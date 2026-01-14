daGama dan Elderglade Bermitra untuk Memajukan Ekosistem Gaming Web3 Bertenaga AI

daGama telah mengumumkan kolaborasi strategis dengan Elderglade, yang merupakan kemajuan baru menuju integrasi kecerdasan buatan, gaming, dan teknologi Web3. Kemitraan ini juga berupaya memberikan pengalaman pengguna akhir yang lebih imersif dan cerdas melalui integrasi kecerdasan lokasi dunia nyata daGama dan ekosistem gaming fantasi bergaya retro Elderglade yang didukung oleh AI.

Kedua kelompok menyebut koalisi ini sebagai upaya jangka panjang untuk membuka kemungkinan dalam konvergensi AI, blockchain, dan hiburan interaktif.

Kebangkitan Elderglade sebagai Platform GameFi Berbasis AI

Elderglade memposisikan dirinya sebagai ekosistem gaming fantasi bergaya retro berbasis AI pertama di dunia. Game ini menggabungkan match-3 PvP real-time dengan MMORPG extraction looter PvPvE berbasis giliran, memberikan pengalaman bermain hybrid yang akan disukai oleh pemain kasual maupun kompetitif.

Game ini telah mencapai sejumlah pencapaian penting di industri. Elderglade juga merupakan proyek GameFI pertama yang meluncurkan IDO di Binance Wallet yang sejak itu terdaftar di beberapa bursa terpusat utama. Selain itu, Elderglade juga telah merilis aplikasi terdesentralisasi langsung di platform paling populer, yang meningkatkan citranya di lingkungan gaming Web3.

Elderglade kini berkembang ke visi yang lebih besar dari extraction RPG berbasis AI, setelah merilis game mobile dengan lebih dari 11 juta pemain.

Peran daGama dalam Kecerdasan Lokasi Dunia Nyata

Sebagai hasil dari kerja sama ini, daGama dan Elderglade akan mempertimbangkan metode alternatif untuk meningkatkan tingkat keterlibatan dan imersi pemain. Meskipun integrasi tertentu belum diumumkan sejauh ini, kedua tim berfokus pada tujuan bersama berdasarkan personalisasi bertenaga AI, interaksi dalam game yang dinamis, dan peningkatan keterlibatan pengguna di lingkungan terdesentralisasi.

Kolaborasi ini juga menunjukkan tren umum dalam game Web3 di mana AI dapat diterapkan untuk meningkatkan gameplay, menciptakan konten, dan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna.

Memperkuat Adopsi Web3 Melalui Pengalaman yang Menarik

Fakta bahwa Elderglade telah berhasil menjangkau jutaan pemain menjadikannya titik masuk yang kuat untuk memperkenalkan ide Web3 kepada audiens gaming mainstream. Melalui kolaborasi dengan daGama, proyek ini dapat mempertimbangkan relevansi kontekstual dunia nyata tambahan dan kecerdasan ke dalam ekosistemnya.

Dalam kasus daGama, kemitraan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan manfaat menggunakan data dunia nyata berbasis AI untuk melengkapi pengalaman virtual. Tumpang tindih dunia digital dengan kecerdasan dunia nyata ini dapat menghadirkan ruang desain baru untuk aplikasi Web3 masa depan.

Melihat ke Depan untuk Pengembangan Masa Depan

Baik daGama maupun Elderglade telah mengajak komunitas mereka untuk menantikan pengumuman di masa depan, yang mengisyaratkan bahwa lebih banyak fitur dan integrasi akan diumumkan seiring berjalannya waktu. Kolaborasi ini menyoroti fakta bahwa keduanya percaya bahwa AI akan menjadi inti dari generasi berikutnya aplikasi terdesentralisasi.

Dengan AI, gaming, dan teknologi blockchain yang semakin terintegrasi, kemitraan seperti ini menunjukkan arah proyek Web3 yang berhenti bersifat spekulatif dan menjadi lebih memuaskan dan menarik bagi pengguna. Kolaborasi daGama dan Elderglade adalah ilustrasi lain dari redefinisi kemungkinan dalam gaming Web3 melalui inovasi di galaksi berbantuan AI.