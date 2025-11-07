BursaDEX+
Harga live AI Avatar hari ini adalah 0.1296 USD. Lacak informasi harga aktual SGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SGT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SGT

Info Harga SGT

Penjelasan SGT

Whitepaper SGT

Situs Web Resmi SGT

Tokenomi SGT

Prakiraan Harga SGT

Riwayat SGT

Panduan Membeli SGT

Konverter SGT ke Mata Uang Fiat

Spot SGT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AI Avatar

Harga AI Avatar(SGT)

Harga Live 1 SGT ke USD:

$0.1296
$0.1296$0.1296
+0.23%1D
USD
Grafik Harga Live AI Avatar (SGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:36:27 (UTC+8)

Informasi Harga AI Avatar (SGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289
Low 24 Jam
$ 0.1321
$ 0.1321$ 0.1321
High 24 Jam

$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289

$ 0.1321
$ 0.1321$ 0.1321

$ 4.821033656850781
$ 4.821033656850781$ 4.821033656850781

$ 0.046719244351448454
$ 0.046719244351448454$ 0.046719244351448454

0.00%

+0.23%

-1.67%

-1.67%

Harga aktual AI Avatar (SGT) adalah $ 0.1296. Selama 24 jam terakhir, SGT diperdagangkan antara low $ 0.1289 dan high $ 0.1321, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSGT adalah $ 4.821033656850781, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.046719244351448454.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SGT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.23% selama 24 jam, dan -1.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI Avatar (SGT)

No.1987

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 359.01K
$ 359.01K$ 359.01K

$ 32.40M
$ 32.40M$ 32.40M

10.05M
10.05M 10.05M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

4.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar AI Avatar saat ini adalah $ 1.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 359.01K. Suplai beredar SGT adalah 10.05M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.40M.

Riwayat Harga AI Avatar (SGT) USD

Pantau perubahan harga AI Avatar untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000297+0.23%
30 Days$ -0.0011-0.85%
60 Hari$ +0.0344+36.13%
90 Hari$ +0.0338+35.28%
Perubahan Harga AI Avatar Hari Ini

Hari ini, SGT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000297 (+0.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AI Avatar 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0011 (-0.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AI Avatar 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SGT terlihat mengalami perubahan $ +0.0344 (+36.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AI Avatar 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0338 (+35.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AI Avatar (SGT)?

Lihat halaman Riwayat Harga AI Avatar sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AI Avatar (SGT)

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

AI Avatar tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AI Avatar Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SGT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AI Avatar di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AI Avatar dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AI Avatar (USD)

Berapa nilai AI Avatar (SGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI Avatar (SGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Avatar.

Cek prediksi harga AI Avatar sekarang!

Tokenomi AI Avatar (SGT)

Memahami tokenomi AI Avatar (SGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SGT sekarang!

Cara membeli AI Avatar (SGT)

Ingin mengetahui cara membeli AI Avatar? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AI Avatar di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SGT ke Mata Uang Lokal

