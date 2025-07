Informasi Suilend (SEND)

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Situs Web Resmi: https://suilend.fi/ Explorer Blok: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs