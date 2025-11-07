BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Shadow hari ini adalah 3.495 USD. Lacak informasi harga aktual SHADOW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHADOW dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Shadow hari ini adalah 3.495 USD. Lacak informasi harga aktual SHADOW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHADOW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHADOW

Info Harga SHADOW

Penjelasan SHADOW

Whitepaper SHADOW

Situs Web Resmi SHADOW

Tokenomi SHADOW

Prakiraan Harga SHADOW

Riwayat SHADOW

Panduan Membeli SHADOW

Konverter SHADOW ke Mata Uang Fiat

Spot SHADOW

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Shadow

Harga Shadow(SHADOW)

Harga Live 1 SHADOW ke USD:

$3.485
$3.485$3.485
-2.70%1D
USD
Grafik Harga Live Shadow (SHADOW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:05:48 (UTC+8)

Informasi Harga Shadow (SHADOW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.369
$ 3.369$ 3.369
Low 24 Jam
$ 3.782
$ 3.782$ 3.782
High 24 Jam

$ 3.369
$ 3.369$ 3.369

$ 3.782
$ 3.782$ 3.782

--
----

--
----

-0.72%

-2.70%

-21.69%

-21.69%

Harga aktual Shadow (SHADOW) adalah $ 3.495. Selama 24 jam terakhir, SHADOW diperdagangkan antara low $ 3.369 dan high $ 3.782, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHADOW adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHADOW telah berubah sebesar -0.72% selama 1 jam terakhir, -2.70% selama 24 jam, dan -21.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shadow (SHADOW)

--
----

$ 56.88K
$ 56.88K$ 56.88K

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

--
----

3,212,105
3,212,105 3,212,105

SONIC

Kapitalisasi Pasar Shadow saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.88K. Suplai beredar SHADOW adalah --, dan total suplainya sebesar 3212105. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.23M.

Riwayat Harga Shadow (SHADOW) USD

Pantau perubahan harga Shadow untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.09671-2.70%
30 Days$ -7.896-69.32%
60 Hari$ -8.425-70.68%
90 Hari$ -10.505-75.04%
Perubahan Harga Shadow Hari Ini

Hari ini, SHADOW tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.09671 (-2.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Shadow 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.896 (-69.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Shadow 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SHADOW terlihat mengalami perubahan $ -8.425 (-70.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Shadow 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -10.505 (-75.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Shadow (SHADOW)?

Lihat halaman Riwayat Harga Shadow sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Shadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Shadow Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SHADOW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Shadow di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Shadow dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Shadow (USD)

Berapa nilai Shadow (SHADOW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shadow (SHADOW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shadow.

Cek prediksi harga Shadow sekarang!

Tokenomi Shadow (SHADOW)

Memahami tokenomi Shadow (SHADOW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHADOW sekarang!

Cara membeli Shadow (SHADOW)

Ingin mengetahui cara membeli Shadow? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Shadow di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SHADOW ke Mata Uang Lokal

