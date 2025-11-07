BursaDEX+
Harga live Sogni AI hari ini adalah 0.004374 USD. Lacak informasi harga aktual SOGNI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOGNI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 SOGNI ke USD:

$0.004374
-1.59%1D
USD
Grafik Harga Live Sogni AI (SOGNI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:39:25 (UTC+8)

Informasi Harga Sogni AI (SOGNI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004207
Low 24 Jam
$ 0.004527
High 24 Jam

$ 0.004207
$ 0.004527
--
--
-0.16%

-1.59%

-6.14%

-6.14%

Harga aktual Sogni AI (SOGNI) adalah $ 0.004374. Selama 24 jam terakhir, SOGNI diperdagangkan antara low $ 0.004207 dan high $ 0.004527, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOGNI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOGNI telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, -1.59% selama 24 jam, dan -6.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sogni AI (SOGNI)

--
$ 56.07K
$ 43.74M
--
10,000,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Sogni AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.07K. Suplai beredar SOGNI adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.74M.

Riwayat Harga Sogni AI (SOGNI) USD

Pantau perubahan harga Sogni AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00007067-1.59%
30 Days$ -0.000151-3.34%
60 Hari$ -0.000091-2.04%
90 Hari$ +0.001584+56.77%
Perubahan Harga Sogni AI Hari Ini

Hari ini, SOGNI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00007067 (-1.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sogni AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000151 (-3.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sogni AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOGNI terlihat mengalami perubahan $ -0.000091 (-2.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sogni AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001584 (+56.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sogni AI (SOGNI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sogni AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sogni AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOGNI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sogni AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sogni AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sogni AI (USD)

Berapa nilai Sogni AI (SOGNI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sogni AI (SOGNI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sogni AI.

Cek prediksi harga Sogni AI sekarang!

Tokenomi Sogni AI (SOGNI)

Memahami tokenomi Sogni AI (SOGNI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOGNI sekarang!

Cara membeli Sogni AI (SOGNI)

Ingin mengetahui cara membeli Sogni AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sogni AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOGNI ke Mata Uang Lokal

