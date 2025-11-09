Tokenomi Sogni AI (SOGNI)

Tokenomi Sogni AI (SOGNI)

Telusuri wawasan utama tentang Sogni AI (SOGNI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:58:40 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Sogni AI (SOGNI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sogni AI (SOGNI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 40.87M
$ 40.87M$ 40.87M
All-Time High:
$ 0.008512
$ 0.008512$ 0.008512
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.004087
$ 0.004087$ 0.004087

Informasi Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Situs Web Resmi:
https://www.sogni.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Tokenomi Sogni AI (SOGNI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Sogni AI (SOGNI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SOGNI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SOGNI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SOGNI, jelajahi harga live token SOGNI!

Cara Membeli SOGNI

Tertarik untuk menambahkan Sogni AI (SOGNI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SOGNI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Sogni AI (SOGNI)

Menganalisis riwayat harga SOGNI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SOGNI

Ingin mengetahui arah SOGNI? Halaman prediksi harga SOGNI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi