)

Berapa nilai SCRT (SCRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SCRT (SCRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SCRT.

Tokenomi SCRT (SCRT)

Memahami tokenomi SCRT (SCRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCRT sekarang!

Cara membeli SCRT (SCRT)

SCRT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SCRT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SCRT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SCRT Berapa nilai SCRT (SCRT) hari ini? Harga live SCRT dalam USD adalah 0.2296 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SCRT ke USD saat ini? $ 0.2296 . Cobalah Harga SCRT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SCRT? Kapitalisasi pasar SCRT adalah $ 74.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SCRT? Suplai beredar SCRT adalah 323.39M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SCRT? SCRT mencapai harga ATH sebesar 10.644924210205865 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SCRT? SCRT mencapai harga ATL 0.1362369649979429 USD . Berapa volume perdagangan SCRT? Volume perdagangan 24 jam live SCRT adalah $ 2.95M USD . Akankah harga SCRT naik lebih tinggi tahun ini? SCRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SCRT (SCRT)