1 AI Avatar(SGT) ke VND
3,410.424
1 AI Avatar(SGT) ke AUD
A$0.199584
1 AI Avatar(SGT) ke GBP
0.098496
1 AI Avatar(SGT) ke EUR
0.111456
1 AI Avatar(SGT) ke USD
$0.1296
1 AI Avatar(SGT) ke MYR
RM0.541728
1 AI Avatar(SGT) ke TRY
5.466528
1 AI Avatar(SGT) ke JPY
¥19.8288
1 AI Avatar(SGT) ke ARS
ARS$188.097552
1 AI Avatar(SGT) ke RUB
10.528704
1 AI Avatar(SGT) ke INR
11.491632
1 AI Avatar(SGT) ke IDR
Rp2,159.999136
1 AI Avatar(SGT) ke PHP
7.648992
1 AI Avatar(SGT) ke EGP
￡E.6.128784
1 AI Avatar(SGT) ke BRL
R$0.69336
1 AI Avatar(SGT) ke CAD
C$0.182736
1 AI Avatar(SGT) ke BDT
15.812496
1 AI Avatar(SGT) ke NGN
186.473664
1 AI Avatar(SGT) ke COP
$496.550736
1 AI Avatar(SGT) ke ZAR
R.2.252448
1 AI Avatar(SGT) ke UAH
5.450976
1 AI Avatar(SGT) ke TZS
T.Sh.318.4272
1 AI Avatar(SGT) ke VES
Bs29.4192
1 AI Avatar(SGT) ke CLP
$122.2128
1 AI Avatar(SGT) ke PKR
Rs36.630144
1 AI Avatar(SGT) ke KZT
68.173488
1 AI Avatar(SGT) ke THB
฿4.19904
1 AI Avatar(SGT) ke TWD
NT$4.016304
1 AI Avatar(SGT) ke AED
د.إ0.475632
1 AI Avatar(SGT) ke CHF
Fr0.10368
1 AI Avatar(SGT) ke HKD
HK$1.006992
1 AI Avatar(SGT) ke AMD
֏49.55904
1 AI Avatar(SGT) ke MAD
.د.م1.20528
1 AI Avatar(SGT) ke MXN
$2.407968
1 AI Avatar(SGT) ke SAR
ريال0.486
1 AI Avatar(SGT) ke ETB
Br19.944144
1 AI Avatar(SGT) ke KES
KSh16.739136
1 AI Avatar(SGT) ke JOD
د.أ0.0918864
1 AI Avatar(SGT) ke PLN
0.476928
1 AI Avatar(SGT) ke RON
лв0.57024
1 AI Avatar(SGT) ke SEK
kr1.238976
1 AI Avatar(SGT) ke BGN
лв0.219024
1 AI Avatar(SGT) ke HUF
Ft43.329168
1 AI Avatar(SGT) ke CZK
2.731968
1 AI Avatar(SGT) ke KWD
د.ك0.0396576
1 AI Avatar(SGT) ke ILS
0.423792
1 AI Avatar(SGT) ke BOB
Bs0.89424
1 AI Avatar(SGT) ke AZN
0.22032
1 AI Avatar(SGT) ke TJS
SM1.194912
1 AI Avatar(SGT) ke GEL
0.351216
1 AI Avatar(SGT) ke AOA
Kz118.24704
1 AI Avatar(SGT) ke BHD
.د.ب0.0487296
1 AI Avatar(SGT) ke BMD
$0.1296
1 AI Avatar(SGT) ke DKK
kr0.837216
1 AI Avatar(SGT) ke HNL
L3.405888
1 AI Avatar(SGT) ke MUR
5.9616
1 AI Avatar(SGT) ke NAD
$2.251152
1 AI Avatar(SGT) ke NOK
kr1.32192
1 AI Avatar(SGT) ke NZD
$0.229392
1 AI Avatar(SGT) ke PAB
B/.0.1296
1 AI Avatar(SGT) ke PGK
K0.553392
1 AI Avatar(SGT) ke QAR
ر.ق0.471744
1 AI Avatar(SGT) ke RSD
дин.13.158288
1 AI Avatar(SGT) ke UZS
soʻm1,542.856896
1 AI Avatar(SGT) ke ALL
L10.869552
1 AI Avatar(SGT) ke ANG
ƒ0.231984
1 AI Avatar(SGT) ke AWG
ƒ0.23328
1 AI Avatar(SGT) ke BBD
$0.2592
1 AI Avatar(SGT) ke BAM
KM0.219024
1 AI Avatar(SGT) ke BIF
Fr382.1904
1 AI Avatar(SGT) ke BND
$0.16848
1 AI Avatar(SGT) ke BSD
$0.1296
1 AI Avatar(SGT) ke JMD
$20.78136
1 AI Avatar(SGT) ke KHR
520.481376
1 AI Avatar(SGT) ke KMF
Fr54.432
1 AI Avatar(SGT) ke LAK
2,817.391248
1 AI Avatar(SGT) ke LKR
රු39.511152
1 AI Avatar(SGT) ke MDL
L2.217456
1 AI Avatar(SGT) ke MGA
Ar583.7832
1 AI Avatar(SGT) ke MOP
P1.0368
1 AI Avatar(SGT) ke MVR
1.99584
1 AI Avatar(SGT) ke MWK
MK224.60976
1 AI Avatar(SGT) ke MZN
MT8.28792
1 AI Avatar(SGT) ke NPR
रु18.36432
1 AI Avatar(SGT) ke PYG
919.1232
1 AI Avatar(SGT) ke RWF
Fr188.0496
1 AI Avatar(SGT) ke SBD
$1.065312
1 AI Avatar(SGT) ke SCR
1.95048
1 AI Avatar(SGT) ke SRD
$4.9896
1 AI Avatar(SGT) ke SVC
$1.132704
1 AI Avatar(SGT) ke SZL
L2.249856
1 AI Avatar(SGT) ke TMT
m0.4536
1 AI Avatar(SGT) ke TND
د.ت0.3834864
1 AI Avatar(SGT) ke TTD
$0.877392
1 AI Avatar(SGT) ke UGX
Sh453.0816
1 AI Avatar(SGT) ke XAF
Fr73.6128
1 AI Avatar(SGT) ke XCD
$0.34992
1 AI Avatar(SGT) ke XOF
Fr73.6128
1 AI Avatar(SGT) ke XPF
Fr13.3488
1 AI Avatar(SGT) ke BWP
P1.74312
1 AI Avatar(SGT) ke BZD
$0.260496
1 AI Avatar(SGT) ke CVE
$12.420864
1 AI Avatar(SGT) ke DJF
Fr22.9392
1 AI Avatar(SGT) ke DOP
$8.334576
1 AI Avatar(SGT) ke DZD
د.ج16.920576
1 AI Avatar(SGT) ke FJD
$0.295488
1 AI Avatar(SGT) ke GNF
Fr1,126.872
1 AI Avatar(SGT) ke GTQ
Q0.992736
1 AI Avatar(SGT) ke GYD
$27.107136
1 AI Avatar(SGT) ke ISK
kr16.3296

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AI Avatar, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AI Avatar
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AI Avatar

Berapa nilai AI Avatar (SGT) hari ini?
Harga live SGT dalam USD adalah 0.1296 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SGT ke USD saat ini?
Harga SGT ke USD saat ini adalah $ 0.1296. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI Avatar?
Kapitalisasi pasar SGT adalah $ 1.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SGT?
Suplai beredar SGT adalah 10.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SGT?
SGT mencapai harga ATH sebesar 4.821033656850781 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SGT?
SGT mencapai harga ATL 0.046719244351448454 USD.
Berapa volume perdagangan SGT?
Volume perdagangan 24 jam live SGT adalah $ 359.01K USD.
Akankah harga SGT naik lebih tinggi tahun ini?
SGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:36:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AI Avatar (SGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

