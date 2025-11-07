BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SoSoValue hari ini adalah 0.6768 USD. Lacak informasi harga aktual SOSO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOSO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SoSoValue hari ini adalah 0.6768 USD. Lacak informasi harga aktual SOSO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOSO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOSO

Info Harga SOSO

Penjelasan SOSO

Whitepaper SOSO

Situs Web Resmi SOSO

Tokenomi SOSO

Prakiraan Harga SOSO

Riwayat SOSO

Panduan Membeli SOSO

Konverter SOSO ke Mata Uang Fiat

Spot SOSO

Futures USDT-M SOSO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SoSoValue

Harga SoSoValue(SOSO)

Harga Live 1 SOSO ke USD:

$0.6768
$0.6768$0.6768
+0.92%1D
USD
Grafik Harga Live SoSoValue (SOSO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:08 (UTC+8)

Informasi Harga SoSoValue (SOSO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6645
$ 0.6645$ 0.6645
Low 24 Jam
$ 0.7015
$ 0.7015$ 0.7015
High 24 Jam

$ 0.6645
$ 0.6645$ 0.6645

$ 0.7015
$ 0.7015$ 0.7015

$ 0.947618705728507
$ 0.947618705728507$ 0.947618705728507

$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385$ 0.359832124129385

-0.53%

+0.92%

-13.46%

-13.46%

Harga aktual SoSoValue (SOSO) adalah $ 0.6768. Selama 24 jam terakhir, SOSO diperdagangkan antara low $ 0.6645 dan high $ 0.7015, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOSO adalah $ 0.947618705728507, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.359832124129385.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOSO telah berubah sebesar -0.53% selama 1 jam terakhir, +0.92% selama 24 jam, dan -13.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SoSoValue (SOSO)

No.228

$ 185.96M
$ 185.96M$ 185.96M

$ 58.41K
$ 58.41K$ 58.41K

$ 676.80M
$ 676.80M$ 676.80M

274.77M
274.77M 274.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

27.47%

ETH

Kapitalisasi Pasar SoSoValue saat ini adalah $ 185.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.41K. Suplai beredar SOSO adalah 274.77M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 676.80M.

Riwayat Harga SoSoValue (SOSO) USD

Pantau perubahan harga SoSoValue untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00617+0.92%
30 Days$ -0.0549-7.51%
60 Hari$ +0.0746+12.38%
90 Hari$ +0.1046+18.28%
Perubahan Harga SoSoValue Hari Ini

Hari ini, SOSO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00617 (+0.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SoSoValue 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0549 (-7.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SoSoValue 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOSO terlihat mengalami perubahan $ +0.0746 (+12.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SoSoValue 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1046 (+18.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SoSoValue (SOSO)?

Lihat halaman Riwayat Harga SoSoValue sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SoSoValue Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SOSO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SoSoValue di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SoSoValue dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SoSoValue (USD)

Berapa nilai SoSoValue (SOSO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SoSoValue (SOSO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SoSoValue.

Cek prediksi harga SoSoValue sekarang!

Tokenomi SoSoValue (SOSO)

Memahami tokenomi SoSoValue (SOSO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOSO sekarang!

Cara membeli SoSoValue (SOSO)

Ingin mengetahui cara membeli SoSoValue? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SoSoValue di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SOSO ke Mata Uang Lokal

