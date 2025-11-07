BursaDEX+
Harga live Storepay Fintech hari ini adalah 0.0001076 USD. Lacak informasi harga aktual SPCFIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPCFIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Storepay Fintech(SPCFIN)

Harga Live 1 SPCFIN ke USD:

$0.0001076
$0.0001076
-0.18%1D
USD
Grafik Harga Live Storepay Fintech (SPCFIN)
Informasi Harga Storepay Fintech (SPCFIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000105
$ 0.000105
Low 24 Jam
$ 0.0001133
$ 0.0001133
High 24 Jam

$ 0.000105
$ 0.000105

$ 0.0001133
$ 0.0001133

--
--

--
--

-0.19%

-0.18%

-5.37%

-5.37%

Harga aktual Storepay Fintech (SPCFIN) adalah $ 0.0001076. Selama 24 jam terakhir, SPCFIN diperdagangkan antara low $ 0.000105 dan high $ 0.0001133, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPCFIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPCFIN telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -0.18% selama 24 jam, dan -5.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Storepay Fintech (SPCFIN)

$ 7.60M
$ 7.60M

$ 16.79K
$ 16.79K

$ 7.60M
$ 7.60M

70.66B
70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577

BSC

Kapitalisasi Pasar Storepay Fintech saat ini adalah $ 7.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 16.79K. Suplai beredar SPCFIN adalah 70.66B, dan total suplainya sebesar 70663460577. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.60M.

Riwayat Harga Storepay Fintech (SPCFIN) USD

Pantau perubahan harga Storepay Fintech untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000194-0.18%
30 Days$ -0.0000061-5.37%
60 Hari$ -0.0000077-6.68%
90 Hari$ -0.0000155-12.60%
Perubahan Harga Storepay Fintech Hari Ini

Hari ini, SPCFIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000194 (-0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Storepay Fintech 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000061 (-5.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Storepay Fintech 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SPCFIN terlihat mengalami perubahan $ -0.0000077 (-6.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Storepay Fintech 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000155 (-12.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Storepay Fintech (SPCFIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Storepay Fintech sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Storepay Fintech Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SPCFIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Storepay Fintech di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Storepay Fintech dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Storepay Fintech (USD)

Berapa nilai Storepay Fintech (SPCFIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Storepay Fintech (SPCFIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Storepay Fintech.

Cek prediksi harga Storepay Fintech sekarang!

Tokenomi Storepay Fintech (SPCFIN)

Memahami tokenomi Storepay Fintech (SPCFIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPCFIN sekarang!

Cara membeli Storepay Fintech (SPCFIN)

Ingin mengetahui cara membeli Storepay Fintech? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Storepay Fintech di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SPCFIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Storepay Fintech

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Storepay Fintech, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Storepay Fintech

Berapa nilai Storepay Fintech (SPCFIN) hari ini?
Harga live SPCFIN dalam USD adalah 0.0001076 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPCFIN ke USD saat ini?
Harga SPCFIN ke USD saat ini adalah $ 0.0001076. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Storepay Fintech?
Kapitalisasi pasar SPCFIN adalah $ 7.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPCFIN?
Suplai beredar SPCFIN adalah 70.66B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPCFIN?
SPCFIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPCFIN?
SPCFIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SPCFIN?
Volume perdagangan 24 jam live SPCFIN adalah $ 16.79K USD.
Akankah harga SPCFIN naik lebih tinggi tahun ini?
SPCFIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPCFIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Storepay Fintech (SPCFIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0001076
$101,325.04

$3,313.48

$155.29

$1.0554

$1.0004

$101,325.04

$3,313.48

$155.29

$2.2130

$1.0150

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.0764

$0.0004046

$0.013200

$4.137

$0.007818

$0.0000002475

$0.001747

