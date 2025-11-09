Tokenomi Simon the Gator (SIMON)

Telusuri wawasan utama tentang Simon the Gator (SIMON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:57:57 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Simon the Gator (SIMON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Simon the Gator (SIMON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K
Total Suplai:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Suplai yang Beredar:
$ 646.75M
$ 646.75M$ 646.75M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 67.21K
$ 67.21K$ 67.21K
All-Time High:
$ 0.003649
$ 0.003649$ 0.003649
All-Time Low:
$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039$ 0.000093508083463039
Harga Saat Ini:
$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974

Informasi Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator adalah memecoin yang berani dan blak-blakan, dirancang untuk "menguras rawa kripto" para penipu, tangan-tangan lemah, dan manipulator pasar. Didorong oleh maskot yang terinspirasi Matt Furie dan tanpa toleransi terhadap air mata buaya, komunitas $SIMON berkembang pesat dengan mengritik para pencela, menantang norma, dan membangun sensasi melalui olok-olok yang blak-blakan dan tanpa filter. Dengan lonjakan harga yang cepat, jumlah pengikut yang terus bertambah, dan Telegram yang tidak menjanjikan ruang aman, Simon the Gator memposisikan dirinya sebagai sebuah gerakan sekaligus meme—memberi penghargaan kepada mereka yang berani mengikuti arus dan mengejek mereka yang bermain aman.

Situs Web Resmi:
https://simonthegator.com/
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Tokenomi Simon the Gator (SIMON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Simon the Gator (SIMON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SIMON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SIMON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SIMON, jelajahi harga live token SIMON!