1 SoSoValue(SOSO) ke VND
17,809.992
1 SoSoValue(SOSO) ke AUD
A$1.042272
1 SoSoValue(SOSO) ke GBP
0.514368
1 SoSoValue(SOSO) ke EUR
0.582048
1 SoSoValue(SOSO) ke USD
$0.6768
1 SoSoValue(SOSO) ke MYR
RM2.829024
1 SoSoValue(SOSO) ke TRY
28.547424
1 SoSoValue(SOSO) ke JPY
¥103.5504
1 SoSoValue(SOSO) ke ARS
ARS$982.287216
1 SoSoValue(SOSO) ke RUB
54.983232
1 SoSoValue(SOSO) ke INR
60.011856
1 SoSoValue(SOSO) ke IDR
Rp11,279.995488
1 SoSoValue(SOSO) ke PHP
39.944736
1 SoSoValue(SOSO) ke EGP
￡E.32.005872
1 SoSoValue(SOSO) ke BRL
R$3.62088
1 SoSoValue(SOSO) ke CAD
C$0.954288
1 SoSoValue(SOSO) ke BDT
82.576368
1 SoSoValue(SOSO) ke NGN
973.806912
1 SoSoValue(SOSO) ke COP
$2,593.098288
1 SoSoValue(SOSO) ke ZAR
R.11.762784
1 SoSoValue(SOSO) ke UAH
28.466208
1 SoSoValue(SOSO) ke TZS
T.Sh.1,662.8976
1 SoSoValue(SOSO) ke VES
Bs153.6336
1 SoSoValue(SOSO) ke CLP
$638.2224
1 SoSoValue(SOSO) ke PKR
Rs191.290752
1 SoSoValue(SOSO) ke KZT
356.017104
1 SoSoValue(SOSO) ke THB
฿21.92832
1 SoSoValue(SOSO) ke TWD
NT$20.974032
1 SoSoValue(SOSO) ke AED
د.إ2.483856
1 SoSoValue(SOSO) ke CHF
Fr0.54144
1 SoSoValue(SOSO) ke HKD
HK$5.258736
1 SoSoValue(SOSO) ke AMD
֏258.80832
1 SoSoValue(SOSO) ke MAD
.د.م6.29424
1 SoSoValue(SOSO) ke MXN
$12.574944
1 SoSoValue(SOSO) ke SAR
ريال2.538
1 SoSoValue(SOSO) ke ETB
Br104.152752
1 SoSoValue(SOSO) ke KES
KSh87.415488
1 SoSoValue(SOSO) ke JOD
د.أ0.4798512
1 SoSoValue(SOSO) ke PLN
2.490624
1 SoSoValue(SOSO) ke RON
лв2.97792
1 SoSoValue(SOSO) ke SEK
kr6.470208
1 SoSoValue(SOSO) ke BGN
лв1.143792
1 SoSoValue(SOSO) ke HUF
Ft226.274544
1 SoSoValue(SOSO) ke CZK
14.266944
1 SoSoValue(SOSO) ke KWD
د.ك0.2071008
1 SoSoValue(SOSO) ke ILS
2.213136
1 SoSoValue(SOSO) ke BOB
Bs4.66992
1 SoSoValue(SOSO) ke AZN
1.15056
1 SoSoValue(SOSO) ke TJS
SM6.240096
1 SoSoValue(SOSO) ke GEL
1.834128
1 SoSoValue(SOSO) ke AOA
Kz617.51232
1 SoSoValue(SOSO) ke BHD
.د.ب0.2544768
1 SoSoValue(SOSO) ke BMD
$0.6768
1 SoSoValue(SOSO) ke DKK
kr4.372128
1 SoSoValue(SOSO) ke HNL
L17.786304
1 SoSoValue(SOSO) ke MUR
31.1328
1 SoSoValue(SOSO) ke NAD
$11.756016
1 SoSoValue(SOSO) ke NOK
kr6.90336
1 SoSoValue(SOSO) ke NZD
$1.197936
1 SoSoValue(SOSO) ke PAB
B/.0.6768
1 SoSoValue(SOSO) ke PGK
K2.889936
1 SoSoValue(SOSO) ke QAR
ر.ق2.463552
1 SoSoValue(SOSO) ke RSD
дин.68.715504
1 SoSoValue(SOSO) ke UZS
soʻm8,057.141568
1 SoSoValue(SOSO) ke ALL
L56.763216
1 SoSoValue(SOSO) ke ANG
ƒ1.211472
1 SoSoValue(SOSO) ke AWG
ƒ1.21824
1 SoSoValue(SOSO) ke BBD
$1.3536
1 SoSoValue(SOSO) ke BAM
KM1.143792
1 SoSoValue(SOSO) ke BIF
Fr1,995.8832
1 SoSoValue(SOSO) ke BND
$0.87984
1 SoSoValue(SOSO) ke BSD
$0.6768
1 SoSoValue(SOSO) ke JMD
$108.52488
1 SoSoValue(SOSO) ke KHR
2,718.069408
1 SoSoValue(SOSO) ke KMF
Fr284.256
1 SoSoValue(SOSO) ke LAK
14,713.043184
1 SoSoValue(SOSO) ke LKR
රු206.336016
1 SoSoValue(SOSO) ke MDL
L11.580048
1 SoSoValue(SOSO) ke MGA
Ar3,048.6456
1 SoSoValue(SOSO) ke MOP
P5.4144
1 SoSoValue(SOSO) ke MVR
10.42272
1 SoSoValue(SOSO) ke MWK
MK1,172.96208
1 SoSoValue(SOSO) ke MZN
MT43.28136
1 SoSoValue(SOSO) ke NPR
रु95.90256
1 SoSoValue(SOSO) ke PYG
4,799.8656
1 SoSoValue(SOSO) ke RWF
Fr982.0368
1 SoSoValue(SOSO) ke SBD
$5.563296
1 SoSoValue(SOSO) ke SCR
10.18584
1 SoSoValue(SOSO) ke SRD
$26.0568
1 SoSoValue(SOSO) ke SVC
$5.915232
1 SoSoValue(SOSO) ke SZL
L11.749248
1 SoSoValue(SOSO) ke TMT
m2.3688
1 SoSoValue(SOSO) ke TND
د.ت2.0026512
1 SoSoValue(SOSO) ke TTD
$4.581936
1 SoSoValue(SOSO) ke UGX
Sh2,366.0928
1 SoSoValue(SOSO) ke XAF
Fr384.4224
1 SoSoValue(SOSO) ke XCD
$1.82736
1 SoSoValue(SOSO) ke XOF
Fr384.4224
1 SoSoValue(SOSO) ke XPF
Fr69.7104
1 SoSoValue(SOSO) ke BWP
P9.10296
1 SoSoValue(SOSO) ke BZD
$1.360368
1 SoSoValue(SOSO) ke CVE
$64.864512
1 SoSoValue(SOSO) ke DJF
Fr119.7936
1 SoSoValue(SOSO) ke DOP
$43.525008
1 SoSoValue(SOSO) ke DZD
د.ج88.363008
1 SoSoValue(SOSO) ke FJD
$1.543104
1 SoSoValue(SOSO) ke GNF
Fr5,884.776
1 SoSoValue(SOSO) ke GTQ
Q5.184288
1 SoSoValue(SOSO) ke GYD
$141.559488
1 SoSoValue(SOSO) ke ISK
kr85.2768

