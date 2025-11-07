BursaDEX+
Harga live SUPERTRUST hari ini adalah 3.124 USD. Lacak informasi harga aktual SUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 SUT ke USD:

$3.124
$3.124
USD
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:36 (UTC+8)

Informasi Harga SUPERTRUST (SUT) (USD)

Harga aktual SUPERTRUST (SUT) adalah $ 3.124. Selama 24 jam terakhir, SUT diperdagangkan antara low $ 2.991 dan high $ 3.326, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUT adalah $ 14.781625772609802, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3344397049660654.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUT telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, -1.54% selama 24 jam, dan -2.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar SUPERTRUST saat ini adalah $ 6.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.85M. Suplai beredar SUT adalah 2.02M, dan total suplainya sebesar 188403732. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 744.77M.

Pantau perubahan harga SUPERTRUST untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ -0.04886-1.54%
30 Days$ -3.355-51.79%
60 Hari$ -10.526-77.12%
90 Hari$ -4.188-57.28%
Perubahan Harga SUPERTRUST Hari Ini

Hari ini, SUT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.04886 (-1.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUPERTRUST 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.355 (-51.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUPERTRUST 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUT terlihat mengalami perubahan $ -10.526 (-77.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUPERTRUST 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.188 (-57.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUPERTRUST (SUT)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUPERTRUST sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SUPERTRUST Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga SUPERTRUST (USD)

Berapa nilai SUPERTRUST (SUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SUPERTRUST (SUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUPERTRUST.

Cek prediksi harga SUPERTRUST sekarang!

Tokenomi SUPERTRUST (SUT)

Memahami tokenomi SUPERTRUST (SUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUT sekarang!

Cara membeli SUPERTRUST (SUT)

Ingin mengetahui cara membeli SUPERTRUST? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SUPERTRUST di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUT ke Mata Uang Lokal

