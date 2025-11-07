Apa yang dimaksud dengan SafeMars (SMARS)

Protokol SafeMars adalah Token DeFi yang didorong oleh komunitas dan diluncurkan secara adil. Tiga fungsi sederhana terjadi selama setiap perdagangan: Refleksi, Akuisisi LP, dan Pembakaran. Protokol SafeMars adalah Token DeFi yang didorong oleh komunitas dan diluncurkan secara adil. Tiga fungsi sederhana terjadi selama setiap perdagangan: Refleksi, Akuisisi LP, dan Pembakaran.

SafeMars tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SafeMars Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SMARS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SafeMars di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SafeMars dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SafeMars (USD)

Berapa nilai SafeMars (SMARS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SafeMars (SMARS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SafeMars.

Cek prediksi harga SafeMars sekarang!

Tokenomi SafeMars (SMARS)

Memahami tokenomi SafeMars (SMARS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SMARS sekarang!

Cara membeli SafeMars (SMARS)

Ingin mengetahui cara membeli SafeMars? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SafeMars di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SMARS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya SafeMars

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SafeMars, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SafeMars Berapa nilai SafeMars (SMARS) hari ini? Harga live SMARS dalam USD adalah 0.000000006482 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SMARS ke USD saat ini? $ 0.000000006482 . Cobalah Harga SMARS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SafeMars? Kapitalisasi pasar SMARS adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SMARS? Suplai beredar SMARS adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SMARS? SMARS mencapai harga ATH sebesar 0.00000011 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SMARS? SMARS mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan SMARS? Volume perdagangan 24 jam live SMARS adalah $ 57.87K USD . Akankah harga SMARS naik lebih tinggi tahun ini? SMARS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SMARS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SafeMars (SMARS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi