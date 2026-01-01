BursaDEX+
Harga live Sleepless AI hari ini adalah 0.04125 USD. Kapitalisasi pasar SLEEPLESSAI adalah 19,428,749.9311125 USD. Lacak informasi harga aktual SLEEPLESSAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Sleepless AI(SLEEPLESSAI)

Harga Live 1 SLEEPLESSAI ke USD:

$0.04125
+4.72%1D
USD
Grafik Harga Live Sleepless AI (SLEEPLESSAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:45:58 (UTC+8)

Harga Sleepless AI Hari Ini

Harga live Sleepless AI (SLEEPLESSAI) hari ini adalah $ 0.04125, dengan perubahan 4.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLEEPLESSAI ke USD saat ini adalah $ 0.04125 per SLEEPLESSAI.

Sleepless AI saat ini berada di peringkat #804 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19.43M, dengan suplai yang beredar 471.00M SLEEPLESSAI. Selama 24 jam terakhir, SLEEPLESSAI diperdagangkan antara $ 0.03818 (low) dan $ 0.04136 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.3774513979494185, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02990095286684347.

Dalam kinerja jangka pendek, SLEEPLESSAI bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan +0.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 82.77K.

Informasi Pasar Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

No.804

$ 19.43M
$ 82.77K
$ 41.25M
471.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
47.09%

BSC

Kapitalisasi Pasar Sleepless AI saat ini adalah $ 19.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 82.77K. Suplai beredar SLEEPLESSAI adalah 471.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.25M.

Riwayat Harga Sleepless AI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03818
Low 24 Jam
$ 0.04136
High 24 Jam

$ 0.03818
$ 0.04136
$ 2.3774513979494185
$ 0.02990095286684347
+1.27%

+4.72%

+0.85%

+0.85%

Riwayat Harga Sleepless AI (SLEEPLESSAI) USD

Pantau perubahan harga Sleepless AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0018592+4.72%
30 Days$ +0.00544+15.19%
60 Hari$ -0.0092-18.24%
90 Hari$ -0.03515-46.01%
Perubahan Harga Sleepless AI Hari Ini

Hari ini, SLEEPLESSAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0018592 (+4.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sleepless AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00544 (+15.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sleepless AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SLEEPLESSAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0092 (-18.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sleepless AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03515 (-46.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sleepless AI (SLEEPLESSAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sleepless AI sekarang.

Analisis AI untuk Sleepless AI

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Sleepless AI, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Sleepless AI?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Sleepless AI (AI):

1. Sentimen pasar dan tren kripto secara keseluruhan
2. Hype sektor AI serta perkembangan dalam kecerdasan buatan
3. Pertumbuhan dan adopsi industri game
4. Utilitas token dan penggunaan platform
5. Volume perdagangan dan likuiditas
6. Pengumuman kemitraan
7. Pembaruan teknis dan kemajuan roadmap
8. Berita regulasi yang memengaruhi token AI atau game
9. Keterlibatan komunitas dan perbincangan di media sosial
10. Kondisi ekonomi umum serta selera risiko investor

Mengapa orang ingin tahu harga Sleepless AI hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Sleepless AI (AI) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, menentukan waktu untuk melakukan order beli/jual, menilai peluang investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas mata uang kripto yang berfokus pada AI ini.

Prediksi Harga untuk Sleepless AI

Prediksi Harga Sleepless AI (SLEEPLESSAI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SLEEPLESSAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sleepless AI (SLEEPLESSAI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sleepless AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Sleepless AI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SLEEPLESSAI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Sleepless AI.

Tentang Sleepless AI

AI (Artificial Intelligence) adalah aset digital yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi dan memberi insentif pengembangan dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan secara terdistribusi dan terdesentralisasi. AI menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang menjamin keamanan dan efisiensi dalam transaksi. Model penerbitan aset ini dirancang untuk memberi hadiah kepada kontributor jaringan, seperti pengembang dan penyedia data. Aset kripto ini biasanya digunakan dalam ekosistemnya untuk mengakses layanan AI, berkontribusi pada pengembangan teknologi AI, dan berpartisipasi dalam tata kelola jaringan. Peran AI dalam ruang kriptocurrency adalah unik, karena ia menggabungkan bidang inovatif blockchain dan kecerdasan buatan.

Cara membeli & berinvestasi Sleepless AI di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Sleepless AI? Pembelian SLEEPLESSAI dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Sleepless AI. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Sleepless AI akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Sleepless AI

Apa yang dimaksud dengan Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sumber Daya Sleepless AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sleepless AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sleepless AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sleepless AI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:45:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

