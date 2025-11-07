BursaDEX+
Harga live SOLVEX hari ini adalah 0.0226 USD. Lacak informasi harga aktual SOLVEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLVEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLVEX

Info Harga SOLVEX

Penjelasan SOLVEX

Whitepaper SOLVEX

Situs Web Resmi SOLVEX

Tokenomi SOLVEX

Prakiraan Harga SOLVEX

Riwayat SOLVEX

Panduan Membeli SOLVEX

Konverter SOLVEX ke Mata Uang Fiat

Spot SOLVEX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SOLVEX

Harga SOLVEX(SOLVEX)

Harga Live 1 SOLVEX ke USD:

$0.0226
$0.0226$0.0226
-0.87%1D
USD
Grafik Harga Live SOLVEX (SOLVEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:15:18 (UTC+8)

Informasi Harga SOLVEX (SOLVEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0224
$ 0.0224$ 0.0224
Low 24 Jam
$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264
High 24 Jam

$ 0.0224
$ 0.0224$ 0.0224

$ 0.0264
$ 0.0264$ 0.0264

$ 4.816578682593375
$ 4.816578682593375$ 4.816578682593375

$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495

-0.45%

-0.86%

-12.07%

-12.07%

Harga aktual SOLVEX (SOLVEX) adalah $ 0.0226. Selama 24 jam terakhir, SOLVEX diperdagangkan antara low $ 0.0224 dan high $ 0.0264, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLVEX adalah $ 4.816578682593375, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002923721992189495.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLVEX telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -12.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SOLVEX (SOLVEX)

No.1144

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 4.53K
$ 4.53K$ 4.53K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

49.53M
49.53M 49.53M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar SOLVEX saat ini adalah $ 1.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.53K. Suplai beredar SOLVEX adalah 49.53M, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.13M.

Riwayat Harga SOLVEX (SOLVEX) USD

Pantau perubahan harga SOLVEX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000198-0.86%
30 Days$ -0.0062-21.53%
60 Hari$ -0.0053-19.00%
90 Hari$ -0.019-45.68%
Perubahan Harga SOLVEX Hari Ini

Hari ini, SOLVEX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000198 (-0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SOLVEX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0062 (-21.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SOLVEX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOLVEX terlihat mengalami perubahan $ -0.0053 (-19.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SOLVEX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.019 (-45.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SOLVEX (SOLVEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga SOLVEX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SOLVEX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOLVEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SOLVEX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SOLVEX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SOLVEX (USD)

Berapa nilai SOLVEX (SOLVEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SOLVEX (SOLVEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOLVEX.

Cek prediksi harga SOLVEX sekarang!

Tokenomi SOLVEX (SOLVEX)

Memahami tokenomi SOLVEX (SOLVEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLVEX sekarang!

Cara membeli SOLVEX (SOLVEX)

Ingin mengetahui cara membeli SOLVEX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SOLVEX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOLVEX ke Mata Uang Lokal

