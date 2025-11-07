BursaDEX+
Harga live Syscoin hari ini adalah 0.0264 USD. Lacak informasi harga aktual SYS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SYS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Syscoin(SYS)

Harga Live 1 SYS ke USD:

$0.02632
+2.09%1D
USD
Grafik Harga Live Syscoin (SYS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:45:21 (UTC+8)

Informasi Harga Syscoin (SYS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02538
Low 24 Jam
$ 0.02804
High 24 Jam

$ 0.02538
$ 0.02804
$ 1.3084718542375575
$ 0.000199166999664158
-0.38%

+2.09%

-1.02%

-1.02%

Harga aktual Syscoin (SYS) adalah $ 0.0264. Selama 24 jam terakhir, SYS diperdagangkan antara low $ 0.02538 dan high $ 0.02804, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSYS adalah $ 1.3084718542375575, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000199166999664158.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SYS telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +2.09% selama 24 jam, dan -1.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Syscoin (SYS)

No.743

$ 22.29M
$ 916.85K
$ 22.29M
844.24M
--
844,239,687.2844607
SYS

Kapitalisasi Pasar Syscoin saat ini adalah $ 22.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 916.85K. Suplai beredar SYS adalah 844.24M, dan total suplainya sebesar 844239687.2844607. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.29M.

Riwayat Harga Syscoin (SYS) USD

Pantau perubahan harga Syscoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005388+2.09%
30 Days$ -0.0087-24.79%
60 Hari$ -0.0129-32.83%
90 Hari$ -0.01755-39.94%
Perubahan Harga Syscoin Hari Ini

Hari ini, SYS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005388 (+2.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Syscoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0087 (-24.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Syscoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SYS terlihat mengalami perubahan $ -0.0129 (-32.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Syscoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01755 (-39.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Syscoin (SYS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Syscoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Syscoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SYS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Syscoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Syscoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Syscoin (USD)

Berapa nilai Syscoin (SYS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Syscoin (SYS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Syscoin.

Cek prediksi harga Syscoin sekarang!

Tokenomi Syscoin (SYS)

Memahami tokenomi Syscoin (SYS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SYS sekarang!

Cara membeli Syscoin (SYS)

Ingin mengetahui cara membeli Syscoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Syscoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SYS ke Mata Uang Lokal