1 Shadow(SHADOW) ke VND
91,970.925
1 Shadow(SHADOW) ke AUD
A$5.3823
1 Shadow(SHADOW) ke GBP
2.6562
1 Shadow(SHADOW) ke EUR
3.0057
1 Shadow(SHADOW) ke USD
$3.495
1 Shadow(SHADOW) ke MYR
RM14.6091
1 Shadow(SHADOW) ke TRY
147.45405
1 Shadow(SHADOW) ke JPY
¥534.735
1 Shadow(SHADOW) ke ARS
ARS$5,072.53815
1 Shadow(SHADOW) ke RUB
283.9338
1 Shadow(SHADOW) ke INR
309.90165
1 Shadow(SHADOW) ke IDR
Rp58,249.9767
1 Shadow(SHADOW) ke PHP
206.1351
1 Shadow(SHADOW) ke EGP
￡E.165.3135
1 Shadow(SHADOW) ke BRL
R$18.69825
1 Shadow(SHADOW) ke CAD
C$4.92795
1 Shadow(SHADOW) ke BDT
426.42495
1 Shadow(SHADOW) ke NGN
5,028.7458
1 Shadow(SHADOW) ke COP
$13,390.77795
1 Shadow(SHADOW) ke ZAR
R.60.70815
1 Shadow(SHADOW) ke UAH
146.9997
1 Shadow(SHADOW) ke TZS
T.Sh.8,587.215
1 Shadow(SHADOW) ke VES
Bs793.365
1 Shadow(SHADOW) ke CLP
$3,295.785
1 Shadow(SHADOW) ke PKR
Rs987.8268
1 Shadow(SHADOW) ke KZT
1,838.47485
1 Shadow(SHADOW) ke THB
฿113.1681
1 Shadow(SHADOW) ke TWD
NT$108.24015
1 Shadow(SHADOW) ke AED
د.إ12.82665
1 Shadow(SHADOW) ke CHF
Fr2.796
1 Shadow(SHADOW) ke HKD
HK$27.15615
1 Shadow(SHADOW) ke AMD
֏1,336.488
1 Shadow(SHADOW) ke MAD
.د.م32.5035
1 Shadow(SHADOW) ke MXN
$64.90215
1 Shadow(SHADOW) ke SAR
ريال13.10625
1 Shadow(SHADOW) ke ETB
Br537.84555
1 Shadow(SHADOW) ke KES
KSh451.3443
1 Shadow(SHADOW) ke JOD
د.أ2.477955
1 Shadow(SHADOW) ke PLN
12.8616
1 Shadow(SHADOW) ke RON
лв15.378
1 Shadow(SHADOW) ke SEK
kr33.44715
1 Shadow(SHADOW) ke BGN
лв5.90655
1 Shadow(SHADOW) ke HUF
Ft1,170.0561
1 Shadow(SHADOW) ke CZK
73.70955
1 Shadow(SHADOW) ke KWD
د.ك1.06947
1 Shadow(SHADOW) ke ILS
11.42865
1 Shadow(SHADOW) ke BOB
Bs24.1155
1 Shadow(SHADOW) ke AZN
5.9415
1 Shadow(SHADOW) ke TJS
SM32.2239
1 Shadow(SHADOW) ke GEL
9.47145
1 Shadow(SHADOW) ke AOA
Kz3,203.48205
1 Shadow(SHADOW) ke BHD
.د.ب1.317615
1 Shadow(SHADOW) ke BMD
$3.495
1 Shadow(SHADOW) ke DKK
kr22.61265
1 Shadow(SHADOW) ke HNL
L92.0583
1 Shadow(SHADOW) ke MUR
160.66515
1 Shadow(SHADOW) ke NAD
$60.70815
1 Shadow(SHADOW) ke NOK
kr35.649
1 Shadow(SHADOW) ke NZD
$6.18615
1 Shadow(SHADOW) ke PAB
B/.3.495
1 Shadow(SHADOW) ke PGK
K14.679
1 Shadow(SHADOW) ke QAR
ر.ق12.7218
1 Shadow(SHADOW) ke RSD
дин.355.0221
1 Shadow(SHADOW) ke UZS
soʻm42,108.42405
1 Shadow(SHADOW) ke ALL
L293.05575
1 Shadow(SHADOW) ke ANG
ƒ6.25605
1 Shadow(SHADOW) ke AWG
ƒ6.291
1 Shadow(SHADOW) ke BBD
$6.99
1 Shadow(SHADOW) ke BAM
KM5.90655
1 Shadow(SHADOW) ke BIF
Fr10,306.755
1 Shadow(SHADOW) ke BND
$4.5435
1 Shadow(SHADOW) ke BSD
$3.495
1 Shadow(SHADOW) ke JMD
$560.42325
1 Shadow(SHADOW) ke KHR
14,036.1297
1 Shadow(SHADOW) ke KMF
Fr1,467.9
1 Shadow(SHADOW) ke LAK
75,978.25935
1 Shadow(SHADOW) ke LKR
රු1,065.52065
1 Shadow(SHADOW) ke MDL
L59.415
1 Shadow(SHADOW) ke MGA
Ar15,743.2275
1 Shadow(SHADOW) ke MOP
P27.96
1 Shadow(SHADOW) ke MVR
53.823
1 Shadow(SHADOW) ke MWK
MK6,067.70445
1 Shadow(SHADOW) ke MZN
MT223.50525
1 Shadow(SHADOW) ke NPR
रु495.2415
1 Shadow(SHADOW) ke PYG
24,786.54
1 Shadow(SHADOW) ke RWF
Fr5,071.245
1 Shadow(SHADOW) ke SBD
$28.76385
1 Shadow(SHADOW) ke SCR
50.43285
1 Shadow(SHADOW) ke SRD
$134.5575
1 Shadow(SHADOW) ke SVC
$30.5463
1 Shadow(SHADOW) ke SZL
L60.6732
1 Shadow(SHADOW) ke TMT
m12.2325
1 Shadow(SHADOW) ke TND
د.ت10.341705
1 Shadow(SHADOW) ke TTD
$23.66115
1 Shadow(SHADOW) ke UGX
Sh12,218.52
1 Shadow(SHADOW) ke XAF
Fr1,985.16
1 Shadow(SHADOW) ke XCD
$9.4365
1 Shadow(SHADOW) ke XOF
Fr1,985.16
1 Shadow(SHADOW) ke XPF
Fr359.985
1 Shadow(SHADOW) ke BWP
P47.00775
1 Shadow(SHADOW) ke BZD
$7.02495
1 Shadow(SHADOW) ke CVE
$334.9608
1 Shadow(SHADOW) ke DJF
Fr618.615
1 Shadow(SHADOW) ke DOP
$224.76345
1 Shadow(SHADOW) ke DZD
د.ج456.41205
1 Shadow(SHADOW) ke FJD
$7.9686
1 Shadow(SHADOW) ke GNF
Fr30,389.025
1 Shadow(SHADOW) ke GTQ
Q26.7717
1 Shadow(SHADOW) ke GYD
$731.0142
1 Shadow(SHADOW) ke ISK
kr440.37

