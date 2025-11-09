Tokenomi SEA WARS (SWAR)

Telusuri wawasan utama tentang SEA WARS (SWAR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:00:58 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga SEA WARS (SWAR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SEA WARS (SWAR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi SEA WARS (SWAR)

Sea Wars adalah permainan strategi dan pertempuran multipemain yang berlatar di kedalaman laut.

Situs Web Resmi:
https://seawarsonline.com/
Whitepaper:
https://sea-wars.gitbook.io/documentation
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x3a9f4a6d186a1933051b6f60311656dcab71390b

Tokenomi SEA WARS (SWAR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SEA WARS (SWAR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SWAR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SWAR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SWAR, jelajahi harga live token SWAR!

