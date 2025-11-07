BursaDEX+
Harga live Suilend hari ini adalah 0.19 USD. Lacak informasi harga aktual SEND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SEND dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Suilend hari ini adalah 0.19 USD. Lacak informasi harga aktual SEND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SEND dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SEND

Info Harga SEND

Penjelasan SEND

Situs Web Resmi SEND

Tokenomi SEND

Prakiraan Harga SEND

Riwayat SEND

Panduan Membeli SEND

Konverter SEND ke Mata Uang Fiat

Spot SEND

Futures USDT-M SEND

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Suilend

Harga Suilend(SEND)

Harga Live 1 SEND ke USD:

$0.1898
$0.1898$0.1898
-3.55%1D
USD
Grafik Harga Live Suilend (SEND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:13:16 (UTC+8)

Informasi Harga Suilend (SEND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1849
$ 0.1849$ 0.1849
Low 24 Jam
$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008
High 24 Jam

$ 0.1849
$ 0.1849$ 0.1849

$ 0.2008
$ 0.2008$ 0.2008

$ 4.099970461772894
$ 4.099970461772894$ 4.099970461772894

$ 0.1725256056977276
$ 0.1725256056977276$ 0.1725256056977276

-0.16%

-3.55%

-29.00%

-29.00%

Harga aktual Suilend (SEND) adalah $ 0.19. Selama 24 jam terakhir, SEND diperdagangkan antara low $ 0.1849 dan high $ 0.2008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSEND adalah $ 4.099970461772894, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1725256056977276.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SEND telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, -3.55% selama 24 jam, dan -29.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Suilend (SEND)

No.1056

$ 11.08M
$ 11.08M$ 11.08M

$ 91.60K
$ 91.60K$ 91.60K

$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M

58.34M
58.34M 58.34M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

58.33%

SUI

Kapitalisasi Pasar Suilend saat ini adalah $ 11.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 91.60K. Suplai beredar SEND adalah 58.34M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.00M.

Riwayat Harga Suilend (SEND) USD

Pantau perubahan harga Suilend untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006986-3.55%
30 Days$ -0.3664-65.86%
60 Hari$ -0.3782-66.57%
90 Hari$ -0.4098-68.33%
Perubahan Harga Suilend Hari Ini

Hari ini, SEND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.006986 (-3.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Suilend 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3664 (-65.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Suilend 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SEND terlihat mengalami perubahan $ -0.3782 (-66.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Suilend 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.4098 (-68.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Suilend (SEND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Suilend sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Suilend (SEND)

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Suilend tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Suilend Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SEND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Suilend di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Suilend dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Suilend (USD)

Berapa nilai Suilend (SEND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Suilend (SEND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Suilend.

Cek prediksi harga Suilend sekarang!

Tokenomi Suilend (SEND)

Memahami tokenomi Suilend (SEND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SEND sekarang!

Cara membeli Suilend (SEND)

Ingin mengetahui cara membeli Suilend? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Suilend di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SEND ke Mata Uang Lokal