1 SOLVEX(SOLVEX) ke VND
594.719
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AUD
A$0.034804
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GBP
0.017176
1 SOLVEX(SOLVEX) ke EUR
0.019436
1 SOLVEX(SOLVEX) ke USD
$0.0226
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MYR
RM0.094242
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TRY
0.953494
1 SOLVEX(SOLVEX) ke JPY
¥3.4578
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ARS
ARS$32.800962
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RUB
1.836024
1 SOLVEX(SOLVEX) ke INR
2.003264
1 SOLVEX(SOLVEX) ke IDR
Rp376.666516
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PHP
1.336112
1 SOLVEX(SOLVEX) ke EGP
￡E.1.068754
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BRL
R$0.12091
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CAD
C$0.031866
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BDT
2.753584
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NGN
32.471228
1 SOLVEX(SOLVEX) ke COP
$86.589866
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ZAR
R.0.392562
1 SOLVEX(SOLVEX) ke UAH
0.949426
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TZS
T.Sh.55.5282
1 SOLVEX(SOLVEX) ke VES
Bs5.1302
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CLP
$21.3118
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PKR
Rs6.380432
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KZT
11.875848
1 SOLVEX(SOLVEX) ke THB
฿0.731562
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TWD
NT$0.699696
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AED
د.إ0.082942
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CHF
Fr0.01808
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HKD
HK$0.175602
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AMD
֏8.64224
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MAD
.د.م0.21018
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MXN
$0.419682
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SAR
ريال0.08475
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ETB
Br3.477914
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KES
KSh2.918564
1 SOLVEX(SOLVEX) ke JOD
د.أ0.0160234
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PLN
0.083168
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RON
лв0.09944
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SEK
kr0.216282
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BGN
лв0.038194
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HUF
Ft7.563542
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CZK
0.476634
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KWD
د.ك0.0069156
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ILS
0.073902
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BOB
Bs0.15594
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AZN
0.03842
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TJS
SM0.208372
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GEL
0.061246
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AOA
Kz20.714934
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BHD
.د.ب0.0084976
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BMD
$0.0226
1 SOLVEX(SOLVEX) ke DKK
kr0.145996
1 SOLVEX(SOLVEX) ke HNL
L0.595284
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MUR
1.038244
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NAD
$0.39211
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NOK
kr0.23052
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NZD
$0.040002
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PAB
B/.0.0226
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PGK
K0.09492
1 SOLVEX(SOLVEX) ke QAR
ر.ق0.082264
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RSD
дин.2.295256
1 SOLVEX(SOLVEX) ke UZS
soʻm269.047576
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ALL
L1.89501
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ANG
ƒ0.040454
1 SOLVEX(SOLVEX) ke AWG
ƒ0.04068
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BBD
$0.0452
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BAM
KM0.038194
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BIF
Fr66.6474
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BND
$0.02938
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BSD
$0.0226
1 SOLVEX(SOLVEX) ke JMD
$3.62391
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KHR
90.4
1 SOLVEX(SOLVEX) ke KMF
Fr9.492
1 SOLVEX(SOLVEX) ke LAK
491.304338
1 SOLVEX(SOLVEX) ke LKR
රු6.890062
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MDL
L0.3842
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MGA
Ar101.8017
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MOP
P0.1808
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MVR
0.34804
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MWK
MK39.236086
1 SOLVEX(SOLVEX) ke MZN
MT1.44527
1 SOLVEX(SOLVEX) ke NPR
रु3.20242
1 SOLVEX(SOLVEX) ke PYG
160.2792
1 SOLVEX(SOLVEX) ke RWF
Fr32.7926
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SBD
$0.185998
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SCR
0.3164
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SRD
$0.8701
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SVC
$0.197524
1 SOLVEX(SOLVEX) ke SZL
L0.392336
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TMT
m0.0791
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TND
د.ت0.0668734
1 SOLVEX(SOLVEX) ke TTD
$0.153002
1 SOLVEX(SOLVEX) ke UGX
Sh79.0096
1 SOLVEX(SOLVEX) ke XAF
Fr12.8368
1 SOLVEX(SOLVEX) ke XCD
$0.06102
1 SOLVEX(SOLVEX) ke XOF
Fr12.8368
1 SOLVEX(SOLVEX) ke XPF
Fr2.3278
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BWP
P0.30397
1 SOLVEX(SOLVEX) ke BZD
$0.045426
1 SOLVEX(SOLVEX) ke CVE
$2.165984
1 SOLVEX(SOLVEX) ke DJF
Fr4.0002
1 SOLVEX(SOLVEX) ke DOP
$1.453406
1 SOLVEX(SOLVEX) ke DZD
د.ج2.948848
1 SOLVEX(SOLVEX) ke FJD
$0.051528
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GNF
Fr196.507
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GTQ
Q0.173116
1 SOLVEX(SOLVEX) ke GYD
$4.727016
1 SOLVEX(SOLVEX) ke ISK
kr2.8476

Sumber Daya SOLVEX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SOLVEX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SOLVEX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SOLVEX

Berapa nilai SOLVEX (SOLVEX) hari ini?
Harga live SOLVEX dalam USD adalah 0.0226 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLVEX ke USD saat ini?
Harga SOLVEX ke USD saat ini adalah $ 0.0226. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SOLVEX?
Kapitalisasi pasar SOLVEX adalah $ 1.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLVEX?
Suplai beredar SOLVEX adalah 49.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLVEX?
SOLVEX mencapai harga ATH sebesar 4.816578682593375 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLVEX?
SOLVEX mencapai harga ATL 0.002923721992189495 USD.
Berapa volume perdagangan SOLVEX?
Volume perdagangan 24 jam live SOLVEX adalah $ 4.53K USD.
Akankah harga SOLVEX naik lebih tinggi tahun ini?
SOLVEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLVEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:15:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOLVEX ke USD

Jumlah

SOLVEX
SOLVEX
USD
USD

1 SOLVEX = 0.0225 USD

Perdagangkan SOLVEX

SOLVEX/USDT
$0.0226
$0.0226$0.0226
-0.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