Sumber Daya Shadow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Shadow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Shadow
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shadow

Berapa nilai Shadow (SHADOW) hari ini?
Harga live SHADOW dalam USD adalah 3.495 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHADOW ke USD saat ini?
Harga SHADOW ke USD saat ini adalah $ 3.495. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shadow?
Kapitalisasi pasar SHADOW adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHADOW?
Suplai beredar SHADOW adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHADOW?
SHADOW mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHADOW?
SHADOW mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SHADOW?
Volume perdagangan 24 jam live SHADOW adalah $ 56.88K USD.
Akankah harga SHADOW naik lebih tinggi tahun ini?
SHADOW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHADOW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:05:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Shadow (SHADOW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SHADOW ke USD

Jumlah

SHADOW
SHADOW
USD
USD

1 SHADOW = 3.495 USD

Perdagangkan SHADOW

SHADOW/USDT
$3.485
$3.485$3.485
-2.42%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,449.26
$101,449.26$101,449.26

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.10
$3,321.10$3,321.10

+0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0427
$1.0427$1.0427

+21.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,449.26
$101,449.26$101,449.26

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.10
$3,321.10$3,321.10

+0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2185
$2.2185$2.2185

-0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.51
$156.51$156.51

+0.37%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0350
$1.0350$1.0350

+1.86%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0782
$0.0782$0.0782

+56.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015023
$0.015023$0.015023

+1,402.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009635
$0.009635$0.009635

+351.49%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.297
$4.297$4.297

+329.70%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002322
$0.0000002322$0.0000002322

+54.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0782
$0.0782$0.0782

+56.40%