1 Suilend(SEND) ke VND
4,999.85
1 Suilend(SEND) ke AUD
A$0.2926
1 Suilend(SEND) ke GBP
0.1444
1 Suilend(SEND) ke EUR
0.1634
1 Suilend(SEND) ke USD
$0.19
1 Suilend(SEND) ke MYR
RM0.7923
1 Suilend(SEND) ke TRY
8.018
1 Suilend(SEND) ke JPY
¥29.07
1 Suilend(SEND) ke ARS
ARS$275.7603
1 Suilend(SEND) ke RUB
15.4356
1 Suilend(SEND) ke INR
16.8416
1 Suilend(SEND) ke IDR
Rp3,166.6654
1 Suilend(SEND) ke PHP
11.2328
1 Suilend(SEND) ke EGP
￡E.8.9851
1 Suilend(SEND) ke BRL
R$1.0165
1 Suilend(SEND) ke CAD
C$0.2679
1 Suilend(SEND) ke BDT
23.1496
1 Suilend(SEND) ke NGN
272.9882
1 Suilend(SEND) ke COP
$727.9679
1 Suilend(SEND) ke ZAR
R.3.3022
1 Suilend(SEND) ke UAH
7.9819
1 Suilend(SEND) ke TZS
T.Sh.466.83
1 Suilend(SEND) ke VES
Bs43.13
1 Suilend(SEND) ke CLP
$179.17
1 Suilend(SEND) ke PKR
Rs53.6408
1 Suilend(SEND) ke KZT
99.8412
1 Suilend(SEND) ke THB
฿6.156
1 Suilend(SEND) ke TWD
NT$5.8824
1 Suilend(SEND) ke AED
د.إ0.6973
1 Suilend(SEND) ke CHF
Fr0.152
1 Suilend(SEND) ke HKD
HK$1.4763
1 Suilend(SEND) ke AMD
֏72.656
1 Suilend(SEND) ke MAD
.د.م1.767
1 Suilend(SEND) ke MXN
$3.5302
1 Suilend(SEND) ke SAR
ريال0.7125
1 Suilend(SEND) ke ETB
Br29.2391
1 Suilend(SEND) ke KES
KSh24.5366
1 Suilend(SEND) ke JOD
د.أ0.13471
1 Suilend(SEND) ke PLN
0.6992
1 Suilend(SEND) ke RON
лв0.836
1 Suilend(SEND) ke SEK
kr1.8202
1 Suilend(SEND) ke BGN
лв0.3211
1 Suilend(SEND) ke HUF
Ft63.6291
1 Suilend(SEND) ke CZK
4.0071
1 Suilend(SEND) ke KWD
د.ك0.05814
1 Suilend(SEND) ke ILS
0.6213
1 Suilend(SEND) ke BOB
Bs1.311
1 Suilend(SEND) ke AZN
0.323
1 Suilend(SEND) ke TJS
SM1.7518
1 Suilend(SEND) ke GEL
0.5149
1 Suilend(SEND) ke AOA
Kz174.1521
1 Suilend(SEND) ke BHD
.د.ب0.07163
1 Suilend(SEND) ke BMD
$0.19
1 Suilend(SEND) ke DKK
kr1.2293
1 Suilend(SEND) ke HNL
L5.0046
1 Suilend(SEND) ke MUR
8.7286
1 Suilend(SEND) ke NAD
$3.3003
1 Suilend(SEND) ke NOK
kr1.9399
1 Suilend(SEND) ke NZD
$0.3363
1 Suilend(SEND) ke PAB
B/.0.19
1 Suilend(SEND) ke PGK
K0.798
1 Suilend(SEND) ke QAR
ر.ق0.6916
1 Suilend(SEND) ke RSD
дин.19.3021
1 Suilend(SEND) ke UZS
soʻm2,289.1561
1 Suilend(SEND) ke ALL
L15.9315
1 Suilend(SEND) ke ANG
ƒ0.3401
1 Suilend(SEND) ke AWG
ƒ0.342
1 Suilend(SEND) ke BBD
$0.38
1 Suilend(SEND) ke BAM
KM0.3211
1 Suilend(SEND) ke BIF
Fr560.31
1 Suilend(SEND) ke BND
$0.247
1 Suilend(SEND) ke BSD
$0.19
1 Suilend(SEND) ke JMD
$30.4665
1 Suilend(SEND) ke KHR
763.0514
1 Suilend(SEND) ke KMF
Fr79.8
1 Suilend(SEND) ke LAK
4,130.4347
1 Suilend(SEND) ke LKR
රු57.9253
1 Suilend(SEND) ke MDL
L3.23
1 Suilend(SEND) ke MGA
Ar855.855
1 Suilend(SEND) ke MOP
P1.52
1 Suilend(SEND) ke MVR
2.926
1 Suilend(SEND) ke MWK
MK329.8609
1 Suilend(SEND) ke MZN
MT12.1505
1 Suilend(SEND) ke NPR
रु26.923
1 Suilend(SEND) ke PYG
1,347.48
1 Suilend(SEND) ke RWF
Fr275.69
1 Suilend(SEND) ke SBD
$1.5637
1 Suilend(SEND) ke SCR
2.66
1 Suilend(SEND) ke SRD
$7.315
1 Suilend(SEND) ke SVC
$1.6606
1 Suilend(SEND) ke SZL
L3.2984
1 Suilend(SEND) ke TMT
m0.665
1 Suilend(SEND) ke TND
د.ت0.56221
1 Suilend(SEND) ke TTD
$1.2863
1 Suilend(SEND) ke UGX
Sh664.24
1 Suilend(SEND) ke XAF
Fr107.92
1 Suilend(SEND) ke XCD
$0.513
1 Suilend(SEND) ke XOF
Fr107.92
1 Suilend(SEND) ke XPF
Fr19.57
1 Suilend(SEND) ke BWP
P2.5555
1 Suilend(SEND) ke BZD
$0.3819
1 Suilend(SEND) ke CVE
$18.2096
1 Suilend(SEND) ke DJF
Fr33.63
1 Suilend(SEND) ke DOP
$12.2189
1 Suilend(SEND) ke DZD
د.ج24.7912
1 Suilend(SEND) ke FJD
$0.4332
1 Suilend(SEND) ke GNF
Fr1,652.05
1 Suilend(SEND) ke GTQ
Q1.4554
1 Suilend(SEND) ke GYD
$39.7404
1 Suilend(SEND) ke ISK
kr23.94

Sumber Daya Suilend

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Suilend, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Suilend
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Suilend

Berapa nilai Suilend (SEND) hari ini?
Harga live SEND dalam USD adalah 0.19 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SEND ke USD saat ini?
Harga SEND ke USD saat ini adalah $ 0.19. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Suilend?
Kapitalisasi pasar SEND adalah $ 11.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SEND?
Suplai beredar SEND adalah 58.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SEND?
SEND mencapai harga ATH sebesar 4.099970461772894 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SEND?
SEND mencapai harga ATL 0.1725256056977276 USD.
Berapa volume perdagangan SEND?
Volume perdagangan 24 jam live SEND adalah $ 91.60K USD.
Akankah harga SEND naik lebih tinggi tahun ini?
SEND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SEND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:13:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SEND ke USD

Jumlah

SEND
SEND
USD
USD

1 SEND = 0.19 USD

Perdagangkan SEND

SEND/USDT
$0.1898
$0.1898$0.1898
-3.65%