1 Sogni AI(SOGNI) ke VND
115.10181
1 Sogni AI(SOGNI) ke AUD
A$0.00673596
1 Sogni AI(SOGNI) ke GBP
0.00332424
1 Sogni AI(SOGNI) ke EUR
0.00376164
1 Sogni AI(SOGNI) ke USD
$0.004374
1 Sogni AI(SOGNI) ke MYR
RM0.01828332
1 Sogni AI(SOGNI) ke TRY
0.18449532
1 Sogni AI(SOGNI) ke JPY
¥0.669222
1 Sogni AI(SOGNI) ke ARS
ARS$6.34829238
1 Sogni AI(SOGNI) ke RUB
0.35534376
1 Sogni AI(SOGNI) ke INR
0.38784258
1 Sogni AI(SOGNI) ke IDR
Rp72.89997084
1 Sogni AI(SOGNI) ke PHP
0.25815348
1 Sogni AI(SOGNI) ke EGP
￡E.0.20684646
1 Sogni AI(SOGNI) ke BRL
R$0.0234009
1 Sogni AI(SOGNI) ke CAD
C$0.00616734
1 Sogni AI(SOGNI) ke BDT
0.53367174
1 Sogni AI(SOGNI) ke NGN
6.29348616
1 Sogni AI(SOGNI) ke COP
$16.75858734
1 Sogni AI(SOGNI) ke ZAR
R.0.07602012
1 Sogni AI(SOGNI) ke UAH
0.18397044
1 Sogni AI(SOGNI) ke TZS
T.Sh.10.746918
1 Sogni AI(SOGNI) ke VES
Bs0.992898
1 Sogni AI(SOGNI) ke CLP
$4.124682
1 Sogni AI(SOGNI) ke PKR
Rs1.23626736
1 Sogni AI(SOGNI) ke KZT
2.30085522
1 Sogni AI(SOGNI) ke THB
฿0.1417176
1 Sogni AI(SOGNI) ke TWD
NT$0.13555026
1 Sogni AI(SOGNI) ke AED
د.إ0.01605258
1 Sogni AI(SOGNI) ke CHF
Fr0.0034992
1 Sogni AI(SOGNI) ke HKD
HK$0.03398598
1 Sogni AI(SOGNI) ke AMD
֏1.6726176
1 Sogni AI(SOGNI) ke MAD
.د.م0.0406782
1 Sogni AI(SOGNI) ke MXN
$0.08126892
1 Sogni AI(SOGNI) ke SAR
ريال0.0164025
1 Sogni AI(SOGNI) ke ETB
Br0.67311486
1 Sogni AI(SOGNI) ke KES
KSh0.56494584
1 Sogni AI(SOGNI) ke JOD
د.أ0.003101166
1 Sogni AI(SOGNI) ke PLN
0.01609632
1 Sogni AI(SOGNI) ke RON
лв0.0192456
1 Sogni AI(SOGNI) ke SEK
kr0.04181544
1 Sogni AI(SOGNI) ke BGN
лв0.00739206
1 Sogni AI(SOGNI) ke HUF
Ft1.46235942
1 Sogni AI(SOGNI) ke CZK
0.09220392
1 Sogni AI(SOGNI) ke KWD
د.ك0.001338444
1 Sogni AI(SOGNI) ke ILS
0.01430298
1 Sogni AI(SOGNI) ke BOB
Bs0.0301806
1 Sogni AI(SOGNI) ke AZN
0.0074358
1 Sogni AI(SOGNI) ke TJS
SM0.04032828
1 Sogni AI(SOGNI) ke GEL
0.01185354
1 Sogni AI(SOGNI) ke AOA
Kz3.9908376
1 Sogni AI(SOGNI) ke BHD
.د.ب0.001644624
1 Sogni AI(SOGNI) ke BMD
$0.004374
1 Sogni AI(SOGNI) ke DKK
kr0.02825604
1 Sogni AI(SOGNI) ke HNL
L0.11494872
1 Sogni AI(SOGNI) ke MUR
0.201204
1 Sogni AI(SOGNI) ke NAD
$0.07597638
1 Sogni AI(SOGNI) ke NOK
kr0.0446148
1 Sogni AI(SOGNI) ke NZD
$0.00774198
1 Sogni AI(SOGNI) ke PAB
B/.0.004374
1 Sogni AI(SOGNI) ke PGK
K0.01867698
1 Sogni AI(SOGNI) ke QAR
ر.ق0.01592136
1 Sogni AI(SOGNI) ke RSD
дин.0.44409222
1 Sogni AI(SOGNI) ke UZS
soʻm52.07142024
1 Sogni AI(SOGNI) ke ALL
L0.36684738
1 Sogni AI(SOGNI) ke ANG
ƒ0.00782946
1 Sogni AI(SOGNI) ke AWG
ƒ0.0078732
1 Sogni AI(SOGNI) ke BBD
$0.008748
1 Sogni AI(SOGNI) ke BAM
KM0.00739206
1 Sogni AI(SOGNI) ke BIF
Fr12.898926
1 Sogni AI(SOGNI) ke BND
$0.0056862
1 Sogni AI(SOGNI) ke BSD
$0.004374
1 Sogni AI(SOGNI) ke JMD
$0.7013709
1 Sogni AI(SOGNI) ke KHR
17.56624644
1 Sogni AI(SOGNI) ke KMF
Fr1.83708
1 Sogni AI(SOGNI) ke LAK
95.08695462
1 Sogni AI(SOGNI) ke LKR
රු1.33350138
1 Sogni AI(SOGNI) ke MDL
L0.07483914
1 Sogni AI(SOGNI) ke MGA
Ar19.702683
1 Sogni AI(SOGNI) ke MOP
P0.034992
1 Sogni AI(SOGNI) ke MVR
0.0673596
1 Sogni AI(SOGNI) ke MWK
MK7.5805794
1 Sogni AI(SOGNI) ke MZN
MT0.2797173
1 Sogni AI(SOGNI) ke NPR
रु0.6197958
1 Sogni AI(SOGNI) ke PYG
31.020408
1 Sogni AI(SOGNI) ke RWF
Fr6.346674
1 Sogni AI(SOGNI) ke SBD
$0.03595428
1 Sogni AI(SOGNI) ke SCR
0.0658287
1 Sogni AI(SOGNI) ke SRD
$0.168399
1 Sogni AI(SOGNI) ke SVC
$0.03822876
1 Sogni AI(SOGNI) ke SZL
L0.07593264
1 Sogni AI(SOGNI) ke TMT
m0.015309
1 Sogni AI(SOGNI) ke TND
د.ت0.012942666
1 Sogni AI(SOGNI) ke TTD
$0.02961198
1 Sogni AI(SOGNI) ke UGX
Sh15.291504
1 Sogni AI(SOGNI) ke XAF
Fr2.484432
1 Sogni AI(SOGNI) ke XCD
$0.0118098
1 Sogni AI(SOGNI) ke XOF
Fr2.484432
1 Sogni AI(SOGNI) ke XPF
Fr0.450522
1 Sogni AI(SOGNI) ke BWP
P0.0588303
1 Sogni AI(SOGNI) ke BZD
$0.00879174
1 Sogni AI(SOGNI) ke CVE
$0.41920416
1 Sogni AI(SOGNI) ke DJF
Fr0.774198
1 Sogni AI(SOGNI) ke DOP
$0.28129194
1 Sogni AI(SOGNI) ke DZD
د.ج0.57106944
1 Sogni AI(SOGNI) ke FJD
$0.00997272
1 Sogni AI(SOGNI) ke GNF
Fr38.03193
1 Sogni AI(SOGNI) ke GTQ
Q0.03350484
1 Sogni AI(SOGNI) ke GYD
$0.91486584
1 Sogni AI(SOGNI) ke ISK
kr0.551124

Sumber Daya Sogni AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sogni AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sogni AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sogni AI

Berapa nilai Sogni AI (SOGNI) hari ini?
Harga live SOGNI dalam USD adalah 0.004374 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOGNI ke USD saat ini?
Harga SOGNI ke USD saat ini adalah $ 0.004374. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sogni AI?
Kapitalisasi pasar SOGNI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOGNI?
Suplai beredar SOGNI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOGNI?
SOGNI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOGNI?
SOGNI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SOGNI?
Volume perdagangan 24 jam live SOGNI adalah $ 56.07K USD.
Akankah harga SOGNI naik lebih tinggi tahun ini?
SOGNI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOGNI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Sogni AI (SOGNI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOGNI ke USD

Jumlah

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004374 USD

Perdagangkan SOGNI

SOGNI/USDT
$0.004374
$0.004374$0.004374
-1.72%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

