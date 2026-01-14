BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
daGama telah mengumumkan kolaborasi strategis dengan Elderglade, yang merupakan kemajuan baru menuju integrasi kecerdasan buatan, gaming, dan teknologi Web3.daGama telah mengumumkan kolaborasi strategis dengan Elderglade, yang merupakan kemajuan baru menuju integrasi kecerdasan buatan, gaming, dan teknologi Web3.

daGama dan Elderglade Bermitra untuk Memajukan Ekosistem Gaming Web3 Bertenaga AI

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/14 09:00
AI
AI$0.04137+6.45%
Moonveil
MORE$0.002198-1.61%
RealLink
REAL$0.07881-0.51%
Belong
LONG$0.003524-5.34%
OpenLedger
OPEN$0.17764+3.30%
aii3

daGama telah mengumumkan kolaborasi strategis dengan Elderglade, yang merupakan kemajuan baru menuju integrasi kecerdasan buatan, gaming, dan teknologi Web3. Kemitraan ini juga berupaya memberikan pengalaman pengguna akhir yang lebih imersif dan cerdas melalui integrasi kecerdasan lokasi dunia nyata daGama dan ekosistem gaming fantasi bergaya retro Elderglade yang didukung oleh AI.

Kedua kelompok menyebut koalisi ini sebagai upaya jangka panjang untuk membuka kemungkinan dalam konvergensi AI, blockchain, dan hiburan interaktif.

Kebangkitan Elderglade sebagai Platform GameFi Berbasis AI

Elderglade memposisikan dirinya sebagai ekosistem gaming fantasi bergaya retro berbasis AI pertama di dunia. Game ini menggabungkan match-3 PvP real-time dengan MMORPG extraction looter PvPvE berbasis giliran, memberikan pengalaman bermain hybrid yang akan disukai oleh pemain kasual maupun kompetitif.

Game ini telah mencapai sejumlah pencapaian penting di industri. Elderglade juga merupakan proyek GameFI pertama yang meluncurkan IDO di Binance Wallet yang sejak itu terdaftar di beberapa bursa terpusat utama. Selain itu, Elderglade juga telah merilis aplikasi terdesentralisasi langsung di platform paling populer, yang meningkatkan citranya di lingkungan gaming Web3.

Elderglade kini berkembang ke visi yang lebih besar dari extraction RPG berbasis AI, setelah merilis game mobile dengan lebih dari 11 juta pemain.

Peran daGama dalam Kecerdasan Lokasi Dunia Nyata

Sebagai hasil dari kerja sama ini, daGama dan Elderglade akan mempertimbangkan metode alternatif untuk meningkatkan tingkat keterlibatan dan imersi pemain. Meskipun integrasi tertentu belum diumumkan sejauh ini, kedua tim berfokus pada tujuan bersama berdasarkan personalisasi bertenaga AI, interaksi dalam game yang dinamis, dan peningkatan keterlibatan pengguna di lingkungan terdesentralisasi.

Kolaborasi ini juga menunjukkan tren umum dalam game Web3 di mana AI dapat diterapkan untuk meningkatkan gameplay, menciptakan konten, dan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. 

Memperkuat Adopsi Web3 Melalui Pengalaman yang Menarik

Fakta bahwa Elderglade telah berhasil menjangkau jutaan pemain menjadikannya titik masuk yang kuat untuk memperkenalkan ide Web3 kepada audiens gaming mainstream. Melalui kolaborasi dengan daGama, proyek ini dapat mempertimbangkan relevansi kontekstual dunia nyata tambahan dan kecerdasan ke dalam ekosistemnya.

Dalam kasus daGama, kemitraan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan manfaat menggunakan data dunia nyata berbasis AI untuk melengkapi pengalaman virtual. Tumpang tindih dunia digital dengan kecerdasan dunia nyata ini dapat menghadirkan ruang desain baru untuk aplikasi Web3 masa depan.

Melihat ke Depan untuk Pengembangan Masa Depan

Baik daGama maupun Elderglade telah mengajak komunitas mereka untuk menantikan pengumuman di masa depan, yang mengisyaratkan bahwa lebih banyak fitur dan integrasi akan diumumkan seiring berjalannya waktu. Kolaborasi ini menyoroti fakta bahwa keduanya percaya bahwa AI akan menjadi inti dari generasi berikutnya aplikasi terdesentralisasi.

Dengan AI, gaming, dan teknologi blockchain yang semakin terintegrasi, kemitraan seperti ini menunjukkan arah proyek Web3 yang berhenti bersifat spekulatif dan menjadi lebih memuaskan dan menarik bagi pengguna. Kolaborasi daGama dan Elderglade adalah ilustrasi lain dari redefinisi kemungkinan dalam gaming Web3 melalui inovasi di galaksi berbantuan AI.

Peluang Pasar
Logo null
Harga null(null)
--
----
USD
Grafik Harga Live null (null)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30