Sumber Daya SoSoValue

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SoSoValue, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SoSoValue
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SoSoValue

Berapa nilai SoSoValue (SOSO) hari ini?
Harga live SOSO dalam USD adalah 0.6768 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOSO ke USD saat ini?
Harga SOSO ke USD saat ini adalah $ 0.6768. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SoSoValue?
Kapitalisasi pasar SOSO adalah $ 185.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOSO?
Suplai beredar SOSO adalah 274.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOSO?
SOSO mencapai harga ATH sebesar 0.947618705728507 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOSO?
SOSO mencapai harga ATL 0.359832124129385 USD.
Berapa volume perdagangan SOSO?
Volume perdagangan 24 jam live SOSO adalah $ 58.41K USD.
Akankah harga SOSO naik lebih tinggi tahun ini?
SOSO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOSO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:40:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SoSoValue (SOSO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOSO ke USD

Jumlah

SOSO
SOSO
USD
USD

1 SOSO = 0.6768 USD

Perdagangkan SOSO

SOSO/USDC
$0.6768
$0.6768$0.6768
+0.93%
SOSO/USDT
$0.6768
$0.6768$0.6768
+0.84%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,132.68
$101,132.68$101,132.68

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.95
$3,307.95$3,307.95

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-0.79%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0760
$1.0760$1.0760

+25.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,132.68
$101,132.68$101,132.68

-0.85%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.95
$3,307.95$3,307.95

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2115
$2.2115$2.2115

-1.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0134
$1.0134$1.0134

-0.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1103
$0.1103$0.1103

+120.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+100.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013500
$0.013500$0.013500

+1,250.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.496
$4.496$4.496

+349.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007684
$0.007684$0.007684

+260.07%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1103
$0.1103$0.1103

+120.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002364
$0.0000002364$0.0000002364

+57.60%