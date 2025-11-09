Tokenomi Simon the Gator (SIMON)
Tokenomi & Analisis Harga Simon the Gator (SIMON)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Simon the Gator (SIMON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Simon the Gator (SIMON)
Simon the Gator adalah memecoin yang berani dan blak-blakan, dirancang untuk "menguras rawa kripto" para penipu, tangan-tangan lemah, dan manipulator pasar. Didorong oleh maskot yang terinspirasi Matt Furie dan tanpa toleransi terhadap air mata buaya, komunitas $SIMON berkembang pesat dengan mengritik para pencela, menantang norma, dan membangun sensasi melalui olok-olok yang blak-blakan dan tanpa filter. Dengan lonjakan harga yang cepat, jumlah pengikut yang terus bertambah, dan Telegram yang tidak menjanjikan ruang aman, Simon the Gator memposisikan dirinya sebagai sebuah gerakan sekaligus meme—memberi penghargaan kepada mereka yang berani mengikuti arus dan mengejek mereka yang bermain aman.
Tokenomi Simon the Gator (SIMON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Simon the Gator (SIMON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SIMON yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SIMON yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SIMON, jelajahi harga live token SIMON!
Cara Membeli SIMON
Tertarik untuk menambahkan Simon the Gator (SIMON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SIMON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Simon the Gator (SIMON)
Menganalisis riwayat harga SIMON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga SIMON
Ingin mengetahui arah SIMON? Halaman prediksi harga SIMON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
