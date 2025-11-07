BursaDEX+
Harga live SafePal hari ini adalah 0.342 USD. Lacak informasi harga aktual SFP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SFP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SFP

Info Harga SFP

Penjelasan SFP

Whitepaper SFP

Situs Web Resmi SFP

Tokenomi SFP

Prakiraan Harga SFP

Riwayat SFP

Panduan Membeli SFP

Konverter SFP ke Mata Uang Fiat

Spot SFP

Futures USDT-M SFP

Logo SafePal

Harga SafePal(SFP)

Harga Live 1 SFP ke USD:

$0.3422
+4.61%1D
USD
Grafik Harga Live SafePal (SFP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:13:37 (UTC+8)

Informasi Harga SafePal (SFP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3226
Low 24 Jam
$ 0.3438
High 24 Jam

$ 0.3226
$ 0.3438
$ 4.38887661
$ 0.26738803809584405
+0.67%

+4.61%

+0.47%

+0.47%

Harga aktual SafePal (SFP) adalah $ 0.342. Selama 24 jam terakhir, SFP diperdagangkan antara low $ 0.3226 dan high $ 0.3438, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSFP adalah $ 4.38887661, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.26738803809584405.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SFP telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, +4.61% selama 24 jam, dan +0.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SafePal (SFP)

No.186

$ 171.00M
$ 293.37K
$ 171.00M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Kapitalisasi Pasar SafePal saat ini adalah $ 171.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 293.37K. Suplai beredar SFP adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 171.00M.

Riwayat Harga SafePal (SFP) USD

Pantau perubahan harga SafePal untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01508+4.61%
30 Days$ -0.1943-36.23%
60 Hari$ -0.1168-25.46%
90 Hari$ -0.1644-32.47%
Perubahan Harga SafePal Hari Ini

Hari ini, SFP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01508 (+4.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SafePal 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1943 (-36.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SafePal 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SFP terlihat mengalami perubahan $ -0.1168 (-25.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SafePal 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1644 (-32.47%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SafePal (SFP)?

Lihat halaman Riwayat Harga SafePal sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SafePal Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SFP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SafePal di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SafePal dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SafePal (USD)

Berapa nilai SafePal (SFP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SafePal (SFP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SafePal.

Cek prediksi harga SafePal sekarang!

Tokenomi SafePal (SFP)

Memahami tokenomi SafePal (SFP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SFP sekarang!

Cara membeli SafePal (SFP)

Ingin mengetahui cara membeli SafePal? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SafePal di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SFP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SafePal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SafePal, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SafePal
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SafePal

Berapa nilai SafePal (SFP) hari ini?
Harga live SFP dalam USD adalah 0.342 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SFP ke USD saat ini?
Harga SFP ke USD saat ini adalah $ 0.342. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SafePal?
Kapitalisasi pasar SFP adalah $ 171.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SFP?
Suplai beredar SFP adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SFP?
SFP mencapai harga ATH sebesar 4.38887661 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SFP?
SFP mencapai harga ATL 0.26738803809584405 USD.
Berapa volume perdagangan SFP?
Volume perdagangan 24 jam live SFP adalah $ 293.37K USD.
Akankah harga SFP naik lebih tinggi tahun ini?
SFP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

