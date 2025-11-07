BursaDEX+
Harga live SEA WARS hari ini adalah 0.0000000012 USD. Lacak informasi harga aktual SWAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SEA WARS(SWAR)

$0.0000000012
0.00%1D
Grafik Harga Live SEA WARS (SWAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:56 (UTC+8)

Informasi Harga SEA WARS (SWAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000001
Low 24 Jam
$ 0.0000000016
High 24 Jam

$ 0.000000001
$ 0.0000000016
--
--
0.00%

0.00%

-7.70%

-7.70%

Harga aktual SEA WARS (SWAR) adalah $ 0.0000000012. Selama 24 jam terakhir, SWAR diperdagangkan antara low $ 0.000000001 dan high $ 0.0000000016, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWAR adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWAR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -7.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SEA WARS (SWAR)

--
$ 3.14K
$ 2.41K
--
2,005,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar SEA WARS saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.14K. Suplai beredar SWAR adalah --, dan total suplainya sebesar 2005000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.41K.

Riwayat Harga SEA WARS (SWAR) USD

Pantau perubahan harga SEA WARS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000000001-45.46%
60 Hari$ -0.0009999988-100.00%
90 Hari$ -0.0009999988-100.00%
Perubahan Harga SEA WARS Hari Ini

Hari ini, SWAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SEA WARS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000001 (-45.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SEA WARS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWAR terlihat mengalami perubahan $ -0.0009999988 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SEA WARS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0009999988 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SEA WARS (SWAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga SEA WARS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SEA WARS (SWAR)

Sea Wars adalah permainan strategi dan pertempuran multipemain yang berlatar di kedalaman laut.

SEA WARS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SEA WARS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SEA WARS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SEA WARS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SEA WARS (USD)

Berapa nilai SEA WARS (SWAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SEA WARS (SWAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SEA WARS.

Cek prediksi harga SEA WARS sekarang!

Tokenomi SEA WARS (SWAR)

Memahami tokenomi SEA WARS (SWAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWAR sekarang!

Cara membeli SEA WARS (SWAR)

Ingin mengetahui cara membeli SEA WARS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SEA WARS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWAR ke Mata Uang Lokal

