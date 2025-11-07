BursaDEX+
Harga live SCRT hari ini adalah 0.2296 USD. Lacak informasi harga aktual SCRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCRT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SCRT hari ini adalah 0.2296 USD. Lacak informasi harga aktual SCRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCRT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCRT

Info Harga SCRT

Penjelasan SCRT

Whitepaper SCRT

Situs Web Resmi SCRT

Tokenomi SCRT

Prakiraan Harga SCRT

Riwayat SCRT

Panduan Membeli SCRT

Konverter SCRT ke Mata Uang Fiat

Harga SCRT(SCRT)

Harga Live 1 SCRT ke USD:

$0.2295
+6.05%1D
USD
Grafik Harga Live SCRT (SCRT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:34:44 (UTC+8)

Informasi Harga SCRT (SCRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2057
Low 24 Jam
$ 0.238
High 24 Jam

$ 0.2057
$ 0.238
$ 10.644924210205865
$ 0.1362369649979429
-1.29%

+6.05%

+64.82%

+64.82%

Harga aktual SCRT (SCRT) adalah $ 0.2296. Selama 24 jam terakhir, SCRT diperdagangkan antara low $ 0.2057 dan high $ 0.238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCRT adalah $ 10.644924210205865, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1362369649979429.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCRT telah berubah sebesar -1.29% selama 1 jam terakhir, +6.05% selama 24 jam, dan +64.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SCRT (SCRT)

No.359

$ 74.25M
$ 2.95M
$ 77.69M
323.39M
--
338,390,986.204893
2021-03-03 00:00:00

SCRT

Kapitalisasi Pasar SCRT saat ini adalah $ 74.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.95M. Suplai beredar SCRT adalah 323.39M, dan total suplainya sebesar 338390986.204893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.69M.

Riwayat Harga SCRT (SCRT) USD

Pantau perubahan harga SCRT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013093+6.05%
30 Days$ +0.0128+5.90%
60 Hari$ +0.0566+32.71%
90 Hari$ +0.0473+25.94%
Perubahan Harga SCRT Hari Ini

Hari ini, SCRT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.013093 (+6.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SCRT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0128 (+5.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SCRT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCRT terlihat mengalami perubahan $ +0.0566 (+32.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SCRT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0473 (+25.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SCRT (SCRT)?

Lihat halaman Riwayat Harga SCRT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SCRT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCRT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SCRT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SCRT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SCRT (USD)

Berapa nilai SCRT (SCRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SCRT (SCRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SCRT.

Cek prediksi harga SCRT sekarang!

Tokenomi SCRT (SCRT)

Memahami tokenomi SCRT (SCRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCRT sekarang!

Cara membeli SCRT (SCRT)

Ingin mengetahui cara membeli SCRT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SCRT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SCRT ke Mata Uang Lokal