1 SUPERTRUST(SUT) ke VND
82,208.06
1 SUPERTRUST(SUT) ke AUD
A$4.81096
1 SUPERTRUST(SUT) ke GBP
2.37424
1 SUPERTRUST(SUT) ke EUR
2.68664
1 SUPERTRUST(SUT) ke USD
$3.124
1 SUPERTRUST(SUT) ke MYR
RM13.05832
1 SUPERTRUST(SUT) ke TRY
131.80156
1 SUPERTRUST(SUT) ke JPY
¥477.972
1 SUPERTRUST(SUT) ke ARS
ARS$4,534.07988
1 SUPERTRUST(SUT) ke RUB
253.79376
1 SUPERTRUST(SUT) ke INR
277.00508
1 SUPERTRUST(SUT) ke IDR
Rp52,066.64584
1 SUPERTRUST(SUT) ke PHP
184.25352
1 SUPERTRUST(SUT) ke EGP
￡E.147.7652
1 SUPERTRUST(SUT) ke BRL
R$16.7134
1 SUPERTRUST(SUT) ke CAD
C$4.40484
1 SUPERTRUST(SUT) ke BDT
381.15924
1 SUPERTRUST(SUT) ke NGN
4,494.93616
1 SUPERTRUST(SUT) ke COP
$11,969.32484
1 SUPERTRUST(SUT) ke ZAR
R.54.26388
1 SUPERTRUST(SUT) ke UAH
131.39544
1 SUPERTRUST(SUT) ke TZS
T.Sh.7,675.668
1 SUPERTRUST(SUT) ke VES
Bs709.148
1 SUPERTRUST(SUT) ke CLP
$2,945.932
1 SUPERTRUST(SUT) ke PKR
Rs882.96736
1 SUPERTRUST(SUT) ke KZT
1,643.31772
1 SUPERTRUST(SUT) ke THB
฿101.15512
1 SUPERTRUST(SUT) ke TWD
NT$96.75028
1 SUPERTRUST(SUT) ke AED
د.إ11.46508
1 SUPERTRUST(SUT) ke CHF
Fr2.4992
1 SUPERTRUST(SUT) ke HKD
HK$24.27348
1 SUPERTRUST(SUT) ke AMD
֏1,194.6176
1 SUPERTRUST(SUT) ke MAD
.د.م29.0532
1 SUPERTRUST(SUT) ke MXN
$58.01268
1 SUPERTRUST(SUT) ke SAR
ريال11.715
1 SUPERTRUST(SUT) ke ETB
Br480.75236
1 SUPERTRUST(SUT) ke KES
KSh403.43336
1 SUPERTRUST(SUT) ke JOD
د.أ2.214916
1 SUPERTRUST(SUT) ke PLN
11.49632
1 SUPERTRUST(SUT) ke RON
лв13.7456
1 SUPERTRUST(SUT) ke SEK
kr29.89668
1 SUPERTRUST(SUT) ke BGN
лв5.27956
1 SUPERTRUST(SUT) ke HUF
Ft1,045.85272
1 SUPERTRUST(SUT) ke CZK
65.88516
1 SUPERTRUST(SUT) ke KWD
د.ك0.955944
1 SUPERTRUST(SUT) ke ILS
10.21548
1 SUPERTRUST(SUT) ke BOB
Bs21.5556
1 SUPERTRUST(SUT) ke AZN
5.3108
1 SUPERTRUST(SUT) ke TJS
SM28.80328
1 SUPERTRUST(SUT) ke GEL
8.46604
1 SUPERTRUST(SUT) ke AOA
Kz2,863.42716
1 SUPERTRUST(SUT) ke BHD
.د.ب1.177748
1 SUPERTRUST(SUT) ke BMD
$3.124
1 SUPERTRUST(SUT) ke DKK
kr20.21228
1 SUPERTRUST(SUT) ke HNL
L82.28616
1 SUPERTRUST(SUT) ke MUR
143.61028
1 SUPERTRUST(SUT) ke NAD
$54.26388
1 SUPERTRUST(SUT) ke NOK
kr31.8648
1 SUPERTRUST(SUT) ke NZD
$5.52948
1 SUPERTRUST(SUT) ke PAB
B/.3.124
1 SUPERTRUST(SUT) ke PGK
K13.1208
1 SUPERTRUST(SUT) ke QAR
ر.ق11.37136
1 SUPERTRUST(SUT) ke RSD
дин.317.33592
1 SUPERTRUST(SUT) ke UZS
soʻm37,638.54556
1 SUPERTRUST(SUT) ke ALL
L261.9474
1 SUPERTRUST(SUT) ke ANG
ƒ5.59196
1 SUPERTRUST(SUT) ke AWG
ƒ5.6232
1 SUPERTRUST(SUT) ke BBD
$6.248
1 SUPERTRUST(SUT) ke BAM
KM5.27956
1 SUPERTRUST(SUT) ke BIF
Fr9,212.676
1 SUPERTRUST(SUT) ke BND
$4.0612
1 SUPERTRUST(SUT) ke BSD
$3.124
1 SUPERTRUST(SUT) ke JMD
$500.9334
1 SUPERTRUST(SUT) ke KHR
12,546.17144
1 SUPERTRUST(SUT) ke KMF
Fr1,312.08
1 SUPERTRUST(SUT) ke LAK
67,913.04212
1 SUPERTRUST(SUT) ke LKR
රු952.41388
1 SUPERTRUST(SUT) ke MDL
L53.108
1 SUPERTRUST(SUT) ke MGA
Ar14,072.058
1 SUPERTRUST(SUT) ke MOP
P24.992
1 SUPERTRUST(SUT) ke MVR
48.1096
1 SUPERTRUST(SUT) ke MWK
MK5,423.60764
1 SUPERTRUST(SUT) ke MZN
MT199.7798
1 SUPERTRUST(SUT) ke NPR
रु442.6708
1 SUPERTRUST(SUT) ke PYG
22,155.408
1 SUPERTRUST(SUT) ke RWF
Fr4,532.924
1 SUPERTRUST(SUT) ke SBD
$25.71052
1 SUPERTRUST(SUT) ke SCR
45.07932
1 SUPERTRUST(SUT) ke SRD
$120.274
1 SUPERTRUST(SUT) ke SVC
$27.30376
1 SUPERTRUST(SUT) ke SZL
L54.23264
1 SUPERTRUST(SUT) ke TMT
m10.934
1 SUPERTRUST(SUT) ke TND
د.ت9.243916
1 SUPERTRUST(SUT) ke TTD
$21.14948
1 SUPERTRUST(SUT) ke UGX
Sh10,921.504
1 SUPERTRUST(SUT) ke XAF
Fr1,774.432
1 SUPERTRUST(SUT) ke XCD
$8.4348
1 SUPERTRUST(SUT) ke XOF
Fr1,774.432
1 SUPERTRUST(SUT) ke XPF
Fr321.772
1 SUPERTRUST(SUT) ke BWP
P42.0178
1 SUPERTRUST(SUT) ke BZD
$6.27924
1 SUPERTRUST(SUT) ke CVE
$299.40416
1 SUPERTRUST(SUT) ke DJF
Fr552.948
1 SUPERTRUST(SUT) ke DOP
$200.90444
1 SUPERTRUST(SUT) ke DZD
د.ج407.96316
1 SUPERTRUST(SUT) ke FJD
$7.12272
1 SUPERTRUST(SUT) ke GNF
Fr27,163.18
1 SUPERTRUST(SUT) ke GTQ
Q23.92984
1 SUPERTRUST(SUT) ke GYD
$653.41584
1 SUPERTRUST(SUT) ke ISK
kr393.624

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUPERTRUST, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SUPERTRUST
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUPERTRUST

Berapa nilai SUPERTRUST (SUT) hari ini?
Harga live SUT dalam USD adalah 3.124 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUT ke USD saat ini?
Harga SUT ke USD saat ini adalah $ 3.124. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SUPERTRUST?
Kapitalisasi pasar SUT adalah $ 6.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUT?
Suplai beredar SUT adalah 2.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUT?
SUT mencapai harga ATH sebesar 14.781625772609802 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUT?
SUT mencapai harga ATL 0.3344397049660654 USD.
Berapa volume perdagangan SUT?
Volume perdagangan 24 jam live SUT adalah $ 5.85M USD.
Akankah harga SUT naik lebih tinggi tahun ini?
SUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SUPERTRUST (SUT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

