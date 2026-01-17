Tokenomi Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Tokenomi Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Telusuri wawasan utama tentang Sleepless AI (SLEEPLESSAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 05:14:25 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sleepless AI (SLEEPLESSAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 19.49M
$ 19.49M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 471.00M
$ 471.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 41.39M
$ 41.39M
All-Time High:
$ 3
$ 3
All-Time Low:
$ 0.02990095286684347
$ 0.02990095286684347
Harga Saat Ini:
$ 0.04139
$ 0.04139

Informasi Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Situs Web Resmi:
https://www.sleeplessailab.com
Whitepaper:
https://sleepless-ai.gitbook.io/him/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Tokenomi Sleepless AI (SLEEPLESSAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Sleepless AI (SLEEPLESSAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SLEEPLESSAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SLEEPLESSAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SLEEPLESSAI, jelajahi harga live token SLEEPLESSAI!

Cara Membeli SLEEPLESSAI

Tertarik untuk menambahkan Sleepless AI (SLEEPLESSAI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SLEEPLESSAI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Menganalisis riwayat harga SLEEPLESSAI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SLEEPLESSAI

Ingin mengetahui arah SLEEPLESSAI? Halaman prediksi harga SLEEPLESSAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