1 SCRT(SCRT) ke VND
1 SCRT(SCRT) ke AUD
1 SCRT(SCRT) ke GBP
1 SCRT(SCRT) ke EUR
1 SCRT(SCRT) ke USD
1 SCRT(SCRT) ke MYR
1 SCRT(SCRT) ke TRY
1 SCRT(SCRT) ke JPY
1 SCRT(SCRT) ke ARS
1 SCRT(SCRT) ke RUB
1 SCRT(SCRT) ke INR
1 SCRT(SCRT) ke IDR
1 SCRT(SCRT) ke PHP
1 SCRT(SCRT) ke EGP
1 SCRT(SCRT) ke BRL
1 SCRT(SCRT) ke CAD
1 SCRT(SCRT) ke BDT
1 SCRT(SCRT) ke NGN
1 SCRT(SCRT) ke COP
1 SCRT(SCRT) ke ZAR
1 SCRT(SCRT) ke UAH
1 SCRT(SCRT) ke TZS
1 SCRT(SCRT) ke VES
1 SCRT(SCRT) ke CLP
1 SCRT(SCRT) ke PKR
1 SCRT(SCRT) ke KZT
1 SCRT(SCRT) ke THB
1 SCRT(SCRT) ke TWD
1 SCRT(SCRT) ke AED
1 SCRT(SCRT) ke CHF
1 SCRT(SCRT) ke HKD
1 SCRT(SCRT) ke AMD
1 SCRT(SCRT) ke MAD
1 SCRT(SCRT) ke MXN
1 SCRT(SCRT) ke SAR
1 SCRT(SCRT) ke ETB
1 SCRT(SCRT) ke KES
1 SCRT(SCRT) ke JOD
1 SCRT(SCRT) ke PLN
1 SCRT(SCRT) ke RON
1 SCRT(SCRT) ke SEK
1 SCRT(SCRT) ke BGN
1 SCRT(SCRT) ke HUF
1 SCRT(SCRT) ke CZK
1 SCRT(SCRT) ke KWD
1 SCRT(SCRT) ke ILS
1 SCRT(SCRT) ke BOB
1 SCRT(SCRT) ke AZN
1 SCRT(SCRT) ke TJS
1 SCRT(SCRT) ke GEL
1 SCRT(SCRT) ke AOA
1 SCRT(SCRT) ke BHD
1 SCRT(SCRT) ke BMD
1 SCRT(SCRT) ke DKK
1 SCRT(SCRT) ke HNL
1 SCRT(SCRT) ke MUR
1 SCRT(SCRT) ke NAD
1 SCRT(SCRT) ke NOK
1 SCRT(SCRT) ke NZD
1 SCRT(SCRT) ke PAB
1 SCRT(SCRT) ke PGK
1 SCRT(SCRT) ke QAR
1 SCRT(SCRT) ke RSD
1 SCRT(SCRT) ke UZS
1 SCRT(SCRT) ke ALL
1 SCRT(SCRT) ke ANG
1 SCRT(SCRT) ke AWG
1 SCRT(SCRT) ke BBD
1 SCRT(SCRT) ke BAM
1 SCRT(SCRT) ke BIF
1 SCRT(SCRT) ke BND
1 SCRT(SCRT) ke BSD
1 SCRT(SCRT) ke JMD
1 SCRT(SCRT) ke KHR
1 SCRT(SCRT) ke KMF
1 SCRT(SCRT) ke LAK
1 SCRT(SCRT) ke LKR
1 SCRT(SCRT) ke MDL
1 SCRT(SCRT) ke MGA
1 SCRT(SCRT) ke MOP
1 SCRT(SCRT) ke MVR
1 SCRT(SCRT) ke MWK
1 SCRT(SCRT) ke MZN
1 SCRT(SCRT) ke NPR
1 SCRT(SCRT) ke PYG
1 SCRT(SCRT) ke RWF
1 SCRT(SCRT) ke SBD
1 SCRT(SCRT) ke SCR
1 SCRT(SCRT) ke SRD
1 SCRT(SCRT) ke SVC
1 SCRT(SCRT) ke SZL
1 SCRT(SCRT) ke TMT
1 SCRT(SCRT) ke TND
1 SCRT(SCRT) ke TTD
1 SCRT(SCRT) ke UGX
1 SCRT(SCRT) ke XAF
1 SCRT(SCRT) ke XCD
1 SCRT(SCRT) ke XOF
1 SCRT(SCRT) ke XPF
1 SCRT(SCRT) ke BWP
1 SCRT(SCRT) ke BZD
1 SCRT(SCRT) ke CVE
1 SCRT(SCRT) ke DJF
1 SCRT(SCRT) ke DOP
1 SCRT(SCRT) ke DZD
1 SCRT(SCRT) ke FJD
1 SCRT(SCRT) ke GNF
1 SCRT(SCRT) ke GTQ
1 SCRT(SCRT) ke GYD
1 SCRT(SCRT) ke ISK
Sumber Daya SCRT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SCRT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SCRT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SCRT

Berapa nilai SCRT (SCRT) hari ini?
Harga live SCRT dalam USD adalah 0.2296 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCRT ke USD saat ini?
Harga SCRT ke USD saat ini adalah $ 0.2296. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SCRT?
Kapitalisasi pasar SCRT adalah $ 74.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCRT?
Suplai beredar SCRT adalah 323.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCRT?
SCRT mencapai harga ATH sebesar 10.644924210205865 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCRT?
SCRT mencapai harga ATL 0.1362369649979429 USD.
Berapa volume perdagangan SCRT?
Volume perdagangan 24 jam live SCRT adalah $ 2.95M USD.
Akankah harga SCRT naik lebih tinggi tahun ini?
SCRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SCRT (SCRT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