1 Syscoin(SYS) ke VND
694.716
1 Syscoin(SYS) ke AUD
A$0.040656
1 Syscoin(SYS) ke GBP
0.020064
1 Syscoin(SYS) ke EUR
0.022704
1 Syscoin(SYS) ke USD
$0.0264
1 Syscoin(SYS) ke MYR
RM0.110352
1 Syscoin(SYS) ke TRY
1.113552
1 Syscoin(SYS) ke JPY
¥4.0392
1 Syscoin(SYS) ke ARS
ARS$38.316168
1 Syscoin(SYS) ke RUB
2.144736
1 Syscoin(SYS) ke INR
2.340888
1 Syscoin(SYS) ke IDR
Rp439.999824
1 Syscoin(SYS) ke PHP
1.558128
1 Syscoin(SYS) ke EGP
￡E.1.248456
1 Syscoin(SYS) ke BRL
R$0.14124
1 Syscoin(SYS) ke CAD
C$0.037224
1 Syscoin(SYS) ke BDT
3.221064
1 Syscoin(SYS) ke NGN
37.985376
1 Syscoin(SYS) ke COP
$101.149224
1 Syscoin(SYS) ke ZAR
R.0.458832
1 Syscoin(SYS) ke UAH
1.110384
1 Syscoin(SYS) ke TZS
T.Sh.64.8648
1 Syscoin(SYS) ke VES
Bs5.9928
1 Syscoin(SYS) ke CLP
$24.8952
1 Syscoin(SYS) ke PKR
Rs7.461696
1 Syscoin(SYS) ke KZT
13.887192
1 Syscoin(SYS) ke THB
฿0.85536
1 Syscoin(SYS) ke TWD
NT$0.818136
1 Syscoin(SYS) ke AED
د.إ0.096888
1 Syscoin(SYS) ke CHF
Fr0.02112
1 Syscoin(SYS) ke HKD
HK$0.205128
1 Syscoin(SYS) ke AMD
֏10.09536
1 Syscoin(SYS) ke MAD
.د.م0.24552
1 Syscoin(SYS) ke MXN
$0.490512
1 Syscoin(SYS) ke SAR
ريال0.099
1 Syscoin(SYS) ke ETB
Br4.062696
1 Syscoin(SYS) ke KES
KSh3.409824
1 Syscoin(SYS) ke JOD
د.أ0.0187176
1 Syscoin(SYS) ke PLN
0.097152
1 Syscoin(SYS) ke RON
лв0.11616
1 Syscoin(SYS) ke SEK
kr0.252384
1 Syscoin(SYS) ke BGN
лв0.044616
1 Syscoin(SYS) ke HUF
Ft8.826312
1 Syscoin(SYS) ke CZK
0.556512
1 Syscoin(SYS) ke KWD
د.ك0.0080784
1 Syscoin(SYS) ke ILS
0.086328
1 Syscoin(SYS) ke BOB
Bs0.18216
1 Syscoin(SYS) ke AZN
0.04488
1 Syscoin(SYS) ke TJS
SM0.243408
1 Syscoin(SYS) ke GEL
0.071544
1 Syscoin(SYS) ke AOA
Kz24.08736
1 Syscoin(SYS) ke BHD
.د.ب0.0099264
1 Syscoin(SYS) ke BMD
$0.0264
1 Syscoin(SYS) ke DKK
kr0.170544
1 Syscoin(SYS) ke HNL
L0.693792
1 Syscoin(SYS) ke MUR
1.2144
1 Syscoin(SYS) ke NAD
$0.458568
1 Syscoin(SYS) ke NOK
kr0.26928
1 Syscoin(SYS) ke NZD
$0.046728
1 Syscoin(SYS) ke PAB
B/.0.0264
1 Syscoin(SYS) ke PGK
K0.112728
1 Syscoin(SYS) ke QAR
ر.ق0.096096
1 Syscoin(SYS) ke RSD
дин.2.680392
1 Syscoin(SYS) ke UZS
soʻm314.285664
1 Syscoin(SYS) ke ALL
L2.214168
1 Syscoin(SYS) ke ANG
ƒ0.047256
1 Syscoin(SYS) ke AWG
ƒ0.04752
1 Syscoin(SYS) ke BBD
$0.0528
1 Syscoin(SYS) ke BAM
KM0.044616
1 Syscoin(SYS) ke BIF
Fr77.8536
1 Syscoin(SYS) ke BND
$0.03432
1 Syscoin(SYS) ke BSD
$0.0264
1 Syscoin(SYS) ke JMD
$4.23324
1 Syscoin(SYS) ke KHR
106.023984
1 Syscoin(SYS) ke KMF
Fr11.088
1 Syscoin(SYS) ke LAK
573.913032
1 Syscoin(SYS) ke LKR
රු8.048568
1 Syscoin(SYS) ke MDL
L0.451704
1 Syscoin(SYS) ke MGA
Ar118.9188
1 Syscoin(SYS) ke MOP
P0.2112
1 Syscoin(SYS) ke MVR
0.40656
1 Syscoin(SYS) ke MWK
MK45.75384
1 Syscoin(SYS) ke MZN
MT1.68828
1 Syscoin(SYS) ke NPR
रु3.74088
1 Syscoin(SYS) ke PYG
187.2288
1 Syscoin(SYS) ke RWF
Fr38.3064
1 Syscoin(SYS) ke SBD
$0.217008
1 Syscoin(SYS) ke SCR
0.39732
1 Syscoin(SYS) ke SRD
$1.0164
1 Syscoin(SYS) ke SVC
$0.230736
1 Syscoin(SYS) ke SZL
L0.458304
1 Syscoin(SYS) ke TMT
m0.0924
1 Syscoin(SYS) ke TND
د.ت0.0781176
1 Syscoin(SYS) ke TTD
$0.178728
1 Syscoin(SYS) ke UGX
Sh92.2944
1 Syscoin(SYS) ke XAF
Fr14.9952
1 Syscoin(SYS) ke XCD
$0.07128
1 Syscoin(SYS) ke XOF
Fr14.9952
1 Syscoin(SYS) ke XPF
Fr2.7192
1 Syscoin(SYS) ke BWP
P0.35508
1 Syscoin(SYS) ke BZD
$0.053064
1 Syscoin(SYS) ke CVE
$2.530176
1 Syscoin(SYS) ke DJF
Fr4.6728
1 Syscoin(SYS) ke DOP
$1.697784
1 Syscoin(SYS) ke DZD
د.ج3.446784
1 Syscoin(SYS) ke FJD
$0.060192
1 Syscoin(SYS) ke GNF
Fr229.548
1 Syscoin(SYS) ke GTQ
Q0.202224
1 Syscoin(SYS) ke GYD
$5.521824
1 Syscoin(SYS) ke ISK
kr3.3264

Sumber Daya Syscoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Syscoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Syscoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Syscoin

Berapa nilai Syscoin (SYS) hari ini?
Harga live SYS dalam USD adalah 0.0264 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SYS ke USD saat ini?
Harga SYS ke USD saat ini adalah $ 0.0264. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Syscoin?
Kapitalisasi pasar SYS adalah $ 22.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SYS?
Suplai beredar SYS adalah 844.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SYS?
SYS mencapai harga ATH sebesar 1.3084718542375575 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SYS?
SYS mencapai harga ATL 0.000199166999664158 USD.
Berapa volume perdagangan SYS?
Volume perdagangan 24 jam live SYS adalah $ 916.85K USD.
Akankah harga SYS naik lebih tinggi tahun ini?
SYS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SYS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Syscoin (SYS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SYS ke USD

Jumlah

SYS
SYS
USD
USD

1 SYS = 0.0264 USD

Perdagangkan SYS

SYS/USDT
$0.02632
+2.17%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