1 SEA WARS(SWAR) ke VND
0.000031578
1 SEA WARS(SWAR) ke AUD
A$0.000000001848
1 SEA WARS(SWAR) ke GBP
0.000000000912
1 SEA WARS(SWAR) ke EUR
0.000000001032
1 SEA WARS(SWAR) ke USD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) ke MYR
RM0.000000005016
1 SEA WARS(SWAR) ke TRY
0.000000050616
1 SEA WARS(SWAR) ke JPY
¥0.0000001836
1 SEA WARS(SWAR) ke ARS
ARS$0.000001741644
1 SEA WARS(SWAR) ke RUB
0.000000097488
1 SEA WARS(SWAR) ke INR
0.000000106404
1 SEA WARS(SWAR) ke IDR
Rp0.000019999992
1 SEA WARS(SWAR) ke PHP
0.000000070824
1 SEA WARS(SWAR) ke EGP
￡E.0.000000056748
1 SEA WARS(SWAR) ke BRL
R$0.00000000642
1 SEA WARS(SWAR) ke CAD
C$0.000000001692
1 SEA WARS(SWAR) ke BDT
0.000000146412
1 SEA WARS(SWAR) ke NGN
0.000001726608
1 SEA WARS(SWAR) ke COP
$0.000004597692
1 SEA WARS(SWAR) ke ZAR
R.0.000000020856
1 SEA WARS(SWAR) ke UAH
0.000000050472
1 SEA WARS(SWAR) ke TZS
T.Sh.0.0000029484
1 SEA WARS(SWAR) ke VES
Bs0.0000002724
1 SEA WARS(SWAR) ke CLP
$0.0000011316
1 SEA WARS(SWAR) ke PKR
Rs0.000000339168
1 SEA WARS(SWAR) ke KZT
0.000000631236
1 SEA WARS(SWAR) ke THB
฿0.00000003888
1 SEA WARS(SWAR) ke TWD
NT$0.000000037188
1 SEA WARS(SWAR) ke AED
د.إ0.000000004404
1 SEA WARS(SWAR) ke CHF
Fr0.00000000096
1 SEA WARS(SWAR) ke HKD
HK$0.000000009324
1 SEA WARS(SWAR) ke AMD
֏0.00000045888
1 SEA WARS(SWAR) ke MAD
.د.م0.00000001116
1 SEA WARS(SWAR) ke MXN
$0.000000022296
1 SEA WARS(SWAR) ke SAR
ريال0.0000000045
1 SEA WARS(SWAR) ke ETB
Br0.000000184668
1 SEA WARS(SWAR) ke KES
KSh0.000000154992
1 SEA WARS(SWAR) ke JOD
د.أ0.0000000008508
1 SEA WARS(SWAR) ke PLN
0.000000004416
1 SEA WARS(SWAR) ke RON
лв0.00000000528
1 SEA WARS(SWAR) ke SEK
kr0.000000011472
1 SEA WARS(SWAR) ke BGN
лв0.000000002028
1 SEA WARS(SWAR) ke HUF
Ft0.000000401196
1 SEA WARS(SWAR) ke CZK
0.000000025296
1 SEA WARS(SWAR) ke KWD
د.ك0.0000000003672
1 SEA WARS(SWAR) ke ILS
0.000000003924
1 SEA WARS(SWAR) ke BOB
Bs0.00000000828
1 SEA WARS(SWAR) ke AZN
0.00000000204
1 SEA WARS(SWAR) ke TJS
SM0.000000011064
1 SEA WARS(SWAR) ke GEL
0.000000003252
1 SEA WARS(SWAR) ke AOA
Kz0.00000109488
1 SEA WARS(SWAR) ke BHD
.د.ب0.0000000004512
1 SEA WARS(SWAR) ke BMD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) ke DKK
kr0.000000007752
1 SEA WARS(SWAR) ke HNL
L0.000000031536
1 SEA WARS(SWAR) ke MUR
0.0000000552
1 SEA WARS(SWAR) ke NAD
$0.000000020844
1 SEA WARS(SWAR) ke NOK
kr0.00000001224
1 SEA WARS(SWAR) ke NZD
$0.000000002124
1 SEA WARS(SWAR) ke PAB
B/.0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) ke PGK
K0.000000005124
1 SEA WARS(SWAR) ke QAR
ر.ق0.000000004368
1 SEA WARS(SWAR) ke RSD
дин.0.000000121836
1 SEA WARS(SWAR) ke UZS
soʻm0.000014285712
1 SEA WARS(SWAR) ke ALL
L0.000000100644
1 SEA WARS(SWAR) ke ANG
ƒ0.000000002148
1 SEA WARS(SWAR) ke AWG
ƒ0.00000000216
1 SEA WARS(SWAR) ke BBD
$0.0000000024
1 SEA WARS(SWAR) ke BAM
KM0.000000002028
1 SEA WARS(SWAR) ke BIF
Fr0.0000035388
1 SEA WARS(SWAR) ke BND
$0.00000000156
1 SEA WARS(SWAR) ke BSD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) ke JMD
$0.00000019242
1 SEA WARS(SWAR) ke KHR
0.000004819272
1 SEA WARS(SWAR) ke KMF
Fr0.000000504
1 SEA WARS(SWAR) ke LAK
0.000026086956
1 SEA WARS(SWAR) ke LKR
රු0.000000365844
1 SEA WARS(SWAR) ke MDL
L0.000000020532
1 SEA WARS(SWAR) ke MGA
Ar0.0000054054
1 SEA WARS(SWAR) ke MOP
P0.0000000096
1 SEA WARS(SWAR) ke MVR
0.00000001848
1 SEA WARS(SWAR) ke MWK
MK0.00000207972
1 SEA WARS(SWAR) ke MZN
MT0.00000007674
1 SEA WARS(SWAR) ke NPR
रु0.00000017004
1 SEA WARS(SWAR) ke PYG
0.0000085104
1 SEA WARS(SWAR) ke RWF
Fr0.0000017412
1 SEA WARS(SWAR) ke SBD
$0.000000009864
1 SEA WARS(SWAR) ke SCR
0.00000001806
1 SEA WARS(SWAR) ke SRD
$0.0000000462
1 SEA WARS(SWAR) ke SVC
$0.000000010488
1 SEA WARS(SWAR) ke SZL
L0.000000020832
1 SEA WARS(SWAR) ke TMT
m0.0000000042
1 SEA WARS(SWAR) ke TND
د.ت0.0000000035508
1 SEA WARS(SWAR) ke TTD
$0.000000008124
1 SEA WARS(SWAR) ke UGX
Sh0.0000041952
1 SEA WARS(SWAR) ke XAF
Fr0.0000006816
1 SEA WARS(SWAR) ke XCD
$0.00000000324
1 SEA WARS(SWAR) ke XOF
Fr0.0000006816
1 SEA WARS(SWAR) ke XPF
Fr0.0000001236
1 SEA WARS(SWAR) ke BWP
P0.00000001614
1 SEA WARS(SWAR) ke BZD
$0.000000002412
1 SEA WARS(SWAR) ke CVE
$0.000000115008
1 SEA WARS(SWAR) ke DJF
Fr0.0000002124
1 SEA WARS(SWAR) ke DOP
$0.000000077172
1 SEA WARS(SWAR) ke DZD
د.ج0.000000156672
1 SEA WARS(SWAR) ke FJD
$0.000000002736
1 SEA WARS(SWAR) ke GNF
Fr0.000010434
1 SEA WARS(SWAR) ke GTQ
Q0.000000009192
1 SEA WARS(SWAR) ke GYD
$0.000000250992
1 SEA WARS(SWAR) ke ISK
kr0.0000001512

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SEA WARS

Berapa nilai SEA WARS (SWAR) hari ini?
Harga live SWAR dalam USD adalah 0.0000000012 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWAR ke USD saat ini?
Harga SWAR ke USD saat ini adalah $ 0.0000000012. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SEA WARS?
Kapitalisasi pasar SWAR adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWAR?
Suplai beredar SWAR adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWAR?
SWAR mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWAR?
SWAR mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SWAR?
Volume perdagangan 24 jam live SWAR adalah $ 3.14K USD.
Akankah harga SWAR naik lebih tinggi tahun ini?
SWAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SEA WARS (SWAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

