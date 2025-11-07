BursaDEX+
Harga live Seamless hari ini adalah 0.1832 USD. Lacak informasi harga aktual SEAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SEAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Seamless(SEAM)

Harga Live 1 SEAM ke USD:

$0.1832
$0.1832$0.1832
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Seamless (SEAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:17 (UTC+8)

Informasi Harga Seamless (SEAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.183
$ 0.183$ 0.183
Low 24 Jam
$ 0.1903
$ 0.1903$ 0.1903
High 24 Jam

$ 0.183
$ 0.183$ 0.183

$ 0.1903
$ 0.1903$ 0.1903

$ 15.610653104731774
$ 15.610653104731774$ 15.610653104731774

$ 0.1842133870405788
$ 0.1842133870405788$ 0.1842133870405788

-0.11%

-0.10%

-16.85%

-16.85%

Harga aktual Seamless (SEAM) adalah $ 0.1832. Selama 24 jam terakhir, SEAM diperdagangkan antara low $ 0.183 dan high $ 0.1903, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSEAM adalah $ 15.610653104731774, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1842133870405788.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SEAM telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan -16.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Seamless (SEAM)

No.4115

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 103.63K
$ 103.63K$ 103.63K

$ 18.32M
$ 18.32M$ 18.32M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Seamless saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.63K. Suplai beredar SEAM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.32M.

Riwayat Harga Seamless (SEAM) USD

Pantau perubahan harga Seamless untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000183-0.10%
30 Days$ -0.1864-50.44%
60 Hari$ -0.2191-54.47%
90 Hari$ -0.2171-54.24%
Perubahan Harga Seamless Hari Ini

Hari ini, SEAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000183 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Seamless 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1864 (-50.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Seamless 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SEAM terlihat mengalami perubahan $ -0.2191 (-54.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Seamless 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2171 (-54.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Seamless (SEAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Seamless sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Seamless (SEAM)

Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses.

Seamless tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Seamless Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SEAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Seamless di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Seamless dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Seamless (USD)

Berapa nilai Seamless (SEAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Seamless (SEAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Seamless.

Cek prediksi harga Seamless sekarang!

Tokenomi Seamless (SEAM)

Memahami tokenomi Seamless (SEAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SEAM sekarang!

Cara membeli Seamless (SEAM)

Ingin mengetahui cara membeli Seamless? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Seamless di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Seamless

Berapa nilai Seamless (SEAM) hari ini?
Harga live SEAM dalam USD adalah 0.1832 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SEAM ke USD saat ini?
Harga SEAM ke USD saat ini adalah $ 0.1832. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Seamless?
Kapitalisasi pasar SEAM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SEAM?
Suplai beredar SEAM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SEAM?
SEAM mencapai harga ATH sebesar 15.610653104731774 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SEAM?
SEAM mencapai harga ATL 0.1842133870405788 USD.
Berapa volume perdagangan SEAM?
Volume perdagangan 24 jam live SEAM adalah $ 103.63K USD.
Akankah harga SEAM naik lebih tinggi tahun ini?
SEAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SEAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:56:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Seamless (SEAM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

